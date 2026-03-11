menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

São Paulo x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Tricolor tenta manter boa fase no Brasileiro, enquanto a Chape tenta se recuperar do vice-campeonato estadual

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 11/03/2026
16:00
São Paulo e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 20h, no Canindé
imagem cameraSão Paulo e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 20h, no Canindé
São Paulo e Chapecoense se enfrentam na noite desta quinta-feira (12) em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo às 20h (de Brasília) e a partida marca a estreia do técnico Roger Machado pelo Tricolor, anunciado na terça como novo comandante do clube.

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Chapecoense-escudo-onde-assistir
CHA
5ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quinta-feira, 12 de março, às 20h
Local
Estádio do Canindé, São Paulo
Árbitro
Lucas Casagrande (PR)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Weber Felipe Silva (PR)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir

A partida acontece no estádio da Portuguesa, o Canindé, por conta da interdição do Morumbis para a recuperação do gramado do estádio após uma sequência de shows que aconteceram na arena ao longo das últimas semanas.

Atual vice-líder do Brasileirão, o São Paulo busca manter a boa fase no torneio nacional, apesar dos contornos de crise gerados pela demissão repentina de Hernán Crespo, que deixou o comando do Tricolor na segunda-feira. São dez pontos conquistados em quatro jogos, empatado com o Palmeiras, que leva vantagem no saldo de gols. Agora, sob a gerência de Roger Machado, a equipe enfrenta a atual 10º colocada.

A Chapecoense soma cinco pontos em três partidas e largou na competição com uma vitória por 4 a 2 diante do Santos, seguido de um empate contra Vasco e Coritiba. Mesmo com o bom começo na Série A, a Chape vem de um vice-campeonato estadual após perder o Catarinense para o Barra.

Tudo sobre o jogo entre São Paulo x Chapecoense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X CHAPECOENSE
5ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de março, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Canindé, São Paulo
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Weber Felipe Silva (PR)
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo (Técnico: Roger Machado)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla e Lucas; Luciano e Calleri.

Chapecoense (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)
Léo Vieira; Everton, Victor Caetano, Eduardo Doma e Walter Clar; Camilo, Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Italo e Neto Pessoa.

Rui Costa e Roger Machado, do São Paulo
Roger Machado foi apresentado como novo treinador do São Paulo na terça-feira. (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

