Fora de Campo

Paulo César Vasconcellos desabafa sobre racismo no futebol: 'Embate sem prazo'

Jornalista da Globo conversou com o L! no Dia da Consciência Negra

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
06:43
PC vasconcellos
Paulo César Vasconcellos é comentarista da Globo (Foto: Reprodução/Globo)
Nesta quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, o Lance! conversou com jornalista Paulo César Vasconcellos, que falou sobre o racismo ainda presente no futebol. O comentarista da Globo analisou práticas que buscam punir o comportamento dentro e fora do esporte.

O comunicador dos canais Globo vê as mudanças como um processo de avanço. Apesar disso, em tom de desabafo, Paulo César Vasconcellos disse ver o combate contra o racismo como uma luta que não tem prazo para terminar.

➡️ Dia da Consciência Negra: ícones do esporte na luta antirracista

— Os protocolos representam um avanço em relação à situações anteriores. Passamos uma fase no Brasil, em que as pessoas perderam completamente o pudor de disfarçar o racismo. Durante um tempo, esse racismo acontecia de forma velada, com um discurso de que aqui não existia. Mas evidentemente é um embate que não tem prazo para terminar — disse o jornalista, antes de completar.

— As formas de punir já existem, mas não são necessariamente seguidas. Porque sempre há uma ponderação. Mas já ter definido no Brasil, que racismo é crime, e assim, ter medidas judiciais para quem comete esse crime, já significa um avanço — concluiu.

Dia da Consciência Negra

O dia 20 de novembro marca o Dia da Consciência Negra em todo território brasileiro. A data foi escolhida em homenagem ao líder negro Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão durante o período do Brasil colonial.

No esporte, vários atletas negros tornam a luta popular com ações e gestos que buscam combater práticas racistas. Ao longo dos anos, esportistas se dedicaram a serem vozes ativas sobre a causa. A lista passa com nomes como o lutador Muhammad Ali, a tenista Serena Williams, e o jogador Vini Jr.

Dia Consciência Negra atletas antirrascista
Vini Jr., Muhammad Ali e Serena Williams são símbolos da luta antirracista no esporte (Fotos: Jose Jordan/AFP | Reprodução | AFP)

