O empresário Sérgio Janikian, de 58 anos, foi eleito neste sábado (28) o novo presidente do Corinthians para o triênio 2027-2029. Representante da Chapa 05 – Corinthians de Verdade, ele venceu a disputa eleitoral no Parque São Jorge e será o sucessor de Osmar Stabile, cujo mandato termina em dezembro.

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Formado em Economia, Janikian é fundador e CEO da Master Indústria e Comércio, empresa especializada na produção de materiais escolares e pedagógicos. A companhia possui aproximadamente 400 produtos em seu catálogo e registra faturamento anual de cerca de R$ 800 milhões.

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➡️Sérgio Janikian: veja os planos do novo presidente do Corinthians

➡️Conheça Sérgio Janikian, novo presidente do Corinthians

Em 2026, inaugurou um complexo industrial em Jundiaí, no interior de São Paulo, após um investimento de R$ 70 milhões para ampliar sua capacidade produtiva.

Passagem pelo futebol e trajetória política

A trajetória de Janikian no Corinthians inclui uma passagem pela diretoria de futebol em 2015, durante a gestão do então presidente Roberto de Andrade. Na ocasião, permaneceu aproximadamente três meses no cargo. O empresário também foi eleito duas vezes para o Conselho Deliberativo do clube, antes de disputar a presidência pela primeira vez em 2026.

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Sérgio Janikian também ganhou repercussão em 2015 ao classificar o confronto com o Guaraní, do Paraguai, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, como um "presente de Deus". Apesar da declaração, o Corinthians acabou eliminado da competição após perder as duas partidas para a equipe paraguaia.

Na política interna, Janikian já teve ligação com o grupo Renovação e Transparência, que comandou o Corinthians durante diferentes gestões. Posteriormente, distanciou-se de integrantes do movimento e votou pela expulsão do ex-presidente Andrés Sanchez do quadro associativo, em um processo relacionado ao uso irregular do cartão corporativo do clube.

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Sérgio Janikian é eleito presidente do Corinthians para o triênio 2027-2029 (Foto: Divulgação)

Propostas para a presidência do Corinthians

Durante a campanha, Janikian apresentou propostas voltadas à reorganização financeira, ao controle de despesas e à profissionalização da administração. Em entrevista ao LANCE!, o empresário afirmou que pretende realizar, nos primeiros 100 dias de mandato, um levantamento das dívidas, contratos, receitas e despesas do clube.

Entre as principais medidas defendidas pelo novo presidente está a criação de uma diretoria de combate à corrupção, que teria a responsabilidade de analisar contratos antigos, atuais e futuros. Janikian também propõe mudanças na estrutura do departamento de marketing, ampliação das receitas comerciais, modernização do programa Fiel Torcedor e investimentos nas categorias de base.

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O dirigente também se posicionou contra a venda do controle do futebol por meio de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Para ele, a prioridade deve ser a reorganização administrativa e financeira do Corinthians, além da valorização dos ativos comerciais e da preservação da autonomia do clube.