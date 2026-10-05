Após 16 dias de paralisação, o Campeonato Brasileiro está de volta. A competição retoma a disputa nesta quarta-feira (5), com a 29ª rodada, e entra na reta decisiva da temporada. O calendário do futebol brasileiro ficou suspenso durante o período reservado à nova "Super Data Fifa", que concentrou amistosos e compromissos internacionais das principais seleções.

Com a pausa encerrada, os clubes voltam a campo de olho nos objetivos para a reta final do Brasileirão. Entre os candidatos ao título, Flamengo e Palmeiras aparecem como os únicos prováveis nas projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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Flamengo lidera chances de título do Brasileirão

Segundo os dados da UFMG, o Flamengo tem 76,4% de chance de conquistar o Brasileirão. O Palmeiras aparece na segunda colocação, com 21,6% de probabilidade de terminar a competição como campeão.

A disputa pelo título será retomada nesta rodada. O Flamengo visita o Santos, na Vila Belmiro, enquanto o Palmeiras recebe o Bahia no Allianz Parque.

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Chances de título

Times Chance de título (%) FLAMENGO 76.4% PALMEIRAS 21.6%

Chances de rebaixamento

Times Chance de rebaixamento (%) CHAPECOENSE 99.2% REMO 94.2% INTERNACIONAL 68.4% GRÊMIO 57.7% CORINTHIANS 21.4%

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Na parte de baixo da tabela, a situação é mais preocupante para alguns clubes. A Chapecoense aparece com 99,2% de chance de rebaixamento, segundo a projeção da UFMG. O Remo também está em situação delicada, com 94,2% de probabilidade de disputar a Série B na próxima temporada.

O Internacional aparece com 68,4% de chance de queda, enquanto o Grêmio tem 57,7%. O Corinthians, por sua vez, tem 21,4% de probabilidade de ser rebaixado.