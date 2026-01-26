Brasileirão 2026: quem são os 20 técnicos que iniciam a competição
Campeonato Brasileiro inicia com equilíbrio entre brasileiros e estrangeiros e poucos campeões
O Brasileirão 2026 terá início na próxima quarta-feira (28) com novidades e velhos conhecidos no comando técnico das 20 equipes. O Lance! traz um raio-x de todos os treinadores do Campeonato Brasileiro antes da primeira rodada.
Mais uma vez, a grande presença de estrangeiros à frente dos times da Série A é destaque. Nove dos 20 comandantes vêm de fora do Brasil: cinco argentinos, dois portugueses, um colombiano e um uruguaio. Os outros 11, obviamente, são brasileiros.
Além disso, apenas quatro dos treinadores que iniciam o Brasileirão já conquistaram ao menos um título do campeonato na função: Abel Ferreira, Filipe Luís, Rogério Ceni e Tite. Os 16 restantes buscam o primeiro troféu. Confira abaixo o raio-x dos técnicos da Série A 2026.
Conheça os técnicos do Brasileirão 2026
Athletico-PR – Odair Hellmann
Idade: 48 anos
Nacionalidade: Brasileiro
No cargo desde: maio de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Atlético-MG – Jorge Sampaoli
Idade: 65 anos
Nacionalidade: Argentino
No cargo desde: setembro de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Bahia – Rogério Ceni
Idade: 53 anos
Nacionalidade: Brasileiro
No cargo desde: setembro de 2023
Títulos do Brasileirão: 2020 (Flamengo)
Botafogo – Martín Anselmi
Idade: 40 anos
Nacionalidade: Argentino
No cargo desde: janeiro de 2026
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Bragantino – Vagner Mancini
Idade: 59 anos
Nacionalidade: Brasileiro
No cargo desde: outubro de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Chapecoense – Gilmar Dal Pozzo
Idade: 54 anos
Nacionalidade: Brasileiro
No cargo desde: agosto de 2024
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Corinthians – Dorival Júnior
Idade: 63 anos
Nacionalidade: Brasileiro
No cargo desde: abril de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Coritiba – Fernando Seabra
Idade: 48 anos
Nacionalidade: Brasileiro
No cargo desde: dezembro de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Cruzeiro – Tite
Idade: 64 anos
Nacionalidade: Brasileiro
No cargo desde: dezembro de 2025
Títulos do Brasileirão: 2011 e 2015 (Corinthians)
Flamengo – Filipe Luís
Idade: 40 anos
Nacionalidade: Brasileiro
No cargo desde: setembro de 2024
Títulos do Brasileirão: 2025 (Flamengo)
Fluminense – Luis Zubeldía
Idade: 45 anos
Nacionalidade: Argentino
No cargo desde: setembro de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Grêmio – Luís Castro
Idade: 64 anos
Nacionalidade: Português
No cargo desde: dezembro de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Internacional – Paulo Pezzolano
Idade: 42 anos
Nacionalidade: Uruguaio
No cargo desde: dezembro de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Mirassol – Rafael Guanaes
Idade: 44 anos
Nacionalidade: Brasileiro
No cargo desde: março de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Palmeiras – Abel Ferreira
Idade: 47 anos
Nacionalidade: Português
No cargo desde: novembro de 2020
Títulos do Brasileirão: 2022 e 2023 (Palmeiras)
Remo – Juan Carlos Osorio
Idade: 64 anos
Nacionalidade: Colombiano
No cargo desde: dezembro de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Santos – Juan Pablo Vojvoda
Idade: 51 anos
Nacionalidade: Argentino
No cargo desde: agosto de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
São Paulo – Hernán Crespo
Idade: 50 anos
Nacionalidade: Argentino
No cargo desde: junho de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Vasco – Fernando Diniz
Idade: 51 anos
Nacionalidade: Brasileiro
No cargo desde: maio de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
Vitória – Jair Ventura
Idade: 46 anos
Nacionalidade: Brasileiro
No cargo desde: setembro de 2025
Títulos do Brasileirão: Nenhum
