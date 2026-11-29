Eleição do São Paulo: veja quem pode votar e como será a escolha do novo presidente
Sócios participam da votação para eleger 100 integrantes do Conselho Deliberativo, que se juntam aos vitalícios e escolhem o presidente para o triênio de 2027 a 2029
A eleição presidencial do São Paulo será realizada em duas etapas. Diferentemente do que acontece em eleições diretas, a maioria dos torcedores não participa da escolha do novo presidente. O processo começa com uma votação entre os sócios do clube, que vão definir parte da composição do Conselho Deliberativo. Depois, os conselheiros escolhem quem comandará o Tricolor no triênio de 2027 a 2029.
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A primeira etapa está marcada para o dia 29 de novembro, na sede social do Morumbis. Cerca de 6.600 associados estão aptos a participar da Assembleia Geral, que elegerá 100 novos integrantes do Conselho Deliberativo.
Quem pode votar na eleição do São Paulo?
Podem participar da votação os sócios maiores de 18 anos, com pelo menos dois anos ininterruptos de associação e que estejam em dia com as obrigações financeiras junto ao clube.
Cada associado poderá escolher até 20 candidatos ao Conselho Deliberativo. A votação será presencial, por meio de urnas eletrônicas, sem possibilidade de voto pela internet.
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Como funciona a escolha dos conselheiros?
A Assembleia Geral elegerá 100 novos conselheiros. Desse total, 75 vagas serão ocupadas pelos candidatos mais votados, enquanto as outras 25 serão distribuídas proporcionalmente entre as chapas.
A cada três candidatos eleitos pelo número de votos de uma chapa, um nome adicional da mesma lista poderá entrar na composição. Para isso, o candidato precisa ter recebido ao menos 1% do quórum de votação. A definição também considera o tempo de associação ao clube.
Os 100 novos integrantes se juntarão aos 152 conselheiros vitalícios. Assim, o Conselho Deliberativo ficará responsável pela escolha do próximo presidente do São Paulo.
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Quando será a eleição presidencial?
A votação que definirá o presidente está prevista para a primeira quinzena de dezembro, mas a data ainda não foi divulgada oficialmente. O pleito será organizado pelo Conselho Deliberativo, sob convocação de seu presidente, Olten Ayres.
Cada conselheiro terá direito a um voto, e a escolha será feita entre as chapas inscritas, compostas por candidatos a presidente e vice-presidente. O vencedor assumirá o clube para o mandato de 2027 a 2029.
A posse está prevista para o início de janeiro de 2027. Antes disso, o presidente eleito deverá participar de um período de transição com a atual gestão, comandada por Harry Massis.
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Quem são os candidatos à presidência do São Paulo?
Duas chapas disputam a eleição presidencial:
- Chapa 1 – São Paulo de Volta: Marcelo Portugal Gouvêa, pela oposição.
- Chapa 2 – São Paulo à Frente: Vinicius Medeiros, representante da situação.
A chapa "São Paulo à Frente" inscreveu 128 candidatos ao Conselho Deliberativo, enquanto a "São Paulo de Volta" apresentou 106 nomes.
Calendário da eleição do São Paulo
- 29 de novembro: Assembleia Geral para eleger os 100 novos conselheiros, na sede social do Morumbis
- 8h: primeira convocação, condicionada à presença da maioria dos sócios aptos a votar
- 9h: segunda convocação, independentemente do número de presentes
- 17h: horário previsto para o encerramento da votação
- Primeira quinzena de dezembro: eleição para presidente, com data ainda a ser definida
- Segunda metade de dezembro: período de transição entre as gestões
- Início de janeiro de 2027: posse do novo presidente
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