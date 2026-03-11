Paulinho avança em recuperação no Palmeiras e fica perto de retorno: 'Estágio bem avançado'

O atacante Paulinho segue em evolução da cirurgia realizada na perna direita no ano passado. O camisa 10 tem cumprido um cronograma cauteloso junto ao departamento médico do Palmeiras, mas tem participado de atividades em campo. O clube informou que o jogador está em fase de recondicionamento físico. Nesta quarta-feira (11), ele trabalhou à parte com jovens do grupo de apoio da base.

- Estou me sentindo muito bem, passei por um processo muito árduo durante o ano de 2025. Os primeiros seis meses da recuperação foram bem difíceis, com limitações para fazer as coisas no dia a dia. O trabalho foi de cuidar da minha perna, calcificar o osso. Tínhamos um plano traçado para o início deste ano, de aumentar a carga e começar a preparar o meu corpo para a corrida - iniciou o jogador.

Durante a festa do título do Paulistão, no último domingo (8), Paulinho disse que espera estar pronto para voltar a jogar pelo Palmeiras depois da pausa para a Data Fifa, no fim de março.

- Hoje estamos em um estágio bem avançado, com treinamentos no campo, a cada dia aumentando a intensidade para eu poder me adaptar aos poucos. Isso passa por uma evolução, serão algumas semanas dentro desse processo de transição. O clube está cuidando muito bem disso, controlando legal para eu voltar 100% e entregar aquilo que sei que posso entregar - afirmou o camisa 10 de Abel Ferreira.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Médico do Palmeiras explica situação de Paulinho:

Paulinho iniciou o processo de recondicionamento físico e tem avançado positivamente no tratamento da lesão, como explica o coordenador médico do Palmeiras, Pedro Pontin. Segundo o profissional, dentro deste processo de transição, ainda há etapas.

- O Paulinho passou por um processo de cicatrização da cirurgia na perna direita e está há duas semanas na fase de recondicionamento físico. Ainda há algumas etapas importantes a cumprir, sempre com controle de carga e progressão condicionada à boa evolução clínica e à percepção que recebemos do próprio jogador - disse Pedro Pontin.

- Ele é um atleta super comprometido com o tratamento e, se estiver bem, continuaremos avançando na recuperação, dentro do que é preconizado para uma lesão complexa como a que ele sofreu. É um processo de recondicionamento que tende a ser prolongado se comparado ao de uma lesão mais comum, como uma lesão muscular. Mas a recuperação tem sido muito boa e estamos confiantes de que em breve veremos o Paulinho em campo novamente - explicou.

