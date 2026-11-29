Botafogo pode se livrar do rebaixamento neste domingo; entenda
Glorioso depende de combinação de resultados dos quatro adversários diretos
Mesmo com a derrota em casa para o Bahia, por 2 a 1, no Nilton Santos, o Botafogo pode se livrar dos riscos de rebaixamento neste domingo (29), no restante da 37ª rodada do Brasileirão. A combinação precisa ter três resultados envolvendo os concorrentes diretos na briga.
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Para carimbar a vaga na Série A de 2027, o Glorioso, que não vem apresentando bom futebol na reta final, deixando pontos preciosos pelo caminho, torcerá pelos seguintes resultados:
— Internacional (38 pontos) x Red Bull Bragantino: empate ou derrota do Colorado no Beira-Rio;
— Mirassol (41 pontos) x Athletico-PR: empate ou derrota da equipe do interior de São Paulo, também como mandante;
— Corinthians (41 pontos) x Grêmio (41 pontos): empate ou vitória do Timão em Itaquera.
A combinação, caso aconteça, livrará o Botafogo das chances matemáticas de descenso. Isso porque, na última rodada, haverá o confronto direto entre Grêmio e Mirassol, em Porto Alegre.
Caso o cenário acima aconteça, o Internacional não alcançaria mais o Alvinegro, podendo ir a no máximo 42 pontos, e apenas Grêmio ou Mirassol poderiam ultrapassar no encerramento do Brasileirão.
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