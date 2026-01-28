Brasileirão quilométrico: os desafios do futebol em um país continental

Conteúdo Especial

Com o acesso do Remo à Série A, o Brasileirão de 2026 percorrerá quatro regiões diferentes do Brasil. De Belém a Porto Alegre, são 3200 km em linha reta. Os clubes, então, se preparam para um torneio desafiador, com viagens cansativas e calendário agitado em um país de dimensões continentais. Dirigentes e médicos se mobilizam com os respectivos núcleos de futebol para diminuir os efeitos dos deslocamentos rotineiros no desempenho dos seus atletas.

A geografia do Brasileirão de 2026:

As cidades por onde o Brasileirão passará em 2026 (Arte: Maria Fernanda Viana / Lance)

Clube Região Cidade - Estado Distância para Brasília em linha reta Remo Norte Belém - PA 1600 km Bahia Nordeste Salvador - BA 1060 km Vitória Nordeste Salvador - BA 1060 km Atlético-MG Sudeste Belo Horizonte - MG 630 km Cruzeiro Sudeste Belo Horizonte - MG 630 km Botafogo Sudeste Rio de Janeiro - RJ 930 km Flamengo Sudeste Rio de Janeiro - RJ 930 km Fluminense Sudeste Rio de Janeiro - RJ 930 km Vasco Sudeste Rio de Janeiro - RJ 930 km Mirassol Sudeste Mirassol - SP 580 km Bragantino Sudeste Bragança Paulista - SP 810 km Corinthians Sudeste São Paulo - SP 870 km Palmeiras Sudeste São Paulo - SP 870 km São Paulo Sudeste São Paulo - SP 870 km Santos Sudeste Santos - SP 930 km Athletico-PR Sul Curitiba - PR 1080 km Coritiba Sul Curitiba - PR 1080 km Chapecoense Sul Chapecó - SC 1350 km Grêmio Sul Porto Alegre - RS 1620 km Internacional Sul Porto Alegre - RS 1620 km

Os desafios das viagens no futebol

A quantidade de viagens, ainda mais as de longa duração, impactam diretamente no desempenho e recuperação dos atletas. As dificuldades começam no fator mais básico e primordial para a saúde dos jogadores: o sono. É o que explica o coordenador médico do Botafogo, Gustavo Dutra.

— O impacto dessas viagens é direto no desempenho esportivo e na recuperação dos atletas. O primeiro e mais importante ponto é a privação do sono. Imagina, você dorme cada dia em um horário, joga cada vez em um horário, às vezes você faz voos logo após o jogo, ainda enfrentando processos inflamatórios. Além da parte metabólica e neuromuscular, muita descarga hormonal... Imagina a quantidade de estresse físico e mental que se gera na circulação? Tem gente que não consegue dormir pós-jogo, porque a adrenalina está lá em cima — contou ao Lance!.

O desgaste das viagens em si não é o único motivo de preocupação. Muitos outros fatores envolvidos nos deslocamentos ao redor do país contribuem para as dificuldades da plena recuperação dos atletas. As diversas áreas de saúde dos clubes — fisiologia, preparação física, nutrição, psicologia — fazem o possível para minimizar os riscos.

— A presença toda hora em hotéis diferentes, com limpezas diferentes, ares diferentes no ambiente. Você pode estar no clima frio, depois no calor, úmido e depois seco. Tudo isso gera alteração hormonal grande e impacta na sua pior recuperação muscular. Ainda existem os fatores imunológicos. A imunidade cai e você pode ficar gripado mais frequentemente. E o jogador não tem tempo de se recuperar fisiologicamente, naturalmente — complementou Dutra.

A falta de preparação ideal também contribui para o aumento de lesões musculares. E quando os deslocamentos se somam ao calendário intenso, a situação só piora.

— Toda viagem impacta: a viagem curta e a viagem longa. E o número sucessivo e repetido de viagens mais longas gera mais impacto. Quando começa essa maratona de jogos e você não tem um time robusto, duas equipes homogêneas para rodar e não cair o nível do atleta, naturalmente é maior a chance de lesionar o atleta, tanto em jogo quanto em treino. E quando a gente começa essa batida, acaba treinando muito pouco — explicou o coordenador alvinegro.

