Eric Faria questiona possível punição do STJD a Vitor Roque, do Palmeiras

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima segunda-feira (17) o julgamento do atacante Vitor Roque, do Palmeiras. O camisa 9 será julgado por uma postagem polêmica, após a vitória de virada no clássico contra o São Paulo, no último dia 5 de outubro, e pode pegar um gancho de cinco a 10 partidas no Campeonato Brasileiro. Na visão do jornalista Eric Faria, a possível punição ao "tigrinho" deveria ser educacional.

Após a vitória no clássico paulista, Vitor Roque postou uma foto de um tigre, apelido do jogador do Alviverde, mordendo um pescoço de um veado. Minutos depois, o jovem atacante foi repreendido pelo Palmeiras e apagou a publicação de suas redes sociais.

Segundo Eric Faria, seria muito mais produtivo penalizar o jovem atacante do Palmeiras por meio da educação. O jornalista sugeriu que Vitor Roque recebesse uma multa pesada, posteriormente revertida em doação para ONGs que acolhem vítimas de homofobia na sociedade brasileira.

- Óbvio que o Vitor Roque errou, tanto que o clube o repreendeu e a postagem foi apagada em minutos. E pra mim, esse tipo de caso deveria merecer penas educacionais. Será que afastá-lo dos campos vai ensiná-lo? Vai corrigir um erro de séculos de uma sociedade machista, homofóbica? Eu respondo, NÃO - disse, antes de completar.

- O futebol, nesses episódios, perde oportunidades incríveis. Seria muito mais produtivo que a pena fosse uma multa pesada, pesada mesmo e o dinheiro arrecadado fosse encaminhado a ONG's responsáveis por acolher vítimas de homofobia, por exemplo - comentou Eric Faria.

Vitor Roque será julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD no Art. 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata sobre discriminação. O caso prevê pena de suspensão de cinco a 10 partidas, que teriam que ser cumpridas no Campeonato Brasileiro.

Entenda o cenário para o jogador do Palmeiras

Caso seja condenado, o atacante corre o risco de não voltar a atuar nesta edição do Campeonato Brasileiro, já que o Palmeiras tem apenas seis partidas restantes na competição. A punição, porém, não se estende a torneios continentais, e Vitor Roque estará à disposição de Abel Ferreira para a decisão da Libertadores.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem a mesma pontuação do Flamengo, mas leva vantagem no número de vitórias, principal critério de desempate. Ao todo, o clube ainda disputará seis partidas na competição, com as três últimas fora do Allianz Parque.

Um possível gancho seria um grande problema para o Palmeiras nesta reta final de temporada. Desde que chegou do Barcelona, o camisa 9 soma 20 gols e cinco assistências em 52 partidas.

