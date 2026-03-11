Remo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Remo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

Ficha do jogo REM FLU REMOxFLUMINENSE 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e Hora 19h (de Brasília), quinta-feira, 12 de março de 2026 Local Estádio Mangueirão, em Belém (PA) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO) Var José Claudio Rocha Filho (SP) Onde assistir

Como chegam Remo e Fluminense?

O Remo ainda busca a primeira vitória desde o retorno à elite do futebol brasileiro. O Leão soma três pontos na tabela, todos conquistados com empates, e tenta reagir após o vice-campeonato paraense diante do Paysandu.

Já o Fluminense chega embalado no Brasileirão, mesmo após a derrota para o Flamengo na final do Campeonato Carioca. O Tricolor ocupa a sexta posição, com sete pontos conquistados nas primeiras rodadas da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O técnico Léo Condé terá dois desfalques no Remo. O zagueiro Kayky e o volante Freitas, ambos emprestados pelo Fluminense, não poderão atuar por conta de cláusula contratual.

No lado tricolor, o técnico Luis Zubeldía ganhou novas opções. Soteldo voltou aos treinos, enquanto os reforços Alisson, Castillo e Millán foram regularizados e podem aparecer como alternativas no banco. Nonato e Germán Cano seguem como dúvidas, enquanto Bernal ainda se recupera de lesão no joelho.

continua após a publicidade

✅Ficha do jogo

REMO x FLUMINENSE

5ª rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data: quinta-feira, 12 de março de 2026

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

📺 Onde assistir: Premiere

🗣️ Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Prováveis escalações

REMO (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Cufré; Picco, Patrick de Paula, Marcelinho e Vitor Bueno; Alef Manga e João Pedro.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes (Millán) e Renê (Arana); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna.

Jemmes em ação em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

🤑 Aposte em seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável