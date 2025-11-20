Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (20/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (20)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (20), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A e B do Brasileirão e da Champions League Feminina, entre outros campeonatos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Iraque vence com gol heróico e sonha com retorno à Copa do Mundo
Futebol Internacional18/11/2025
- Futebol Internacional
Em alta na Seleção e Chelsea, Estêvão tem tido cuidados de ‘elite’; entenda
Futebol Internacional18/11/2025
- Futebol Internacional
Torcedores enlouquecem com possível destino de Rodrygo: ‘Venha’
Futebol Internacional18/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 20 de novembro de 2025)
Brasileirão
Juventude x Cruzeiro – 16h – Premiere
Bahia x Fortaleza – 18h – Premiere
Corinthians x São Paulo – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere
Ceará x Internacional – 21h30 – Sportv e Premiere
➡️Clique para assistir no Sportv
Champions League feminina
Twente (F) x Atlético de Madrid (F) – 14h45 – ESPN 4 e Disney+
Chelsea (F) x Barcelona (F) – 17h – ESPN e Disney+
OH Leuven (F) x Roma (F) – 17h – Disney+
PSG (F) x Bayern de Munique (F) – 17h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Paraibano feminino (final)
Botafogo-PB (F) x Mixto-PB (F) – 15h25 – TV Cabo Branco e TV Paraíba
Copa do Brasil feminina (final)
Ferroviária (F) x Palmeiras (F) – 15h30 – Sportv e N Sports
Campeonato Inglês (terceira divisão)
Peterborough x Stockport – 17h – Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias