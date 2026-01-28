Brasileirão quilométrico: os desafios do futebol em um país continental
Com representante do Norte, campeonato passará por quatro regiões do país
Com o acesso do Remo à Série A, o Brasileirão de 2026 percorrerá quatro regiões diferentes do Brasil. De Belém a Porto Alegre, são 3200 km em linha reta. Os clubes, então, se preparam para um torneio desafiador, com viagens cansativas e calendário agitado em um país de dimensões continentais. Dirigentes e médicos se mobilizam com os respectivos núcleos de futebol para diminuir os efeitos dos deslocamentos rotineiros no desempenho dos seus atletas.
A geografia do Brasileirão de 2026:
|Clube
|Região
|Cidade - Estado
|Distância para Brasília em linha reta
Remo
Norte
Belém - PA
1600 km
Bahia
Nordeste
Salvador - BA
1060 km
Vitória
Nordeste
Salvador - BA
1060 km
Atlético-MG
Sudeste
Belo Horizonte - MG
630 km
Cruzeiro
Sudeste
Belo Horizonte - MG
630 km
Botafogo
Sudeste
Rio de Janeiro - RJ
930 km
Flamengo
Sudeste
Rio de Janeiro - RJ
930 km
Fluminense
Sudeste
Rio de Janeiro - RJ
930 km
Vasco
Sudeste
Rio de Janeiro - RJ
930 km
Mirassol
Sudeste
Mirassol - SP
580 km
Bragantino
Sudeste
Bragança Paulista - SP
810 km
Corinthians
Sudeste
São Paulo - SP
870 km
Palmeiras
Sudeste
São Paulo - SP
870 km
São Paulo
Sudeste
São Paulo - SP
870 km
Santos
Sudeste
Santos - SP
930 km
Athletico-PR
Sul
Curitiba - PR
1080 km
Coritiba
Sul
Curitiba - PR
1080 km
Chapecoense
Sul
Chapecó - SC
1350 km
Grêmio
Sul
Porto Alegre - RS
1620 km
Internacional
Sul
Porto Alegre - RS
1620 km
Os desafios das viagens no futebol
A quantidade de viagens, ainda mais as de longa duração, impactam diretamente no desempenho e recuperação dos atletas. As dificuldades começam no fator mais básico e primordial para a saúde dos jogadores: o sono. É o que explica o coordenador médico do Botafogo, Gustavo Dutra.
— O impacto dessas viagens é direto no desempenho esportivo e na recuperação dos atletas. O primeiro e mais importante ponto é a privação do sono. Imagina, você dorme cada dia em um horário, joga cada vez em um horário, às vezes você faz voos logo após o jogo, ainda enfrentando processos inflamatórios. Além da parte metabólica e neuromuscular, muita descarga hormonal... Imagina a quantidade de estresse físico e mental que se gera na circulação? Tem gente que não consegue dormir pós-jogo, porque a adrenalina está lá em cima — contou ao Lance!.
O desgaste das viagens em si não é o único motivo de preocupação. Muitos outros fatores envolvidos nos deslocamentos ao redor do país contribuem para as dificuldades da plena recuperação dos atletas. As diversas áreas de saúde dos clubes — fisiologia, preparação física, nutrição, psicologia — fazem o possível para minimizar os riscos.
— A presença toda hora em hotéis diferentes, com limpezas diferentes, ares diferentes no ambiente. Você pode estar no clima frio, depois no calor, úmido e depois seco. Tudo isso gera alteração hormonal grande e impacta na sua pior recuperação muscular. Ainda existem os fatores imunológicos. A imunidade cai e você pode ficar gripado mais frequentemente. E o jogador não tem tempo de se recuperar fisiologicamente, naturalmente — complementou Dutra.
A falta de preparação ideal também contribui para o aumento de lesões musculares. E quando os deslocamentos se somam ao calendário intenso, a situação só piora.
— Toda viagem impacta: a viagem curta e a viagem longa. E o número sucessivo e repetido de viagens mais longas gera mais impacto. Quando começa essa maratona de jogos e você não tem um time robusto, duas equipes homogêneas para rodar e não cair o nível do atleta, naturalmente é maior a chance de lesionar o atleta, tanto em jogo quanto em treino. E quando a gente começa essa batida, acaba treinando muito pouco — explicou o coordenador alvinegro.
