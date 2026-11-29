A eleição presidencial do São Paulo será realizada em duas etapas. Diferentemente do que acontece em eleições diretas, a maioria dos torcedores não participa da escolha do novo presidente. O processo começa com uma votação entre os sócios do clube, que vão definir parte da composição do Conselho Deliberativo. Depois, os conselheiros escolhem quem comandará o Tricolor no triênio de 2027 a 2029.

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A primeira etapa está marcada para o dia 29 de novembro, na sede social do Morumbis. Cerca de 6.600 associados estão aptos a participar da Assembleia Geral, que elegerá 100 novos integrantes do Conselho Deliberativo.

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Quem pode votar na eleição do São Paulo?

Podem participar da votação os sócios maiores de 18 anos, com pelo menos dois anos ininterruptos de associação e que estejam em dia com as obrigações financeiras junto ao clube.

Cada associado poderá escolher até 20 candidatos ao Conselho Deliberativo. A votação será presencial, por meio de urnas eletrônicas, sem possibilidade de voto pela internet.

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Como funciona a escolha dos conselheiros?

A Assembleia Geral elegerá 100 novos conselheiros. Desse total, 75 vagas serão ocupadas pelos candidatos mais votados, enquanto as outras 25 serão distribuídas proporcionalmente entre as chapas.

A cada três candidatos eleitos pelo número de votos de uma chapa, um nome adicional da mesma lista poderá entrar na composição. Para isso, o candidato precisa ter recebido ao menos 1% do quórum de votação. A definição também considera o tempo de associação ao clube.

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Os 100 novos integrantes se juntarão aos 152 conselheiros vitalícios. Assim, o Conselho Deliberativo ficará responsável pela escolha do próximo presidente do São Paulo.

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Quando será a eleição presidencial?

A votação que definirá o presidente está prevista para a primeira quinzena de dezembro, mas a data ainda não foi divulgada oficialmente. O pleito será organizado pelo Conselho Deliberativo, sob convocação de seu presidente, Olten Ayres.

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Cada conselheiro terá direito a um voto, e a escolha será feita entre as chapas inscritas, compostas por candidatos a presidente e vice-presidente. O vencedor assumirá o clube para o mandato de 2027 a 2029.

A posse está prevista para o início de janeiro de 2027. Antes disso, o presidente eleito deverá participar de um período de transição com a atual gestão, comandada por Harry Massis.

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Quem são os candidatos à presidência do São Paulo?

Duas chapas disputam a eleição presidencial:

Chapa 1 – São Paulo de Volta: Marcelo Portugal Gouvêa, pela oposição. Chapa 2 – São Paulo à Frente: Vinicius Medeiros, representante da situação.

A chapa "São Paulo à Frente" inscreveu 128 candidatos ao Conselho Deliberativo, enquanto a "São Paulo de Volta" apresentou 106 nomes.

Calendário da eleição do São Paulo