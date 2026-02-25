Tite critica arbitragem após empate do Cruzeiro contra o Corinthians

Na noite desta quarta-feira (25), o Cruzeiro perdeu a chance de vencer o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro ao empatar com o Corinthians em 1 a 1. Após o duelo, o técnico Tite analisou a partida e fez críticas à arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda.

– Estou tentando buscar uma oportunidade que o Corinthians teve até o empate. Não lembro. O que eu busco e não é justificativa, em relação à arbitragem. Tiveram faltas táticas do Carrillo. O quarto árbitro disse que o corte estava muito alto e não daria cartão para qualquer situação. E uma falta no mesmo viés, deu cartão para o William. Estou relatando o que o quarto árbitro relatou para mim. Me surpreendeu quando teve a expulsão – comentou o comandante.

– A primeira coisa é o respeito ao torcedor. Eu respeito porque sei o quanto ele ama o Cruzeiro. Eu sei disso, tenho dimensão disso. Estou bravo por não poder proporcionar isso. O desempenho teve em algum momento, o desempenho e o resultado ainda vão bater – ressaltou Tite.

Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Corinthians

Com a presença do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians empataram em 1 a 1. O gol celeste foi marcado por Matheus Pereira e o do Alvinegro por João Pedro Tchoca.

Com o resultado, a Raposa foi para a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Timão ficou no terceiro lugar, com sete pontos somados.

