Tchoca celebra gol pelo Corinthians após negociação frustrada: 'Lavar a alma'

O zagueiro João Pedro Tchoca foi o grande nome do Corinthians no empate em 1 a 1 diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira (25), no estádio do Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe perdia a partida quando o camisa 4 aproveitou cruzamento de Rodrigo Garro e empatou o duelo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O defensor havia sido negociado por empréstimo ao Torino, da Itália, com opção de compra. No entanto, após ser reprovado nos exames médicos, foi "devolvido ao Timão". O gol contra o Cruzeiro foi classificado como uma redenção para o jogador.

— Com certeza, veio em um momento especial. Quero agradecer a Deus por não me desamparar. Agradecer ao grupo, comissão, por me abraçar ao voltar. Quando eu voltei, não mudou nada, fui acolhido. Foi para lavar a alma sim (o gol) — disse Tchoca ao "Premiere".

continua após a publicidade

— Foi uma surpresa, não esperava. Eu saí em condições de jogo… tanto que dois dias depois eu estava em campo contra o Capivariano. Mas isso é um problema deles lá, não comigo. Estou bem, 100% — completou.

O gol do Corinthians saiu aos 37 minutos, quando a equipe atuava com um jogador a mais. Em cobrança de escanteio feita por Rodrigo Garro, o Filho do Terrão subiu mais alto que a defesa adversária e marcou o gol de empate para o Timão, que ampliou para cinco jogos a sequência de invencibilidade.

continua após a publicidade

— Nossa equipe vem evoluindo muito, é um time cascudo. Espero que possamos evoluir mais e construir mais coisas na temporada — finalizou Tchoca.

Tchoca comemora ao lado dos companheiros (Foto: Luan Martins/Agência F8/Gazeta Press)

O que vem pela frente para o Corinthians?

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (28), às 20h30, em confronto válido pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida será disputada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, contra o Grêmio Novorizontino.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.