Brasileirão 2026: quem são os 20 técnicos que iniciam a competição

O Brasileirão 2026 terá início na próxima quarta-feira (28) com novidades e velhos conhecidos no comando técnico das 20 equipes. O Lance! traz um raio-x de todos os treinadores do Campeonato Brasileiro antes da primeira rodada.

Mais uma vez, a grande presença de estrangeiros à frente dos times da Série A é destaque. Nove dos 20 comandantes vêm de fora do Brasil: cinco argentinos, dois portugueses, um colombiano e um uruguaio. Os outros 11, obviamente, são brasileiros.

Além disso, apenas quatro dos treinadores que iniciam o Brasileirão já conquistaram ao menos um título do campeonato na função: Abel Ferreira, Filipe Luís, Rogério Ceni e Tite. Os 16 restantes buscam o primeiro troféu. Confira abaixo o raio-x dos técnicos da Série A 2026.

Conheça os técnicos do Brasileirão 2026

Athletico-PR – Odair Hellmann

Idade: 48 anos

Nacionalidade: Brasileiro

No cargo desde: maio de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Odair Hellmann, técnico do Athletico-PR (Foto: José Tramontin/Athletico)

Atlético-MG – Jorge Sampaoli

Idade: 65 anos

Nacionalidade: Argentino

No cargo desde: setembro de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Jorge Sampaoli comandando o Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Bahia – Rogério Ceni

Idade: 53 anos

Nacionalidade: Brasileiro

No cargo desde: setembro de 2023

Títulos do Brasileirão: 2020 (Flamengo)

Rogério Ceni na Arena Fonte Nova, casa do Bahia (Foto: Joao Aurelio/Pera Photo Press)

Botafogo – Martín Anselmi

Idade: 40 anos

Nacionalidade: Argentino

No cargo desde: janeiro de 2026

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Bragantino – Vagner Mancini

Idade: 59 anos

Nacionalidade: Brasileiro

No cargo desde: outubro de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Vagner Mancini no comando do Red Bull Bragantino (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Chapecoense – Gilmar Dal Pozzo

Idade: 54 anos

Nacionalidade: Brasileiro

No cargo desde: agosto de 2024

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Gilmar Dal Pozzo está na Chapecoense desde agosto de 2024 (Foto: Rafael Bressan/ACF)

Corinthians – Dorival Júnior

Idade: 63 anos

Nacionalidade: Brasileiro

No cargo desde: abril de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Dorival Júnior, treinador do Corinthians (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Coritiba – Fernando Seabra

Idade: 48 anos

Nacionalidade: Brasileiro

No cargo desde: dezembro de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Fernando Seabra é o novo técnico do Coritiba (Foto: JP Pacheco/Coritiba)

Cruzeiro – Tite

Idade: 64 anos

Nacionalidade: Brasileiro

No cargo desde: dezembro de 2025

Títulos do Brasileirão: 2011 e 2015 (Corinthians)

Tite, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Flamengo – Filipe Luís

Idade: 40 anos

Nacionalidade: Brasileiro

No cargo desde: setembro de 2024

Títulos do Brasileirão: 2025 (Flamengo)

Filipe Luís, atual campeão brasileiro com o Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Fluminense – Luis Zubeldía

Idade: 45 anos

Nacionalidade: Argentino

No cargo desde: setembro de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Grêmio – Luís Castro

Idade: 64 anos

Nacionalidade: Português

No cargo desde: dezembro de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Luís Castro, novo técnico do Grêmio (Foto: Pedro Tesch/Grêmio FBPA)

Internacional – Paulo Pezzolano

Idade: 42 anos

Nacionalidade: Uruguaio

No cargo desde: dezembro de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Paulo Pezzolano, técnico do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Mirassol – Rafael Guanaes

Idade: 44 anos

Nacionalidade: Brasileiro

No cargo desde: março de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Rafael Guanaes, técnico do Mirassol (Foto: Zé Rafael/Uai Foto/Gazeta Press)

Palmeiras – Abel Ferreira

Idade: 47 anos

Nacionalidade: Português

No cargo desde: novembro de 2020

Títulos do Brasileirão: 2022 e 2023 (Palmeiras)

Abel Ferreira no comando do Palmeiras (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Remo – Juan Carlos Osorio

Idade: 64 anos

Nacionalidade: Colombiano

No cargo desde: dezembro de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Juan Carlos Osorio, técnico do Remo (Foto: Raul Martins / Remo)

Santos – Juan Pablo Vojvoda

Idade: 51 anos

Nacionalidade: Argentino

No cargo desde: agosto de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Juan Pablo Vojvoda, treinador do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

São Paulo – Hernán Crespo

Idade: 50 anos

Nacionalidade: Argentino

No cargo desde: junho de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Hernán Crespo, comandante do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Vasco – Fernando Diniz

Idade: 51 anos

Nacionalidade: Brasileiro

No cargo desde: maio de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Fernando Diniz, técnico do Vasco (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Vitória – Jair Ventura

Idade: 46 anos

Nacionalidade: Brasileiro

No cargo desde: setembro de 2025

Títulos do Brasileirão: Nenhum

Jair Ventura comemora permanência do Vitória na Série A (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

