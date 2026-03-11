A ausência de Neymar no empate do Santos com o Mirassol na noite de terça-feira (10) repercutiu para além das fronteiras brasileiras. Na programação da Rádio Marca, da Espanha, jornalistas do diário esportivo ironizaram a coincidência envolvendo o camisa 10 do Peixe. O atacante foi preservado por controle de carga justamente na véspera do aniversário de sua irmã, Rafaella Santos, celebrado nesta quarta-feira (11), em meio à expectativa pela presença de Carlo Ancelotti no estádio para observá-lo.

– Ontem à noite, Mirassol 2, Santos 2. Neymar descansou por motivos físicos. Ele não perde o próprio aniversário desde 2015, o bom e velho Neymar, e veremos se ele estará apto para jogar na próxima Copa do Mundo. Você sabe a história por trás dessa partida? Aparentemente, Ancelotti iria assisti-la para confirmar a disponibilidade de Neymar – ironizou um dos comunicadores.

– Ele descobriu pela imprensa que não jogaria nesta partida, e Ancelotti ficou furioso. Enfim, Carlo, é hora de seguir em frente – completou outro jornalista.

Neymar em Santos x Vasco (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)

Entenda a ironia dos espanhóis

A ironia dos espanhóis encontra eco nos números. Desde 2014, esta é a décima vez que Neymar desfalca sua equipe em uma partida disputada na semana do aniversário da irmã . Ao longo dos anos, as ausências ocorreram por suspensão, lesões ou decisão técnica. Em 2015 e 2016, quando atuava pelo Barcelona, o atacante ficou fora por suspensão. Entre 2017 e 2024, a tônica foram problemas físicos, incluindo as graves lesões no metatarso em 2018 e 2019 e a ruptura do ligamento cruzado em 2023 .

Neymar entrou em campo em datas próximas ao aniversário de Rafaella apenas três vezes desde 2014: em 2014, 2020 e 2022. Em 2020, inclusive, marcou um gol na vitória do PSG sobre o Borussia Dortmund pela Champions League no dia 10 de março.

Neymar desabafa sobre críticas

Horas antes da partida, Neymar utilizou as redes sociais para rebater as especulações sobre sua condição física e as críticas recorrentes. O atacante, que tem três jogos na temporada, apareceu em um vídeo com tom de desabafo.

– Se eu jogo machucado, eu estou errado. Se eu penso só em mim, estou errado. Se eu me poupo, estou errado. É muito difícil agradar todo mundo – disparou.

O craque também criticou as especulações sobre sua rotina e as fontes que colocam sua convocação em xeque.

– O que mais me surpreende são essas pessoas que parece que estão do meu lado todos os dias, que começam a inventar histórias como se fossem a maior verdade do mundo. Tem que ter saco para aturar vocês – completou .