Vitinho, lateral alvinegro, faz treino físico durante pré-temporada (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

A logística das viagens é definida por comissão técnica e diretoria, a partir de conselhos do departamento médico, considerando também os impactos financeiros.

Os clubes também contam com a contribuição mútua. Para evitar deslocamentos desnecessários, podem permanecer em uma cidade por mais tempo, utilizando as instalações de outras equipes. Mesmo para os mais endinheirados, o cenário é desafiador. Mas gigantes como o Botafogo conseguem muitas vantagens em relação a equipes menores.

— Você imagina se não tem elenco para gerir, se não tem estrutura para recuperar esses jogadores, se você não tem dinheiro para voos fretados? Tem time que não viaja de voo fretado, então tem que fazer conexão, escala. Isso aumenta a inflamação e estresse, por todos os fatores mencionados. E, consequentemente, os riscos de lesões, de queda de desempenho no segundo tempo — admite Dutra.

Áreas dos países das principais ligas do mundo (IFFHS):

País Área em km² Brasil 8.516.000 Argentina 2.780.400 França 632.702 Espanha 506.030 Alemanha 358.000 Itália 302.073 Inglaterra 130.279 Portugal 92.230

Remo, o time que mais viajará no Brasil

Com a maioria dos clubes do Brasileirão localizados no Sudeste, o Remo não terá vida nada fácil: serão longas viagens em todos os jogos como visitante. A equipe paraense percorrerá mais de 90.000 km ao longo da competição, o equivalente a mais de duas voltas ao redor da Terra. Contratado como executivo de futebol do Leão Azul nesta semana, Luís Vagner já chegou consciente da missão desafiadora do único representante do Norte na elite do futebol brasileiro.

— Se analisarmos, por exemplo, quando nossa equipe joga em Salvador, precisa "descer" até São Paulo, fazer uma conexão e "subir" até Salvador, totalizando de 6h a 8h de viagem. Compare isso com uma equipe sediada em São Paulo que está a no máximo 3h30 de qualquer um dos destinos onde jogará e é fácil entender o grande desequilíbrio que ocorre. Não vamos esquecer dos riscos de atrasos de voos e possíveis perda de conexões. Isso afeta diretamente no desempenho físico e mental dos atletas, além de inviabilizar horários ideais de refeições e até de treinamentos — detalhou ao Lance!.

Os profissionais do Remo já estão habituados a este cenário e fazem o possível para manter o preparo dos jogadores, mesmo com rotina tão desgastante. A logística do clube priorizará diminuir as viagens, evitando o retorno ao Pará em jogos consecutivos fora de casa, desde que os dirigentes entendam que terão estrutura suficiente para realização de bons treinamentos nas cidades visitantes.

À primeira vista, a distância de Belém para as outras cidades até pode parecer um trunfo para o Remo, já que os clubes visitantes também percorrerão grandes distâncias para chegar à cidade. No entanto, quase sempre o Leão Azul estará igualmente retornando de longe para casa. Ainda assim, Luís Vagner aposta no mando de campo como fator diferencial da equipe recém-promovida.

— Tenho certeza que o maior trunfo será a grande torcida do clube, que apoiará durante os 90 minutos em todos os jogos, transformando Belém em uma viagem bem cansativa e indigesta aos adversários — prometeu o executivo.

Torcida do Remo acompanha jogo da Série B no Mangueirão (Foto: Fernando Torres / Agif / Gazeta Press)

Os times que mais viajarão no Brasileirão em 2026:

Time - Cidade (Estado) Distância a ser percorrida em km Remo - Belém (PA) 92.780 Bahia - Salvador (BA) 55.050 Vitória - Salvador (BA) 55.050 Grêmio - Porto Alegre (RS) 43.350 Internacional - Porto Alegre (RS) 43.350

As logísticas dos multicampeões da América e Europa

Flamengo e PSG tiveram desempenho vitorioso nas respectivas últimas temporadas: ambos foram campeões nacionais e continentais. No entanto, enfrentaram logísticas bem diferentes. Para conquistar os títulos do Brasileirão e Libertadores, o Rubro-Negro precisou percorrer distâncias bem maiores. Segundo apurado pelo Lance!, o clube carioca viajou mais que o dobro dos franceses.

