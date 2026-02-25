menu hamburguer
Futebol Nacional

Brasileirão: empates marcam Remo x Internacional e Bragantino x Athletico-PR

Duas partidas iniciaram a quarta rodada da competição

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
21:42
Atualizado há 1 minutos
Red Bull Bragantino e Athletico-PR empataram por 1 a 1 pelo Brasileirão de 2026 (Foto: LUIS MOURA/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Duas partidas iniciaram a quarta rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (25). No Mangueirão, em Belém–PA, Remo e Internacional ficaram no empate por 1 a 1. O mesmo placar se repetiu no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista–SP, no duelo entre Red Bull Bragantino e Athletico-PR.

Remo 1x1 Internacional

Logo aos quatro minutos, Vitinho recebeu lançamento na direita, avançou e encontrou Alan Patrick. O camisa 10 colorado limpou a marcação e finalizou para abrir o placar em Belém. Dez minutos depois, João Pedro arriscou de fora da área e Rochet defendeu atrapalhado. No rebote, Alef Manga aproveitou o rebote, que confundiu Aguirre que tentava afastar o perigo. Em mais uma sobra, Picco aproveitou o erro da defesa gaúcha e finalizou para empatar.

Com o empate persistindo, o Internacional teve a chance de fazer o gol da vitória no último lance, mas a finalização de Bernabei acertou o travessão. O resultado deixa o Colorado em 18º, com apenas dois pontos conquistados, enquanto o Remo é o 16º, com três pontos.

Remo e Internacional empataram por 1 a 1 pelo Brasileirão de 2026 (Foto: Fernando Torres/AGIF)
Red Bull Bragantino 1x1 Athletico-PR

Perto do fim do primeiro tempo, Juninho Capixaba acertou uma bela cobrança de falta para abrir o placar ao Red Bull Bragantino. Na segunda etapa, Alix Vinicius foi expulso, que complicou a situação do time da casa. Assim, o Athletico-PR teve as melhores chances e, aos 35 da segunda etapa, Julimar igualou o placar. Antes do apito final, o Bragantino teve mais um expulso, com Alix Vinicius.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino é o sexto colocado, com sete pontos, o mesmo do Athletico-PR, que é o quinto colocado por ter mais saldo de gol.

Red Bull Bragantino e Athletico-PR empataram por 1 a 1 (Foto: Vitor Vidal/Agência F8/Gazeta Press)
Outras partidas do Brasileirão

  • Coritiba 0x1 São Paulo
  • Cruzeiro 1x1 Corinthians
  • Palmeiras x Fluminense
  • Grêmio x Atlético-MG
  • Santos x Vasco

Jogos adiados

  1. Botafogo x Vitória
  2. Flamengo x Mirassol
  3. Bahia x Chapecoense

