Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo — domingo (29/11/2026)
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Este domingo (29) reserva uma programação recheada de confrontos por todo o mundo para os fãs de futebol. A bola começa a rolar já de madrugada, com o amistoso da Seleção Brasileira feminina, e segue durante o dia com outros compromissos imperdíveis. Os clássicos ingleses Everton x Liverpool e Arsenal x Manchester City; o jogo do Barcelona, líder da La Liga, contra o La Coruña; e a reta final do Campeonato Brasileiro são alguns dos destaques.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 29 de novembro de 2026):
Amistosos femininos de seleções
1h55 — Japão x Brasil
Onde assistir: Disney + e Prime Video
13h — Peru x República Dominicana
20h15 — Argentina x Alemanha
Serie A
8h30 — Udinese x Fiorentina
Onde assistir: Disney +
11h — Sassuolo x Napoli
Onde assistir: Disney +
14h — Roma x Monza
Onde assistir: Disney +
16h45 — Como x Juventus
Onde assistir: Disney +
Premier League
9h — Everton x Liverpool
Onde assistir: Disney +
11h05 — Sunderland x Tottenham
Onde assistir: Disney +
11h05 — Fulham x Bournemouth
Onde assistir: Disney +
11h05 — Crystal Palace x Hull City
Onde assistir: Disney +
11h05 — Brighton x Newcastle
Onde assistir: Disney +
13h30 — Arsenal x Manchester City
Onde assistir: Disney +
La Liga
10h — Valencia x Osasuna
Onde assistir: Prime Video
12h15 — Deportivo La Coruña x Barcelona
Onde assistir: Prime Video
14h30 — Celta de Vigo x Villarreal
Onde assistir: Prime Video
17h — Real Sociedad x Sevilla
Eredivisie
10h30 — Feyenoord x Ajax
Onde assistir: Disney +
12h45 — PEC Zwolle x AZ Alkmaar
Onde assistir: Disney +
16h — NEC x Twente
Onde assistir: Disney +
Ligue 1
11h — Auxerre x Olympique de Marseille
13h15 — Toulouse x Rennes
16h45 — Lyon x Monaco
Onde assistir: Prime Video
Bundesliga
11h30 — Freiburg x RB Leipzig
13h30 — Hoffenheim x Augsburg
15h30 — Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen
Onde assistir: Prime Video
Brasileirão Série A
16h — Coritiba x Flamengo
Onde assistir: Prime Video
16h — Vitória x Santos
Onde assistir: Prime Video
18h30 — Corinthians x Grêmio
Onde assistir: Prime Video
18h30 — Internacional x Red Bull Bragantino
Onde assistir: Prime Video
18h30 — Mirassol x Athletico-PR
Onde assistir: Prime Video
19h30 — Atlético-MG x Vasco
Onde assistir: Prime Video
Primeira Liga
17h30 — Porto x Sporting
Onde assistir: Disney +
Campeonato Argentino - quartas de final
20h30 — Boca Juniors x Gimnasia La Plata
Onde assistir: Disney +
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