Vale destacar que este levantamento desconsiderou compromissos do Estadual, sem torneio equivalente na França, assim como os do Mundial de Clubes realizado nos Estados Unidos, competição atípica no calendário. Dessa forma, foram registradas apenas as viagens para competições nacionais e continentais, nas quais as duas equipes totalizaram o mesmo número de jogos: 56.

Flamengo em 2025:

Competição Jogos Distância percorrida em km Supercopa 1 5.000 Libertadores 13 40.410 Copa do Brasil 4 4.880 Brasileirão 38 26.755 Total 56 77.045

PSG em 2025:

Competição Jogos Distância percorrida em km Supercopa 1 10.000 Champions League 15 9.500 Copa da França 6 2.590 Ligue 1 34 13.720 Total 56 35.810

O ex-jogador Juninho Paulista teve experiência de atuar em diferentes países da Europa (Inglaterra, Escócia e Espanha) e no Brasil. Para o ídolo vascaíno, o principal impacto das longas viagens é a falta de preparação específica para os duelos.

— A distância da viagem impacta na preparação do jogo, principalmente de um jogo para o outro, e na programação. Quando há uma distância mais curta, você pode descansar mais e com certeza vai estar mais preparado para o jogo. Então, países da Europa têm essa vantagem, principalmente a Inglaterra, onde joguei. A gente atravessava o país com seis horas de ônibus, então a logística era bem mais tranquila. Assim, o clube pode fazer uma programação muito melhor para os atletas — relatou ao Lance!.

Ainda que o preparo dos clubes tenha evoluído em relação à época de atleta de Juninho, o ex-meia entende que as viagens continuam atrapalhando a plena recuperação dos jogadores.

— Em um país continental, como o Brasil, é mais difícil, principalmente para clubes que viajam muito, a distância é muito grande. Os clubes do Nordeste vêm jogar no Sul e Sudeste na maioria das vezes, então acredito que seja uma desvantagem na preparação. Menos descanso, mais viagens, tudo isso impacta principalmente na parte física dos atletas. Apesar das condições de recuperação muito melhores que em outras épocas, a exigência física também aumentou, então, sim, distâncias maiores e sequências de viagens longas impactam na preparação física daquele clube — completou.

Ao se comparar a realidade de Brasil e Europa, não são apenas as distâncias dos trajetos em jogo, mas também os pesos das viagens. Nos países do Velho Continente, raramente se muda radicalmente de clima de uma cidade para outra nas mesmas épocas do ano, bem diferente do que acontece em solo brasileiro. Tudo isso contribui para o agravamento de todos os fatores de risco apontados pelos departamentos médicos dos clubes.

Jogadores brigam por espaço na final da Copa Intercontinental entre Flamengo e PSG (Fotos: Gilvan de Souza / Flamengo)

No detalhe: as distâncias viajadas por Flamengo e PSG na última temporada

Flamengo em 2025:

vs Botafogo (Supercopa)

Local: Belém (PA)

Distância percorrida: 2500km (ida) + 2500km (volta)

vs Internacional (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Táchira (Libertadores)

Local: San Cristóbal (VEN)

Distância percorrida: 4600km (ida) + 5700km (volta)

vs Vitória (Brasileirão)

Local: Salvador (BA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 1200km (volta)

vs Central Córdoba (Libertadores)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Grêmio (Brasileirão)

Local: Porto Alegre (RS)

Distância percorrida: 1130km (ida) + 1130km (volta)

vs Juventude (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Vasco da Gama (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs LDU Quito (Libertadores)

Local: Quito (EQU)

Distância percorrida: 4600km (ida) + 4600km (volta)

vs Corinthians (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Botafogo-PB (Copa do Brasil)

Local: São Luís (MA)

Distância percorrida: 2280km (ida) + 1900km (volta)

vs Cruzeiro (Brasileirão)

Local: Belo Horizonte (MG)

Distância percorrida: 0km (ida) + 350km (volta)

vs Central Córdoba (Libertadores)

Local: Santiago del Estero (ARG)

