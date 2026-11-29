Separados apenas pelo saldo de gols na tabela de classificação, Corinthians e Grêmio protagonizam um confronto decisivo na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª e penúltima rodada da competição.

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Com campanhas praticamente idênticas, os dois clubes chegam à reta final do Brasileirão pressionados pela possibilidade de queda. Ambos somam 41 pontos, com dez vitórias, 11 empates e 15 derrotas, e estão fora da zona de rebaixamento apenas pelos critérios de desempate.

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O principal diferencial entre as equipes está no saldo de gols. O Alvinegro possui saldo negativo de dois, enquanto os gaúchos têm sete negativos. A vantagem permite ao clube paulista ocupar a 15ª colocação, uma posição acima do adversário.

A partida ganha contornos de decisão justamente pela situação dos concorrentes diretos. O Mirassol, primeiro integrante do Z4, também soma 41 pontos, enquanto o Internacional, 18º colocado, tem 38. Uma vitória em Itaquera pode encaminhar a permanência de uma das equipes e complicar a situação da outra.

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Corinthians e Grêmio vivem momento de reação

Apesar da situação delicada na tabela, os dois clubes apresentam uma recuperação nas últimas rodadas do campeonato.

Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians está invicto há quatro partidas, com duas vitórias e dois empates. Neste período, o Timão venceu o Mirassol (2 a 0) e o Botafogo (4 a 0), além de empatar com o São Paulo (0 a 0) e o Atlético-MG (1 a 1).

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Já o Grêmio, comandado por Renato Gaúcho, não perde há três compromissos. O Tricolor empatou com Bahia (0 a 0) e Atlético-MG (1 a 1) antes de vencer o Santos por 2 a 0, no Morumbis.

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Após o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão diante do já rebaixado Remo, fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Mirassol, em mais um confronto direto na luta contra a queda.

Confira a classificação na luta contra o rebaixamento

Posição Clube Pontos Vitórias Saldo 14º Botafogo 43 11 -11 15º Corinthians 41 10 -2 16º Grêmio 41 10 -7 17º Mirassol 41 10 -10 18º Internacional 38 9 -8 19º Remo 32 7 -20 20º Chapecoense 24 5 -37

Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas

37ª rodada

Botafogo x Bahia Corinthians x Grêmio Internacional x Bragantino Mirassol x Athletico-PR

38ª rodada