A logística das viagens é definida por comissão técnica e diretoria, a partir de conselhos do departamento médico, considerando também os impactos financeiros.
Os clubes também contam com a contribuição mútua. Para evitar deslocamentos desnecessários, podem permanecer em uma cidade por mais tempo, utilizando as instalações de outras equipes. Mesmo para os mais endinheirados, o cenário é desafiador. Mas gigantes como o Botafogo conseguem muitas vantagens em relação a equipes menores.
— Você imagina se não tem elenco para gerir, se não tem estrutura para recuperar esses jogadores, se você não tem dinheiro para voos fretados? Tem time que não viaja de voo fretado, então tem que fazer conexão, escala. Isso aumenta a inflamação e estresse, por todos os fatores mencionados. E, consequentemente, os riscos de lesões, de queda de desempenho no segundo tempo — admite Dutra.
Áreas dos países das principais ligas do mundo (IFFHS):
|País
|Área em km²
Brasil
8.516.000
Argentina
2.780.400
França
632.702
Espanha
506.030
Alemanha
358.000
Itália
302.073
Inglaterra
130.279
Portugal
92.230
Remo, o time que mais viajará no Brasil
Com a maioria dos clubes do Brasileirão localizados no Sudeste, o Remo não terá vida nada fácil: serão longas viagens em todos os jogos como visitante. A equipe paraense percorrerá mais de 90.000 km ao longo da competição, o equivalente a mais de duas voltas ao redor da Terra. Contratado como executivo de futebol do Leão Azul nesta semana, Luís Vagner já chegou consciente da missão desafiadora do único representante do Norte na elite do futebol brasileiro.
— Se analisarmos, por exemplo, quando nossa equipe joga em Salvador, precisa "descer" até São Paulo, fazer uma conexão e "subir" até Salvador, totalizando de 6h a 8h de viagem. Compare isso com uma equipe sediada em São Paulo que está a no máximo 3h30 de qualquer um dos destinos onde jogará e é fácil entender o grande desequilíbrio que ocorre. Não vamos esquecer dos riscos de atrasos de voos e possíveis perda de conexões. Isso afeta diretamente no desempenho físico e mental dos atletas, além de inviabilizar horários ideais de refeições e até de treinamentos — detalhou ao Lance!.
Os profissionais do Remo já estão habituados a este cenário e fazem o possível para manter o preparo dos jogadores, mesmo com rotina tão desgastante. A logística do clube priorizará diminuir as viagens, evitando o retorno ao Pará em jogos consecutivos fora de casa, desde que os dirigentes entendam que terão estrutura suficiente para realização de bons treinamentos nas cidades visitantes.
À primeira vista, a distância de Belém para as outras cidades até pode parecer um trunfo para o Remo, já que os clubes visitantes também percorrerão grandes distâncias para chegar à cidade. No entanto, quase sempre o Leão Azul estará igualmente retornando de longe para casa. Ainda assim, Luís Vagner aposta no mando de campo como fator diferencial da equipe recém-promovida.
— Tenho certeza que o maior trunfo será a grande torcida do clube, que apoiará durante os 90 minutos em todos os jogos, transformando Belém em uma viagem bem cansativa e indigesta aos adversários — prometeu o executivo.
Os times que mais viajarão no Brasileirão em 2026:
|Time - Cidade (Estado)
|Distância a ser percorrida em km
Remo - Belém (PA)
92.780
Bahia - Salvador (BA)
55.050
Vitória - Salvador (BA)
55.050
Grêmio - Porto Alegre (RS)
43.350
Internacional - Porto Alegre (RS)
43.350
As logísticas dos multicampeões da América e Europa
Flamengo e PSG tiveram desempenho vitorioso nas respectivas últimas temporadas: ambos foram campeões nacionais e continentais. No entanto, enfrentaram logísticas bem diferentes. Para conquistar os títulos do Brasileirão e Libertadores, o Rubro-Negro precisou percorrer distâncias bem maiores. Segundo apurado pelo Lance!, o clube carioca viajou mais que o dobro dos franceses.
