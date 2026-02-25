menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Veja os gols de Palmeiras x Fluminense: 1º tempo tem chuva de gols

Partida começou às 21h30

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
22:00
Atualizado há 1 minutos
Vitor Roque, do Palmeiras, comemora gol contra o Santos (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/MOCHILA PRESS)
imagem cameraVitor Roque marca em Palmeiras x Fluminense (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/Mochila Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Como um furacão, em menos de 15 minutos o Palmeiras marcou dois gols, dando um banho de água fria na equipe do Fluminense. De pênalti, Vitor Roque abriu o placar com uma cobrança firme, sem chances para o goleiro Fábio. O segundo gol veio após uma finalização de Allan, que pega efeito após desvio na zaga do Flu e morre no fundo do gol.

Mas o Flu foi incansável na busca pela reação. Na reta final do primeiro tempo, Luciano Acosta pega a sobra ganhando de Marlon Freitas, limpando para cima de Gustavo Gómez e acertando o chute preciso no cantinho do gol. Veja os lances;

Palmeiras 2 x 1 Fluminense - ⚽Lucho (40')

Palmeiras 2 x 0 Fluminense - ⚽Allan (13')

Palmeiras 1 x 0 Fluminense - ⚽Vitor Roque (9')

Duelo vale liderança do Brasileirão

O Palmeiras quer manter o bom começo de campeonato. O time paulista ocupa atualmente o 3º lugar com sete pontos somados, estando dois atrás do líder Red Bull Bragantino que joga nesse momento. A campanha é de duas vitórias e um empate com um ataque de dez gols marcados e uma defesa de quatro gols sofridos no mesmo período.

Já o Fluminense está logo atrás do seu adversário de hoje também querendo continuar o bom começo de Brasileirão. A equipe está em 4º lugar com sete pontos conquistados em uma campanha de duas vitórias e um empate. Seu ataque marcou quatro gols e a sua defesa sofreu apenas dois gols até aqui.

Tendo uma extensa lista de confrontos, Palmeiras e Fluminense já se enfrentaram 104 vezes em toda a história dos clubes. Foram 64 jogos pelo Brasileirão Série A, 26 jogos pelo extinto Torneio Rio-São Paulo, 5 jogos pelo extinto Robertão, 2 jogos pelo extinto Torneio dos Campeões, 2 jogos pela extinta Taça Brasil, 2 jogos pela Copa do Brasil, 2 jogos pela CONMEBOL Copa Libertadores da América e uma vez pela extinta Copa dos Campeões.

No geral, a vantagem é ampla do Plameiras com 55 vitórias contra 34 do Tricolor das Laranjeiras e mais 15 empates. Com o mando aliveverde houveram 46 embates disputados até o momento, tendo 32 triunfos dos mandantes, 9 dos visitantes e mais 5 igualdades no placar.

Vitória do Palmeiras sobre o Fluminense vai dando liderança do Brasileirão à equipe de Abel Ferreira (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/GazetaPress)
Vitória do Palmeiras sobre o Fluminense vai dando liderança do Brasileirão à equipe de Abel Ferreira (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/GazetaPress)

