Sob olhares de Ancelotti, Cruzeiro e Corinthians empatam no Mineirão

Com a presença do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians empataram em 1 a 1. O gol celeste foi marcado por Matheus Pereira e o do Alvinegro por João Pedro Tchoca.

continua após a publicidade

Com o resultado, a Raposa foi para a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Timão ficou no terceiro lugar, com sete pontos somados.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Como foi o jogo?

Dentro de casa, o Cruzeiro foi quem tomou conta do jogo no início e abriu o placar logo aos nove minutos. Após jogada com Kaio Jorge, Matheus Pereira recebeu na entrada da área e chutou no canto esquerdo do gol.

continua após a publicidade

Matheus Pereira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o placar parcial, o Corinthians teve mais espaço para trabalhar, enquanto os mandantes apostavam nas jogadas em velocidade, mas mantendo a pressão alta. Quando conseguiu trabalhar melhor a posse, o Cabuloso quase ampliou. Lucas Romero, na entrada da área, passou para Matheus Pereira encontrar Kaio Jorge, que deslocou Hugo Souza e fez 2 a 0. No entanto, o camisa 19 estava em posição de impedimento.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Na segunda etapa, Dorival Júnior deixou o Timão mais ofensivo, com as entradas de Dieguinho e André. Do outro lado, a Raposa assustou em chute de fora da área de Matheus Pereira. Apesar da melhora alvinegra, os mineiros continuaram com as melhores chances.

continua após a publicidade

Aos 35 minutos da segunda etapa, William foi expulso por matar uma jogada de perigo do Timão. Aos 37, em bola levantada na área, João Pedro Tchoca subiu mais que todos na área e empatou. Na reta final, com um jogador a mais, oram os visitantes que tiveram as melhores oportunidades.

O que vem por aí?

Passado o jogo pelo Brasileirão, as duas equipes focam agora nos estaduais. O Cruzeiro enfrenta o Pouso Alegre, no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Já o Timão joga contra o Novorizontino, no mesmo dia, às 20h30 (de Brasília).

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 4ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 25 de fevereiro, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

🟨 Cartões amarelos: William (CRU) 2x, Lucas Romero (CRU); André Ramalho (COR), Angileri (COR), Carrillo (COR)

🟥 Cartões Vermelhos: William (CRU)

⚽ Gols: Matheus Pereira (CRU), João Pedro Tchoca (COR)

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero (Matheus Henrique), Lucas Silva, Christian (Arroyo), Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge (Bruno Rodrigues)

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Pedro Milan, Tchoca, André Ramalho e Angileri; Raniele (André), Charles, Carrillo e Breno Bidon (Dieguinho); Vitinho (Allan) e Pedro Raul (Memphis).

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.