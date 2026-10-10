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Brasileirão Série C: última rodada decide acesso e final

Maringá, Floresta, Ferroviária, Inter de Limeira, Brusque e Paysandu buscam vaga na Série B; Santa Cruz já garantiu subida

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
10/10/2026 11:04
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Santa Cruz retorna à série B do Campeonato Brasileiro
Jogadores do Santa Cruz comemoram o acesso para a Série B após partida contra o Maringá pelo Brasileirão C na Arena de Pernambuco (Foto: Marlon Costa/AGIF/Folhapress)

A Série C do Brasileirão disputa neste sábado (10), a sexta e última rodada do quadrangular do acesso. Três vagas na Série B de 2027 serão definidas, além dos dois finalistas do campeonato.

O Santa Cruz já garantiu o acesso na rodada anterior. As demais posições seguem em aberto, com seis clubes ainda vivos na disputa. Todos os jogos ocorrerão de forma simultânea, às 17h.

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Rodada decisiva para a Série C do Brasileirão

No Grupo B, Maringá (2º, com 8 pontos) e Floresta (3º, com 5 pontos) medem forças no Willie Davids em confronto direto pelo acesso. Um empate basta ao clube paranaense para garantir a subida. Se o Maringá vencer e o Santa Cruz perder para o Botafogo-PB, o time paranaense termina líder do grupo e avança à final da Série C. O Floresta precisa de uma vitória por dois gols de diferença para subir.

A partida entre Botafogo-PB e Santa Cruz, no Almeidão, não tem impacto direto na disputa pelo acesso; o time pernambucano já está promovido e o Botafogo-PB está eliminado. Para o Santa Cruz, no entanto, o jogo vale a liderança do grupo e a vaga na decisão. Um empate já basta ao clube para terminar em primeiro.

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Jogadores do Santa Cruz comemoram na Série C (Foto: Divulgação/Instagram/@santacruzfc)
Jogadores do Santa Cruz comemoram na Série C (Foto: Divulgação/Instagram/@santacruzfc)

No Grupo C, Ferroviária (1º, com 8 pontos) e Inter de Limeira (2º, com 7 pontos) chegam à última rodada dependendo apenas de si mesmas. Quem vencer o confronto direto na Fonte Luminosa garante o acesso. A Ferroviária também sobe em caso de empate. Se perder, dependerá de o Brusque não vencer o Paysandu.

A Inter de Limeira também pode garantir a vaga mesmo sem vencer. O empate ou uma derrota por apenas um gol de diferença ainda coloca o clube na Série B, desde que o Brusque não vença o Paysandu.

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O Brusque joga a última cartada na Arena Simon. O clube catarinense precisa bater o Paysandu para subir. Em caso de empate, dependerá de uma derrota da Inter por dois ou mais gols de diferença. O Paysandu, por sua vez, precisa vencer e ainda contar com uma derrota da Inter; nesse cenário, ficaria com a segunda vaga pelo número de vitórias, com dois contra um.

Os dois líderes de grupo se enfrentam na final da Série C em jogos de ida e volta, nos dias 18 e 25 de outubro. O título também garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

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