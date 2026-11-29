Botafogo dobra risco de queda após derrota; veja chances de rebaixamento no Brasileirão
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Com a derrota para o Bahia, o Botafogo dobrou o risco de queda para a Série B e chegou a 8,4% de chance de rebaixamento no Brasileirão. No fim da 36ª rodada, o Glorioso tinha apenas 4,1%, de acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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No entanto, o risco de queda do Botafogo pode aumentar ou diminuir a depender dos outros resultados referentes a 37ª rodada. Neste domingo (29), o Mirassol recebe o Athletico-PR em um jogo decisivo, enquanto Grêmio e Corinthians fazem um confronto direto pela permanência na elite.
Mesmo sem entrar em campo, o Mirassol reduziu a probabilidade de rebaixamento no Brasileirão de 44,2% para 41,9%. No entanto, as chances de Corinthians e Grêmio não sofreram mudanças significativas.
Apesar da derrota do Botafogo, o Internacional segue em uma situação muito complicada e tem 94,2% de chance de queda para a Série B. O Colorado precisa vencer seus dois jogos, mas ainda depende dos resultados dos adversários.
Próximo jogo do Botafogo
- Santos x Botafogo – 2 de dezembro, às 21h30, na Vila Belmiro.
Próximos jogos do Corinthians
- Corinthians x Grêmio – 29 de novembro, às 18h30, na Neo Química Arena.
- Remo x Corinthians – 2 de dezembro, às 21h30, no Mangueirão.
Próximos jogos do Mirassol
- Mirassol x Athletico-PR – 29 de novembro, às 18h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.
- Grêmio x Mirassol – 2 de dezembro, às 21h30, na Arena do Grêmio.
Próximos jogos do Internacional
- Internacional x Red Bull Bragantino – 29 de novembro, às 18h30, no Beira-Rio.
- Cruzeiro x Internacional – 2 de dezembro, às 21h30, no Mineirão.
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