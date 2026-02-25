Crespo valoriza elenco e reforça união após vitória do São Paulo

Hernán Crespo não poupou elogios ao elenco do São Paulo após a vitória contra o Coritiba, por 1 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu nesta quarta-feira (25) no Couto Pereira.

Com um elenco mais alternativo em campo, o Tricolor venceu após Cauly converter um pênalti. O treinador destacou o desempenho dos atletas que não recebem tantos minutos, mas estavam presentes em campo.

- O time jogou muito bem com a bola e sem a bola. Tenho que parabenizar Toloi, Ferreirinha, Luan, Wendell, Cauly… jogadores que estão jogando menos. Jogadores que jogam com menos minutagem e demonstraram que merecem jogar, merecem espaço. Não é fácil jogar aqui do que jeito que jogou o São Paulo. Esse grupo demonstrou outra vez a união e a humildade de saber o que o jogo precisava - disse o argentino.

O São Paulo decide a semifinal do Campeonato Paulista neste domingo, contra o Palmeiras, em clássico que acontece na Arena Barueri.

Crespo elogiou a união do elenco tricolor (Foto: Geraldo Bubniak/AGB)

Como foi a vitória do São Paulo?

O São Paulo venceu o Coritiba por 1 a 0 nesta quarta-feira (25), em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Couto Pereira.

Com o resultado, o Tricolor assume provisoriamente a liderança da competição, somando dez pontos. Já o Coxa permanece na 11ª colocação, com quatro. A equipe comandada por Hernán Crespo chega a oito jogos de invencibilidade na temporada. No Brasileirão, também não perdeu nenhuma rodada.