Brasileirão: empates marcam Remo x Internacional e Bragantino x Athletico-PR
Duas partidas iniciaram a quarta rodada da competição
- Matéria
- Mais Notícias
Duas partidas iniciaram a quarta rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (25). No Mangueirão, em Belém–PA, Remo e Internacional ficaram no empate por 1 a 1. O mesmo placar se repetiu no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista–SP, no duelo entre Red Bull Bragantino e Athletico-PR.
Relacionadas
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Remo 1x1 Internacional
Logo aos quatro minutos, Vitinho recebeu lançamento na direita, avançou e encontrou Alan Patrick. O camisa 10 colorado limpou a marcação e finalizou para abrir o placar em Belém. Dez minutos depois, João Pedro arriscou de fora da área e Rochet defendeu atrapalhado. No rebote, Alef Manga aproveitou o rebote, que confundiu Aguirre que tentava afastar o perigo. Em mais uma sobra, Picco aproveitou o erro da defesa gaúcha e finalizou para empatar.
Com o empate persistindo, o Internacional teve a chance de fazer o gol da vitória no último lance, mas a finalização de Bernabei acertou o travessão. O resultado deixa o Colorado em 18º, com apenas dois pontos conquistados, enquanto o Remo é o 16º, com três pontos.
Red Bull Bragantino 1x1 Athletico-PR
Perto do fim do primeiro tempo, Juninho Capixaba acertou uma bela cobrança de falta para abrir o placar ao Red Bull Bragantino. Na segunda etapa, Alix Vinicius foi expulso, que complicou a situação do time da casa. Assim, o Athletico-PR teve as melhores chances e, aos 35 da segunda etapa, Julimar igualou o placar. Antes do apito final, o Bragantino teve mais um expulso, com Alix Vinicius.
Com o resultado, o Red Bull Bragantino é o sexto colocado, com sete pontos, o mesmo do Athletico-PR, que é o quinto colocado por ter mais saldo de gol.
Outras partidas do Brasileirão
- Coritiba 0x1 São Paulo
- Cruzeiro 1x1 Corinthians
- Palmeiras x Fluminense
- Grêmio x Atlético-MG
- Santos x Vasco
Jogos adiados
- Botafogo x Vitória
- Flamengo x Mirassol
- Bahia x Chapecoense
💸 Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano recebe Medalha Tiradentes
➡️ 'Mini craques' de volta? Empresa lança miniatura de jogadores para a Copa do Mundo 2026
- Matéria
- Mais Notícias