Corinthians e Grêmio fazem duelo dos 'desesperados' contra o rebaixamento
Equipes somam 41 pontos e disputam confronto direto pela permanência
Separados apenas pelo saldo de gols na tabela de classificação, Corinthians e Grêmio protagonizam um confronto decisivo na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª e penúltima rodada da competição.
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Com campanhas praticamente idênticas, os dois clubes chegam à reta final do Brasileirão pressionados pela possibilidade de queda. Ambos somam 41 pontos, com dez vitórias, 11 empates e 15 derrotas, e estão fora da zona de rebaixamento apenas pelos critérios de desempate.
O principal diferencial entre as equipes está no saldo de gols. O Alvinegro possui saldo negativo de dois, enquanto os gaúchos têm sete negativos. A vantagem permite ao clube paulista ocupar a 15ª colocação, uma posição acima do adversário.
A partida ganha contornos de decisão justamente pela situação dos concorrentes diretos. O Mirassol, primeiro integrante do Z4, também soma 41 pontos, enquanto o Internacional, 18º colocado, tem 38. Uma vitória em Itaquera pode encaminhar a permanência de uma das equipes e complicar a situação da outra.
Corinthians e Grêmio vivem momento de reação
Apesar da situação delicada na tabela, os dois clubes apresentam uma recuperação nas últimas rodadas do campeonato.
Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians está invicto há quatro partidas, com duas vitórias e dois empates. Neste período, o Timão venceu o Mirassol (2 a 0) e o Botafogo (4 a 0), além de empatar com o São Paulo (0 a 0) e o Atlético-MG (1 a 1).
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Já o Grêmio, comandado por Renato Gaúcho, não perde há três compromissos. O Tricolor empatou com Bahia (0 a 0) e Atlético-MG (1 a 1) antes de vencer o Santos por 2 a 0, no Morumbis.
Após o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão diante do já rebaixado Remo, fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Mirassol, em mais um confronto direto na luta contra a queda.
Confira a classificação na luta contra o rebaixamento
|Posição
|Clube
|Pontos
|Vitórias
|Saldo
14º
Botafogo
43
11
-11
15º
Corinthians
41
10
-2
16º
Grêmio
41
10
-7
17º
Mirassol
41
10
-10
18º
Internacional
38
9
-8
19º
Remo
32
7
-20
20º
Chapecoense
24
5
-37
Jogos dos concorrentes diretos nas últimas rodadas
37ª rodada
- Botafogo x Bahia
- Corinthians x Grêmio
- Internacional x Bragantino
- Mirassol x Athletico-PR
38ª rodada
- Cruzeiro x Internacional
- Grêmio x Mirassol
- Santos x Botafogo
- Remo x Corinthians
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