Vale destacar que este levantamento desconsiderou compromissos do Estadual, sem torneio equivalente na França, assim como os do Mundial de Clubes realizado nos Estados Unidos, competição atípica no calendário. Dessa forma, foram registradas apenas as viagens para competições nacionais e continentais, nas quais as duas equipes totalizaram o mesmo número de jogos: 56.
Flamengo em 2025:
|Competição
|Jogos
|Distância percorrida em km
Supercopa
1
5.000
Libertadores
13
40.410
Copa do Brasil
4
4.880
Brasileirão
38
26.755
Total
56
77.045
PSG em 2025:
|Competição
|Jogos
|Distância percorrida em km
Supercopa
1
10.000
Champions League
15
9.500
Copa da França
6
2.590
Ligue 1
34
13.720
Total
56
35.810
O ex-jogador Juninho Paulista teve experiência de atuar em diferentes países da Europa (Inglaterra, Escócia e Espanha) e no Brasil. Para o ídolo vascaíno, o principal impacto das longas viagens é a falta de preparação específica para os duelos.
— A distância da viagem impacta na preparação do jogo, principalmente de um jogo para o outro, e na programação. Quando há uma distância mais curta, você pode descansar mais e com certeza vai estar mais preparado para o jogo. Então, países da Europa têm essa vantagem, principalmente a Inglaterra, onde joguei. A gente atravessava o país com seis horas de ônibus, então a logística era bem mais tranquila. Assim, o clube pode fazer uma programação muito melhor para os atletas — relatou ao Lance!.
Ainda que o preparo dos clubes tenha evoluído em relação à época de atleta de Juninho, o ex-meia entende que as viagens continuam atrapalhando a plena recuperação dos jogadores.
— Em um país continental, como o Brasil, é mais difícil, principalmente para clubes que viajam muito, a distância é muito grande. Os clubes do Nordeste vêm jogar no Sul e Sudeste na maioria das vezes, então acredito que seja uma desvantagem na preparação. Menos descanso, mais viagens, tudo isso impacta principalmente na parte física dos atletas. Apesar das condições de recuperação muito melhores que em outras épocas, a exigência física também aumentou, então, sim, distâncias maiores e sequências de viagens longas impactam na preparação física daquele clube — completou.
Ao se comparar a realidade de Brasil e Europa, não são apenas as distâncias dos trajetos em jogo, mas também os pesos das viagens. Nos países do Velho Continente, raramente se muda radicalmente de clima de uma cidade para outra nas mesmas épocas do ano, bem diferente do que acontece em solo brasileiro. Tudo isso contribui para o agravamento de todos os fatores de risco apontados pelos departamentos médicos dos clubes.
No detalhe: as distâncias viajadas por Flamengo e PSG na última temporada
Flamengo em 2025:
vs Botafogo (Supercopa)
Local: Belém (PA)
Distância percorrida: 2500km (ida) + 2500km (volta)
vs Internacional (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Táchira (Libertadores)
Local: San Cristóbal (VEN)
Distância percorrida: 4600km (ida) + 5700km (volta)
vs Vitória (Brasileirão)
Local: Salvador (BA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 1200km (volta)
vs Central Córdoba (Libertadores)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Grêmio (Brasileirão)
Local: Porto Alegre (RS)
Distância percorrida: 1130km (ida) + 1130km (volta)
vs Juventude (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Vasco da Gama (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs LDU Quito (Libertadores)
Local: Quito (EQU)
Distância percorrida: 4600km (ida) + 4600km (volta)
vs Corinthians (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Botafogo-PB (Copa do Brasil)
Local: São Luís (MA)
Distância percorrida: 2280km (ida) + 1900km (volta)
vs Cruzeiro (Brasileirão)
Local: Belo Horizonte (MG)
Distância percorrida: 0km (ida) + 350km (volta)
vs Central Córdoba (Libertadores)
Local: Santiago del Estero (ARG)
Distância percorrida: 2200km (ida) + 2200km (volta)
vs Bahia (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs LDU Quito (Libertadores)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Botafogo (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Botafogo-PB (Copa do Brasil)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Palmeiras (Brasileirão)
