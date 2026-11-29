Diretor de futebol do Botafogo, Léo Coelho concedeu entrevista coletiva após a derrota para o Bahia, neste sábado (28), no Nilton Santos, que deixou o Alvinegro sob perigo de rebaixamento na reta final do Brasileirão. O dirigente lamentou o momento, mostrou confiança por uma reversão do cenário na última rodada e optou por não falar do futuro do técnico Tite.

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— Não temos que responder agora. O nosso foco é um só: pontuar, conseguir os três pontos no próximo jogo. Nada mais importa do que qualquer outra decisão. São só os três pontos no próximo jogo — disse Léo Coelho, sobre Tite.

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O dirigente do Glorioso falou da responsabilidade de todos que ficam no dia a dia do clube, mas mostrou confiança no resultado diante do Santos (2/12), na Vila Belmiro, pela última rodada.

Léo Coelho é o diretor de futebol do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

— É responsabilidade de todos nós que trabalhamos aqui. Todos nós que estamos tanto na parte de escritório quanto na parte de campo, todos nós temos a nossa parcela de culpa, e nós somos responsáveis por tudo isso que vem acontecendo, e apenas nós podemos também nos tirar dessa situação — destacou.

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— Nós demonstramos hoje. Nós demonstramos que temos uma possibilidade muito grande de pontuar, de fazer gols. Nós só temos que produzir isso dentro de campo. Fora de campo, nós temos todo o apoio necessário para que os atletas consigam ter essa união — finalizou.

Com a derrota em casa, o Botafogo ficou estacionado nos 43 pontos, a apenas dois da zona de rebaixamento, mas não entrará no Z-4 devido à rodada do fim de semana. O Glorioso ainda pode se livrar e depende apenas das próprias forças.

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