O Vasco recebe o Palmeiras nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (YouTube).

continua após a publicidade

➡️ Renato Gaúcho estreia no Vasco com desafio de encerrar longo jejum contra o Palmeiras

Ficha do jogo VAS PAL 5ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora quinta-feira, 12 de março de 2026 Local São Januário Árbitro Savio Pereira Sampaio Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira e Daniel Henrique da Silva Andrade Var Diego Pombo Lopez Onde assistir

Como chegam Vasco e Palmeiras?

O Gigante da Colina entra em campo em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe terá a estreia do novo comandante, Renato Gaúcho, e busca virar a chave na competição, já que, até o momento, conquistou apenas um ponto dos 12 disputados e ocupa a lanterna da competição.

Renato deve fazer algumas alterações na equipe que vinha sendo utilizada pelo ex-treinador Fernando Diniz e pelo interino que dirigiu o Vasco nas últimas duas partidas, Bruno Lazaroni. O Cruz-Maltino deve sair de um 4-2-3-1 e colocar mais um homem no meio-campo, passando a atuar em um 4-4-2. Com isso, Hugo Moura e Tchê Tchê podem ganhar oportunidades, assim como David, que pode ser um dos atacantes do Vasco na partida, principalmente por conta do desempenho recente de Spinelli e Brenner.

continua após a publicidade

Renato Gaúcho em treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Já o Palmeiras chega embalado após conquistar seu 27º título estadual no último final de semana. A equipe comanda por Abel Ferreira deve ir a campo com uma equipe alternativa por uma questão de controle de carga. Em situação oposta ao Vasco, o Alviverde é o líder do Brasileirão e segue invicto na competição com três vitórias e um empate.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Aposte em Vasco x Palmeiras pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Vasco x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 5ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de março de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário (RJ)

📺 Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Daniel Henrique da Silva Andrade

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez

Provável escalação do Vasco (Técnico: Renato Gaúcho)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Lucas Piton; Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira e Andrés Gómez e David.

Provável escalação do Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Arias (Felipe Anderson) e Allan; Sosa e Luighi (Flaco López)