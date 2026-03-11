Flamengo x Cruzeiro: cruzeirenses preparam provocação para Leonardo Jardim

Apresentado como treinador do Flamengo há menos de uma semana, Leonardo Jardim irá reencontrar seu ex-clube, o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (11), no Maracanã. Para a partida, os cruzeirenses preparam uma provocação para o técnico que deixou a equipe no fim do ano passado.

Torcedores levarão para o estádio notas de R$ 100 com o rosto do comandante rubro-negro. Nelas estão dizeres e trocadilhos como '100 caráter', '100 vergonha', '100% ingênuo', 'No Brasil, só treino o Cruzeiro' e 'mercenário, ele gosta de dinheiro'.

Notas da torcida do Cruzeiro (Foto: Reprodução Caravana Celeste)

A provocação celeste vem depois de o treinador cair em contradição e assinar com o Flamengo na última semana meses depois de dizer que, no Brasil, só treinaria a Raposa. Em sua coletiva de apresentação, ele chegou a negar que tenha ocorrido qualquer tipo de traição.

– A relação, o carinho e a amizade que eu tenho com as pessoas, nada mudou. 'Ah, você traiu o Cruzeiro'. É só falar com o dono do Cruzeiro, ele é meu amigo, torcedor do clube e o dono. É só os jornalistas perguntarem a ele se eu traí em alguma situação. Sempre joguei com as coisas em cima da mesa. É só perguntar a ele. No Brasil todos dão opinião. O carinho é o mesmo, amizade que tenho com pessoas lá dentro. Muitas mandaram mensagens me felicitando por voltar ao Brasil. Quero jogar a 200% – comentou Jardim.

Entretanto, depois do título do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, Pedrinho não demonstrou ter guardado tanto sentimento pelo treinador depois do acerto com o Flamengo.

– O Jardim, ele tinha contrato, todo mundo sabe, desse ano de 2026. E ele falou comigo que não ia ser mais técnico, que ele queria ser gestor e me pediu para tirar a multa do contrato dele. E eu, pelo bom trabalho, eu tirei. E ele chegou e falou: 'Ó, não vou ficar mais, vou embora que eu tenho que ficar dois meses lá para resolver problemas pessoais'. E assim foi – revelou Pedro Lourenço em entrevista à Sportv.

– Eu sempre falo que o futebol eu tenho que fazer curso, porque é difícil para mim, as verdades não duram 24 horas. Então é meio complicado – complementou Pedrinho.

Flamengo x Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes medem forças no Maracanã, no Rio de Janeiro, que deve receber grande público.

Rubro-negros e cruzeirenses chegam em alta para esse confronto. Afinal, ambos foram campeões estaduais. Nos pênaltis, a equipe carioca bateu o Fluminense e levantou a sua 40ª taça. Já a Raposa venceu o Atlético-MG, em confronto que ficou marcado por uma briga generalizada.

