São Paulo x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Chapecoense se enfrentam na noite desta quinta-feira (12) em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo às 20h (de Brasília) e a partida marca a estreia do técnico Roger Machado pelo Tricolor, anunciado na terça como novo comandante do clube.

Ficha do jogo SAO CHA 5ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora quinta-feira, 12 de março, às 20h Local Estádio do Canindé, São Paulo Árbitro Lucas Casagrande (PR) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Weber Felipe Silva (PR) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

A partida acontece no estádio da Portuguesa, o Canindé, por conta da interdição do Morumbis para a recuperação do gramado do estádio após uma sequência de shows que aconteceram na arena ao longo das últimas semanas.

Atual vice-líder do Brasileirão, o São Paulo busca manter a boa fase no torneio nacional, apesar dos contornos de crise gerados pela demissão repentina de Hernán Crespo, que deixou o comando do Tricolor na segunda-feira. São dez pontos conquistados em quatro jogos, empatado com o Palmeiras, que leva vantagem no saldo de gols. Agora, sob a gerência de Roger Machado, a equipe enfrenta a atual 10º colocada.

A Chapecoense soma cinco pontos em três partidas e largou na competição com uma vitória por 4 a 2 diante do Santos, seguido de um empate contra Vasco e Coritiba. Mesmo com o bom começo na Série A, a Chape vem de um vice-campeonato estadual após perder o Catarinense para o Barra.

Tudo sobre o jogo entre São Paulo x Chapecoense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CHAPECOENSE

5ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de março, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Canindé, São Paulo

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Weber Felipe Silva (PR)

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo (Técnico: Roger Machado)

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla e Lucas; Luciano e Calleri.

Chapecoense (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

Léo Vieira; Everton, Victor Caetano, Eduardo Doma e Walter Clar; Camilo, Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Italo e Neto Pessoa.