Distância percorrida: 2200km (ida) + 2200km (volta)

vs Bahia (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs LDU Quito (Libertadores)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Botafogo (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Botafogo-PB (Copa do Brasil)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Palmeiras (Brasileirão)

Local: São Paulo (SP)

Distância percorrida: 375km (ida) + 375km (volta)

vs Deportivo Táchira (Libertadores)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Fortaleza (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs São Paulo (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Santos (Brasileirão)

Local: Santos (SP)

Distância percorrida: 340km (ida) + 340km (volta)

vs Fluminense (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Red Bull Bragantino (Brasileirão)

Local: Bragança Paulista (SP)

Distância percorrida: 430km (ida) + 430km (volta)

vs Atlético Mineiro (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Atlético Mineiro (Copa do Brasil)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Ceará (Brasileirão)

Local: Fortaleza (CE)

Distância percorrida: 2300km (ida) + 2300km (volta)

vs Atlético Mineiro (Copa do Brasil)

Local: Belo Horizonte (MG)

Distância percorrida: 350km (ida) + 350km (volta)

vs Mirassol (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Internacional (Libertadores)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Internacional (Brasileirão)

Local: Porto Alegre (RS)

Distância percorrida: 1130km (ida) + 0km (volta)

vs Internacional (Libertadores)

Local: Porto Alegre (RS)

Distância percorrida: 0km (ida) + 1130km (volta)

vs Vitória (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Grêmio (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Juventude (Brasileirão)

Local: Caxias do Sul (RS)

Distância percorrida: 1060km (ida) + 1060km (volta)

vs Estudiantes (Libertadores)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Vasco da Gama (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Estudiantes (Libertadores)

Local: La Plata (ARG)

Distância percorrida: 2000km (ida) + 1780km (volta)

vs Corinthians (Brasileirão)

Local: São Paulo (SP)

Distância percorrida: 0km (ida) + 375km (volta)

vs Cruzeiro (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Bahia (Brasileirão)

Local: Salvador (BA)

Distância percorrida: 1200km (ida) + 1200km (volta)

vs Botafogo (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Palmeiras (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Racing (Libertadores)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Fortaleza (Brasileirão)

Local: Fortaleza (CE)

Distância percorrida: 2300km (ida) + 2300km (volta)

vs Racing (Libertadores)

Local: Avellaneda (ARG)

Distância percorrida: 2000km (ida) + 2000km (volta)

vs Sport (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs São Paulo (Brasileirão)

Local: São Paulo (SP)

Distância percorrida: 375km (ida) + 375km (volta)

vs Santos (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Sport (Brasileirão)

Local: Recife (PE)

Distância percorrida: 1890km (ida) + 1890km (volta)

vs Fluminense (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Red Bull Bragantino (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Atlético Mineiro (Brasileirão)

Local: Belo Horizonte (MG)

Distância percorrida: 350km (ida) + 350km (volta)

vs Palmeiras (Libertadores)

Local: Lima (PER)

Distância percorrida: 3800km (ida) + 3800km (volta)

vs Ceará (Brasileirão)

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Mirassol (Brasileirão)

Local: Mirassol (SP)

Distância percorrida: 700km (ida) + 700km (volta)

Total: 77.045 km em 56 jogos

PSG em 2024/25:

vs Le Havre (Campeonato Francês)

Local: Le Havre (FRA)

Distância percorrida: 180km (ida) + 180km (volta)

vs Montpellier (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Lille (Campeonato Francês)

Local: Lille (FRA)

Distância percorrida: 200km (ida) + 200km (volta)

vs Brest (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Reims (Campeonato Francês)

Local: Reims (FRA)

Distância percorrida: 130km (ida) + 130km (volta)

vs Rennes (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Arsenal (Champions League)

Local: Londres (ING)

Distância percorrida: 340km (ida) + 340km (volta)

vs Nice (Campeonato Francês)

Local: Nice (FRA)

Distância percorrida: 700km (ida) + 700km (volta)

vs Strasbourg (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs PSV Eindhoven (Champions League)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Marseille (Campeonato Francês)

Local: Marseille (FRA)

Distância percorrida: 670km (ida) + 670km (volta)

vs Lens (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Atlético Madrid (Champions League)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Angers (Campeonato Francês)

