Vitor Roque e Mauricio são baixas no treino do Palmeiras, e Murilo tem lesão diagnosticada

O Palmeiras finalizou, na manhã desta quarta-feira (11), na Academia de Futebol, a preparação para enfrentar o Vasco, em duelo marcado para esta quinta (12), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão, competição em que é líder. Vitor Roque, Mauricio e Murilo foram as baixas das atividades de campo.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras recebe aval da Fifa após troca de gramado sintético do Allianz Parque

Ainda em decorrência do trauma no tornozelo esquerdo sofrido contra o São Paulo na semifinal do Paulista, o centroavante Vitor Roque iniciou tratamento sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. O camisa 9 fez tratamento intensivo para estar em campo nos dois jogos da decisão do Paulistão, conquistado pelo Palmeiras no último final de semana.

O meia-atacante Mauricio sofreu um ferimento no pé esquerdo contra o Novorizontino e também permaneceu na parte interna do centro de excelência. Já o zagueiro Murilo sofreu uma entorse no joelho esquerdo, teve constatada uma lesão no ligamento colateral medial e seguirá tratamento conservador aos cuidados do NSP.

continua após a publicidade

O clube não informa data de retorno de lesionados, no entanto, a tendência é que o zagueiro não fique fora por muito tempo. Ele será reavaliado pelo departamento médico alviverde diariamente.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Murilo, zagueiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

+ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o Vasco pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.