Lance!TV estreia transmissão ao vivo do Brasileirão em Fluminense x Grêmio

O LanceTV! inicia uma nova fase da sua grande programação para 2026. A partir deste Campeonato Brasileiro, o canal passa a realizar transmissões ao vivo direto do Maracanã, sem imagens, levando ao público uma experiência completa e com o olhar de quem está dentro do jogo. A estreia acontece no confronto entre Fluminense e Grêmio, com transmissão ao vivo a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

Detalhes da transmissão de Fluminense x Grêmio

Além da transmissão ao vivo, o canal também irá ter um pré-jogo especial de uma hora. A programação trará reportagens em tempo real nos arredores do estádio e também dentro do estádio, além da visão do torcedor direto da arquibancada.

— Com essa nova iniciativa, o LanceTV! reforça seu compromisso com uma cobertura dinâmica,

próxima do campo e ligada a quem vive o futebol dentro e fora das arquibancadas, resgatando

a memória afetiva que conecta o Lance à paixão do torcedor — destacou o gerente do

LanceTV!, Fernando David.

A equipe de reportagens será formada por JP Sombra e pelo setorista do Fluminense, Pedro Brandão, com entradas ao vivo acompanhando a movimentação das torcidas, escalações, bastidores e clima da partida. Da arquibancada, Giovanna Arêas trará a reação do torcedor e a atmosfera do estádio durante o jogo.

A transmissão contará com comentários de João Lidington e narração de Lucas Borges, que não esconde a emoção de ser a principal voz deste projeto no LanceTV!.

— É uma felicidade difícil de explicar. Estar no estádio, sentir o jogo acontecendo de verdade, ouvir a torcida, perceber os detalhes que só quem está ali consegue ver… e poder dividir tudo isso dentro de um projeto que te envolve, que te puxa pra dentro do futebol, é especial demais. Fazer parte desse projeto, nesse ambiente, vivendo o jogo por completo, é o tipo de experiência que dá sentido a tudo, e que nos remete às lembranças mais emocionantes, que sempre deram e agora ampliam o tom da nossa paixão pelo esporte — ressaltou o narrador.

Após o apito final, o LanceTV! segue ao vivo com um pós-jogo completo. Será apresentado análises aprofundadas, notas dos jogadores, entrevistas na zona mista do estádio e cobertura da coletiva dos técnicos.

— Queremos oferecer essa cobertura pensada para o torcedor que gosta de debate, opinião e informação de qualidade, municiando o público com bastidores, contexto e análise, e, depois do jogo, entregar tudo o que aconteceu como se o torcedor estivesse ali com a gente, vivendo a cobertura dentro do estádio — finalizou João Lidington.