Local: São Paulo (SP)
Distância percorrida: 375km (ida) + 375km (volta)
vs Deportivo Táchira (Libertadores)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Fortaleza (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs São Paulo (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Santos (Brasileirão)
Local: Santos (SP)
Distância percorrida: 340km (ida) + 340km (volta)
vs Fluminense (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Red Bull Bragantino (Brasileirão)
Local: Bragança Paulista (SP)
Distância percorrida: 430km (ida) + 430km (volta)
vs Atlético Mineiro (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Atlético Mineiro (Copa do Brasil)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Ceará (Brasileirão)
Local: Fortaleza (CE)
Distância percorrida: 2300km (ida) + 2300km (volta)
vs Atlético Mineiro (Copa do Brasil)
Local: Belo Horizonte (MG)
Distância percorrida: 350km (ida) + 350km (volta)
vs Mirassol (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Internacional (Libertadores)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Internacional (Brasileirão)
Local: Porto Alegre (RS)
Distância percorrida: 1130km (ida) + 0km (volta)
vs Internacional (Libertadores)
Local: Porto Alegre (RS)
Distância percorrida: 0km (ida) + 1130km (volta)
vs Vitória (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Grêmio (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Juventude (Brasileirão)
Local: Caxias do Sul (RS)
Distância percorrida: 1060km (ida) + 1060km (volta)
vs Estudiantes (Libertadores)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Vasco da Gama (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Estudiantes (Libertadores)
Local: La Plata (ARG)
Distância percorrida: 2000km (ida) + 1780km (volta)
vs Corinthians (Brasileirão)
Local: São Paulo (SP)
Distância percorrida: 0km (ida) + 375km (volta)
vs Cruzeiro (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Bahia (Brasileirão)
Local: Salvador (BA)
Distância percorrida: 1200km (ida) + 1200km (volta)
vs Botafogo (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Palmeiras (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Racing (Libertadores)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Fortaleza (Brasileirão)
Local: Fortaleza (CE)
Distância percorrida: 2300km (ida) + 2300km (volta)
vs Racing (Libertadores)
Local: Avellaneda (ARG)
Distância percorrida: 2000km (ida) + 2000km (volta)
vs Sport (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs São Paulo (Brasileirão)
Local: São Paulo (SP)
Distância percorrida: 375km (ida) + 375km (volta)
vs Santos (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Sport (Brasileirão)
Local: Recife (PE)
Distância percorrida: 1890km (ida) + 1890km (volta)
vs Fluminense (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Red Bull Bragantino (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Atlético Mineiro (Brasileirão)
Local: Belo Horizonte (MG)
Distância percorrida: 350km (ida) + 350km (volta)
vs Palmeiras (Libertadores)
Local: Lima (PER)
Distância percorrida: 3800km (ida) + 3800km (volta)
vs Ceará (Brasileirão)
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Mirassol (Brasileirão)
Local: Mirassol (SP)
Distância percorrida: 700km (ida) + 700km (volta)
Total: 77.045 km em 56 jogos
PSG em 2024/25:
vs Le Havre (Campeonato Francês)
Local: Le Havre (FRA)
Distância percorrida: 180km (ida) + 180km (volta)
vs Montpellier (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Lille (Campeonato Francês)
Local: Lille (FRA)
Distância percorrida: 200km (ida) + 200km (volta)
vs Brest (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Reims (Campeonato Francês)
Local: Reims (FRA)
Distância percorrida: 130km (ida) + 130km (volta)
vs Rennes (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Arsenal (Champions League)
Local: Londres (ING)
Distância percorrida: 340km (ida) + 340km (volta)
vs Nice (Campeonato Francês)
Local: Nice (FRA)
Distância percorrida: 700km (ida) + 700km (volta)
vs Strasbourg (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs PSV Eindhoven (Champions League)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Marseille (Campeonato Francês)
