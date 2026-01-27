menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Brasileirão 2026: conheça os estádios que recebem a Série A

20 times da elite do futebol brasileiro se dividem em 19 arenas pelo país

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
07:00
Maracanã, maior estádio do Brasil (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)
imagem cameraMaracanã, maior estádio do Brasil (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

O Brasileirão 2026 terá início na próxima quarta-feira (28) e percorrerá quatro regiões, oito estados e onze cidades pelo país ao longo de 38 rodadas. Os 20 times da Série A se dividem em 19 palcos para receber a principal competição do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Narrador deixa Globo após 11 anos para cobrir a Copa do Mundo no Youtube

O único estádio compartilhado na primeira divisão será o Maracanã, casa de Flamengo e Fluminense. Além disso, quatro arenas voltam à elite do Campeonato Brasileiro nesta temporada: Arena da Baixada, Arena Condá, Couto Pereira e Mangueirão. O Lance! traz, com detalhes, os estádios do Brasileirão em 2026.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Estádios do Brasileirão 2026

Athletico-PR – Arena da Baixada

Local: Curitiba (PR)
Capacidade: 42.372
Média de público (Série B 2025): 19.484
Ano de inauguração: 1999

Arena da Baixada (Foto: AFP / HEULER ANDREY)
Arena da Baixada (Foto: AFP / HEULER ANDREY)
Atlético-MG – Arena MRV

Local: Belo Horizonte (MG)
Capacidade: 44.892
Média de público (Brasileirão 2025): 27.549
Ano de inauguração: 2023

Arena MRV: como chegar e onde é cada portão
Arena MRV, casa do Atlético-MG (Foto: Divulgação / Atlético-MG)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Bahia – Arena Fonte Nova

Local: Salvador (BA)
Capacidade: 47.364 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 38.402
Ano de inauguração: 1951* (reinaugurada em 2013)

Vista aérea da Arena Fonte Nova, que fica próxima ao Barbalho, local onde torcedores do Vitória foram roubados (Foto: San Junior / Divulgação)
Vista aérea da Arena Fonte Nova (Foto: San Junior / Divulgação)

➡️ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Botafogo – Estádio Nilton Santos

Local: Rio de Janeiro (RJ)
Capacidade: 44.661 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 16.905
Ano de inauguração: 2007

Estádio Nilton Santos
Estádio Nilton Santos (Foto: Staff images /CONMEBOL)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Bragantino – Estádio Municipal Cícero de Souza Marques

Local: Bragança Paulista (SP)
Capacidade: 12.000 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 4.989
Ano de inauguração: 1949* (reinaugurado em 2025)

Estádio Cícero de Souza Marques recebe Bragantino x Corinthians (Foto: Anderson Romao/AGIF/Gazeta Press)
Estádio Cícero de Souza Marques recebe o Bragantino enquanto o Nabizão é reformado (Foto: Anderson Romao/AGIF/Gazeta Press)
Chapecoense – Arena Condá

Local: Chapecó (SC)
Capacidade: 20.089 pessoas
Média de público (Série B 2025): 7.264
Ano de inauguração: 1980

Arena Condá - Chape x Nacional
Arena Condá durante homenagem aos mortos na tragédia da Chapecoense em 2016 (Foto: Divulgação)
Corinthians – Neo Química Arena

Local: São Paulo (SP)
Capacidade: 48.905 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 40.305
Ano de inauguração: 2014

Neo Química Arena recebe Corinthians x Vasco (Foto: Pedro Cobalea/ Lance)
Neo Química Arena (Foto: Pedro Cobalea/ Lance!)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Coritiba – Estádio Couto Pereira

Local: Curitiba (PR)
Capacidade: 38.807 pessoas
Média de público (Série B 2025): 22.048
Ano de inauguração: 1932

Couto Pereira Coritiba
Estádio Couto Pereira (Foto: Divulgação/Coritiba)
Cruzeiro – Mineirão

Local: Belo Horizonte (MG)
Capacidade: 61.927 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 44.089
Ano de inauguração: 1965

Mineirão: como chegar e onde é cada portão
Estádio do Mineirão (Foto: Governo do Estado de Minas Gerais)

➡️ Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Flamengo / Fluminense – Maracanã

Local: Rio de Janeiro (RJ)
Capacidade: 78.838 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 62.548 (Flamengo) / 29.073 (Fluminense)
Ano de inauguração: 1950

continua após a publicidade
Maracanã antes de Flamengo x Palmeiras (Foto: Divulgação)
Maracanã é a casa de Flamengo e Fluminense (Foto: Divulgação)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Grêmio – Arena do Grêmio

Local: Porto Alegre (RS)
Capacidade: 57.387 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 25.758
Ano de inauguração: 2012

Arena do Grêmio
Arena do Grêmio (Foto: Júlia Brasil/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Imortal agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Internacional – Beira-Rio

Local: Porto Alegre (RS)
Capacidade: 50.842 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 22.364
Ano de inauguração: 1969

Beira-Rio: como chegar e onde é cada portão
Beira-Rio, estádio do Internacional (Foto: Sport Club Internacional)

➡️ Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Mirassol – Estádio José Maria de Campos Maia

Local: Mirassol (SP)
Capacidade: 14.513 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 6.294
Ano de inauguração: 1925* (reinaugurado em 1983)

Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião — (Foto: Reprodução / Mirassol)
Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião (Foto: Reprodução / Mirassol)
Palmeiras – Allianz Parque

Local: São Paulo (SP)
Capacidade: 43.713 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 34.947
Ano de inauguração: 2014

Allianz Parque - Pré-jogo Palmeiras x Ferroviária
Allianz Parque (Foto: Divulgação/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Remo – Mangueirão

Local: Belém (PA)
Capacidade: 53.645 pessoas
Média de público (Série B 2025): 19.341
Ano de inauguração: 1978

Mangueirão, palco de Paysandu x Bahia Foto: Divulgação / Paysandu
Estádio do Mangueirão (Foto: Divulgação / Paysandu)
Santos – Vila Belmiro

Local: Santos (SP)
Capacidade: 20.360 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 16.068
Ano de inauguração: 1916

Vila Belmiro antes de Santos x Vitória (Foto: Juliana Yamaoka / Lance)
Vila Belmiro, estádio do Santos (Foto: Juliana Yamaoka / Lance!)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

São Paulo – Morumbi

Local: São Paulo (SP)
Capacidade: 66.795 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 28.514
Ano de inauguração: 1960

Morumbis
Morumbis, casa do São Paulo (Foto: Divulgação/São Paulo)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Vasco – São Januário

Local: Rio de Janeiro (RJ)
Capacidade: 21.880 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 23.187 pessoas
Ano de inauguração: 1927

São Januário
Estádio São Januário (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Vitória – Barradão

Local: Salvador (BA)
Capacidade: 30.793 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 22.361
Ano de inauguração: 1986

Barradão, a casa do Vitória (Foto: Marcio Jose/AGIF/GazetaPress)
Barradão, a casa do Vitória (Foto: Marcio Jose/AGIF/GazetaPress)

➡️ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias