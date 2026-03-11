Remo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Times se enfrentam pela quinta rodada da competição
Remo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo
Como chegam Remo e Fluminense?
O Remo ainda busca a primeira vitória desde o retorno à elite do futebol brasileiro. O Leão soma três pontos na tabela, todos conquistados com empates, e tenta reagir após o vice-campeonato paraense diante do Paysandu.
Já o Fluminense chega embalado no Brasileirão, mesmo após a derrota para o Flamengo na final do Campeonato Carioca. O Tricolor ocupa a sexta posição, com sete pontos conquistados nas primeiras rodadas da competição.
O técnico Léo Condé terá dois desfalques no Remo. O zagueiro Kayky e o volante Freitas, ambos emprestados pelo Fluminense, não poderão atuar por conta de cláusula contratual.
No lado tricolor, o técnico Luis Zubeldía ganhou novas opções. Soteldo voltou aos treinos, enquanto os reforços Alisson, Castillo e Millán foram regularizados e podem aparecer como alternativas no banco. Nonato e Germán Cano seguem como dúvidas, enquanto Bernal ainda se recupera de lesão no joelho.
✅Ficha do jogo
REMO x FLUMINENSE
5ª rodada do Campeonato Brasileiro
📅 Data: quinta-feira, 12 de março de 2026
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)
📺 Onde assistir: Premiere
🗣️ Arbitragem:
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)
VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)
Prováveis escalações
REMO (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Cufré; Picco, Patrick de Paula, Marcelinho e Vitor Bueno; Alef Manga e João Pedro.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes (Millán) e Renê (Arana); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna.
