Brasileirão 2026: conheça os estádios que recebem a Série A
20 times da elite do futebol brasileiro se dividem em 19 arenas pelo país
O Brasileirão 2026 terá início na próxima quarta-feira (28) e percorrerá quatro regiões, oito estados e onze cidades pelo país ao longo de 38 rodadas. Os 20 times da Série A se dividem em 19 palcos para receber a principal competição do futebol brasileiro.
O único estádio compartilhado na primeira divisão será o Maracanã, casa de Flamengo e Fluminense. Além disso, quatro arenas voltam à elite do Campeonato Brasileiro nesta temporada: Arena da Baixada, Arena Condá, Couto Pereira e Mangueirão. O Lance! traz, com detalhes, os estádios do Brasileirão em 2026.
Estádios do Brasileirão 2026
Athletico-PR – Arena da Baixada
Local: Curitiba (PR)
Capacidade: 42.372
Média de público (Série B 2025): 19.484
Ano de inauguração: 1999
Atlético-MG – Arena MRV
Local: Belo Horizonte (MG)
Capacidade: 44.892
Média de público (Brasileirão 2025): 27.549
Ano de inauguração: 2023
Bahia – Arena Fonte Nova
Local: Salvador (BA)
Capacidade: 47.364 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 38.402
Ano de inauguração: 1951* (reinaugurada em 2013)
Botafogo – Estádio Nilton Santos
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Capacidade: 44.661 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 16.905
Ano de inauguração: 2007
Bragantino – Estádio Municipal Cícero de Souza Marques
Local: Bragança Paulista (SP)
Capacidade: 12.000 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 4.989
Ano de inauguração: 1949* (reinaugurado em 2025)
Chapecoense – Arena Condá
Local: Chapecó (SC)
Capacidade: 20.089 pessoas
Média de público (Série B 2025): 7.264
Ano de inauguração: 1980
Corinthians – Neo Química Arena
Local: São Paulo (SP)
Capacidade: 48.905 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 40.305
Ano de inauguração: 2014
Coritiba – Estádio Couto Pereira
Local: Curitiba (PR)
Capacidade: 38.807 pessoas
Média de público (Série B 2025): 22.048
Ano de inauguração: 1932
Cruzeiro – Mineirão
Local: Belo Horizonte (MG)
Capacidade: 61.927 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 44.089
Ano de inauguração: 1965
Flamengo / Fluminense – Maracanã
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Capacidade: 78.838 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 62.548 (Flamengo) / 29.073 (Fluminense)
Ano de inauguração: 1950
Grêmio – Arena do Grêmio
Local: Porto Alegre (RS)
Capacidade: 57.387 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 25.758
Ano de inauguração: 2012
Internacional – Beira-Rio
Local: Porto Alegre (RS)
Capacidade: 50.842 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 22.364
Ano de inauguração: 1969
Mirassol – Estádio José Maria de Campos Maia
Local: Mirassol (SP)
Capacidade: 14.513 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 6.294
Ano de inauguração: 1925* (reinaugurado em 1983)
Palmeiras – Allianz Parque
Local: São Paulo (SP)
Capacidade: 43.713 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 34.947
Ano de inauguração: 2014
Remo – Mangueirão
Local: Belém (PA)
Capacidade: 53.645 pessoas
Média de público (Série B 2025): 19.341
Ano de inauguração: 1978
Santos – Vila Belmiro
Local: Santos (SP)
Capacidade: 20.360 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 16.068
Ano de inauguração: 1916
São Paulo – Morumbi
Local: São Paulo (SP)
Capacidade: 66.795 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 28.514
Ano de inauguração: 1960
Vasco – São Januário
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Capacidade: 21.880 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 23.187 pessoas
Ano de inauguração: 1927
Vitória – Barradão
Local: Salvador (BA)
Capacidade: 30.793 pessoas
Média de público (Brasileirão 2025): 22.361
Ano de inauguração: 1986