Local: Angers (FRA)

Distância percorrida: 300km (ida) + 300km (volta)

vs Toulouse (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Bayern Munich (Champions League)

Local: Munique (ALE)

Distância percorrida: 680km (ida) + 680km (volta)

vs Nantes (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Auxerre (Campeonato Francês)

Local: Auxerre (FRA)

Distância percorrida: 170km (ida) + 170km (volta)

vs Red Bull Salzburg (Champions League)

Local: Salzburg (AUT)

Distância percorrida: 700km (ida) + 700km (volta)

vs Lyon (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Monaco (Campeonato Francês)

Local: Monaco (FRA)

Distância percorrida: 690km (ida) + 690km (volta)

vs Lens (Copa da França)

Local: Lens (FRA)

Distância percorrida: 200km (ida) + 200km (volta)

vs Monaco (Supercopa da França)

Local: Doha (QAT)

Distância percorrida: 5000km (ida) + 5000km (volta)

vs Saint-Étienne (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Espaly (Copa da França)

Local: Clermont-Ferrand (FRA)

Distância percorrida: 350km (ida) + 350km (volta)

vs Lens (Campeonato Francês)

Local: Lens (FRA)

Distância percorrida: 200km (ida) + 200km (volta)

vs Manchester City (Champions League)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Reims (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Stuttgart (Champions League)

Local: Stuttgart (ALE)

Distância percorrida: 500km (ida) + 500km (volta)

vs Brest (Campeonato Francês)

Local: Brest (FRA)

Distância percorrida: 500km (ida) + 500km (volta)

vs Le Mans (Copa da França)

Local: Le Mans (FRA)

Distância percorrida: 200km (ida) + 200km (volta)

vs Monaco (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Brest (Champions League)

Local: Guingamp (FRA)

Distância percorrida: 400km (ida) + 400km (volta)

vs Toulouse (Campeonato Francês)

Local: Toulouse (FRA)

Distância percorrida: 600km (ida) + 600km (volta)

vs Brest (Champions League)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Lyon (Campeonato Francês)

Local: Décines-Charpieu (FRA)

Distância percorrida: 430km (ida) + 430km (volta)

vs Stade Briochin (Copa da França)

Local: Rennes (FRA)

Distância percorrida: 320km (ida) + 320km (volta)

vs Lille (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Rennes (Campeonato Francês)

Local: Rennes (FRA)

Distância percorrida: 320km (ida) + 320km (volta)

vs Liverpool (Champions League)

Local: Liverpool (ING)

Distância percorrida: 620km (ida) + 620km (volta)

vs Marseille (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Saint-Étienne (Campeonato Francês)

Local: Saint-Étienne (FRA)

Distância percorrida: 400km (ida) + 400km (volta)

vs Dunkerque (Copa da França)

Local: Villeneuve-d'Ascq (FRA)

Distância percorrida: 200km (ida) + 200km (volta)

vs Angers (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Aston Villa (Champions League)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Aston Villa (Champions League)

Local: Birmingham (ING)

Distância percorrida: 490km (ida) + 490km (volta)

vs Le Havre (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Nantes (Campeonato Francês)

Local: Nantes (FRA)

Distância percorrida: 380km (ida) + 380km (volta)

vs Nice (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Arsenal (Champions League)

Local: Londres (ING)

Distância percorrida: 340km (ida) + 340km (volta)

vs Strasbourg (Campeonato Francês)

Local: Strasbourg (FRA)

Distância percorrida: 400km (ida) + 400km (volta)

vs Arsenal (Champions League)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Montpellier (Campeonato Francês)

Local: Montpellier (FRA)

Distância percorrida: 590km (ida) + 590km (volta)

vs Auxerre (Campeonato Francês)

Local: Paris (FRA)

Distância percorrida: 0km (ida) + 0km (volta)

vs Reims (Copa da França)

Local: Saint-Denis (FRA)

Distância percorrida: 25km (ida) + 25km (volta)

vs Inter Milan (Champions League)

Local: Munique (ALE)

Distância percorrida: 680km (ida) + 680km (volta)

Total: 35810 km em 56 jogos