Local: Marseille (FRA)
Distância percorrida: 670km (ida) + 670km (volta)
vs Lens (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Atlético Madrid (Champions League)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Angers (Campeonato Francês)
Local: Angers (FRA)
Distância percorrida: 300km (ida) + 300km (volta)
vs Toulouse (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Bayern Munich (Champions League)
Local: Munique (ALE)
Distância percorrida: 680km (ida) + 680km (volta)
vs Nantes (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Auxerre (Campeonato Francês)
Local: Auxerre (FRA)
Distância percorrida: 170km (ida) + 170km (volta)
vs Red Bull Salzburg (Champions League)
Local: Salzburg (AUT)
Distância percorrida: 700km (ida) + 700km (volta)
vs Lyon (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Monaco (Campeonato Francês)
Local: Monaco (FRA)
Distância percorrida: 690km (ida) + 690km (volta)
vs Lens (Copa da França)
Local: Lens (FRA)
Distância percorrida: 200km (ida) + 200km (volta)
vs Monaco (Supercopa da França)
Local: Doha (QAT)
Distância percorrida: 5000km (ida) + 5000km (volta)
vs Saint-Étienne (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Espaly (Copa da França)
Local: Clermont-Ferrand (FRA)
Distância percorrida: 350km (ida) + 350km (volta)
vs Lens (Campeonato Francês)
Local: Lens (FRA)
Distância percorrida: 200km (ida) + 200km (volta)
vs Manchester City (Champions League)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Reims (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Stuttgart (Champions League)
Local: Stuttgart (ALE)
Distância percorrida: 500km (ida) + 500km (volta)
vs Brest (Campeonato Francês)
Local: Brest (FRA)
Distância percorrida: 500km (ida) + 500km (volta)
vs Le Mans (Copa da França)
Local: Le Mans (FRA)
Distância percorrida: 200km (ida) + 200km (volta)
vs Monaco (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Brest (Champions League)
Local: Guingamp (FRA)
Distância percorrida: 400km (ida) + 400km (volta)
vs Toulouse (Campeonato Francês)
Local: Toulouse (FRA)
Distância percorrida: 600km (ida) + 600km (volta)
vs Brest (Champions League)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Lyon (Campeonato Francês)
Local: Décines-Charpieu (FRA)
Distância percorrida: 430km (ida) + 430km (volta)
vs Stade Briochin (Copa da França)
Local: Rennes (FRA)
Distância percorrida: 320km (ida) + 320km (volta)
vs Lille (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Rennes (Campeonato Francês)
Local: Rennes (FRA)
Distância percorrida: 320km (ida) + 320km (volta)
vs Liverpool (Champions League)
Local: Liverpool (ING)
Distância percorrida: 620km (ida) + 620km (volta)
vs Marseille (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Saint-Étienne (Campeonato Francês)
Local: Saint-Étienne (FRA)
Distância percorrida: 400km (ida) + 400km (volta)
vs Dunkerque (Copa da França)
Local: Villeneuve-d'Ascq (FRA)
Distância percorrida: 200km (ida) + 200km (volta)
vs Angers (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Aston Villa (Champions League)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Aston Villa (Champions League)
Local: Birmingham (ING)
Distância percorrida: 490km (ida) + 490km (volta)
vs Le Havre (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Nantes (Campeonato Francês)
Local: Nantes (FRA)
Distância percorrida: 380km (ida) + 380km (volta)
vs Nice (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Arsenal (Champions League)
Local: Londres (ING)
Distância percorrida: 340km (ida) + 340km (volta)
vs Strasbourg (Campeonato Francês)
Local: Strasbourg (FRA)
Distância percorrida: 400km (ida) + 400km (volta)
vs Arsenal (Champions League)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Montpellier (Campeonato Francês)
Local: Montpellier (FRA)
Distância percorrida: 590km (ida) + 590km (volta)
vs Auxerre (Campeonato Francês)
Local: Paris (FRA)
Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)
vs Reims (Copa da França)
Local: Saint-Denis (FRA)
Distância percorrida: 25km (ida) + 25km (volta)
vs Inter Milan (Champions League)
Local: Munique (ALE)
Distância percorrida: 680km (ida) + 680km (volta)
Total: 35810 km em 56 jogos
