menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (20/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (20)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
06:00
Corinthians e São Paulo se enfrentam na Ne Química Arena (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraCorinthians e São Paulo se enfrentam na Ne Química Arena (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (20), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A e B do Brasileirão e da Champions League Feminina, entre outros campeonatos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 20 de novembro de 2025)

Brasileirão

Juventude x Cruzeiro – 16h – Premiere
Bahia x Fortaleza – 18h – Premiere
Corinthians x São Paulo – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere
Ceará x Internacional – 21h30 – Sportv e Premiere

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Sportv

Jogos de hoje: no aguardo do retorno de Memphis Depay, o Corinthians recebe o São Paulo pelo Brasileirão (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)
Jogos de hoje: no aguardo do retorno de Memphis Depay, o Corinthians recebe o São Paulo pelo Brasileirão (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)

Champions League feminina

Twente (F) x Atlético de Madrid (F) – 14h45 – ESPN 4 e Disney+
Chelsea (F) x Barcelona (F) – 17h – ESPN e Disney+
OH Leuven (F) x Roma (F) – 17h – Disney+
PSG (F) x Bayern de Munique (F) – 17h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Paraibano feminino (final)

Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F) – 15h25 – TV Cabo Branco e TV Paraíba

Copa do Brasil feminina (final)

Ferroviária (F) x Palmeiras (F) – 15h30 – Sportv e N Sports

Campeonato Inglês (terceira divisão)

Peterborough x Stockport – 17h – Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias