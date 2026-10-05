Brasileirão de volta: veja as chances de título e rebaixamento do seu clube
Dados são do Departamento de Matemática da UFMG
Após 16 dias de paralisação, o Campeonato Brasileiro está de volta. A competição retoma a disputa nesta quarta-feira (5), com a 29ª rodada, e entra na reta decisiva da temporada. O calendário do futebol brasileiro ficou suspenso durante o período reservado à nova "Super Data Fifa", que concentrou amistosos e compromissos internacionais das principais seleções.
Com a pausa encerrada, os clubes voltam a campo de olho nos objetivos para a reta final do Brasileirão. Entre os candidatos ao título, Flamengo e Palmeiras aparecem como os únicos prováveis nas projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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Flamengo lidera chances de título do Brasileirão
Segundo os dados da UFMG, o Flamengo tem 76,4% de chance de conquistar o Brasileirão. O Palmeiras aparece na segunda colocação, com 21,6% de probabilidade de terminar a competição como campeão.
A disputa pelo título será retomada nesta rodada. O Flamengo visita o Santos, na Vila Belmiro, enquanto o Palmeiras recebe o Bahia no Allianz Parque.
Chances de título
|Times
|Chance de título (%)
FLAMENGO
76.4%
PALMEIRAS
21.6%
Chances de rebaixamento
|Times
|Chance de rebaixamento (%)
CHAPECOENSE
99.2%
REMO
94.2%
INTERNACIONAL
68.4%
GRÊMIO
57.7%
CORINTHIANS
21.4%
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Na parte de baixo da tabela, a situação é mais preocupante para alguns clubes. A Chapecoense aparece com 99,2% de chance de rebaixamento, segundo a projeção da UFMG. O Remo também está em situação delicada, com 94,2% de probabilidade de disputar a Série B na próxima temporada.
O Internacional aparece com 68,4% de chance de queda, enquanto o Grêmio tem 57,7%. O Corinthians, por sua vez, tem 21,4% de probabilidade de ser rebaixado.
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