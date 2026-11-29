A primeira conquista de Abel Ferreira como treinador do Palmeiras foi o título da Copa Libertadores de 2020. O autor do gol, Breno Lópes, utilizava a camisa 19 e foi apontado como herói improvável da segunda conquista continental. Na noite do último sábado (28), no herói improvável, com o mesmo número: a mística 19 em noites de Copa.

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Cotado para iniciar a partida como reserva, Ramón Sosa foi escalado como titular ao lado de Arias e Flaco López no ataque. Na primeira oportunidade que teve, aproveitou ótima assistência do colombiano para fazer o primeiro e único gol da decisão diante o Estudiantes.

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O paraguaio, que não participava diretamente de um gol com a camisa alviverde na competição desde a quarta rodada da fase de grupos, ainda em maio, anotou o mais decisivo entre os 18 tentos marcados pelo Palmeiras na campanha vitoriosa.

- O objetivo era claro: ganhar. Trabalhamos por muito tempo e, graças a Deus, pudemos conquistar a Libertadores. Foi muito difícil, perdemos, empatamos e hoje foi muito especial por ser uma final. Mas o mais importante é que pudemos ganhar. Esse é o trabalho que tem de ser feito dentro de campo. Pude marcar o gol, mas todos os companheiros que vieram para cá e os que ficaram no Brasil fizeram parte disso - afirmou em entrevista após a partida.

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São agora 12 títulos para Abel Ferreira, o técnico mais vitorioso da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O primeiro e o mais recente foram conquistas da Libertadores, ambas decididas por gols de atacantes que vestiam a camisa 19.

Ramón Sosa comemora gol do Palmeiras sobre o Estudiantes, na final da Libertadores (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Festa, logística e nova taça em disputa

O tetracampeonato da Libertadores será comemorado pelo elenco do Palmeiras, mas por poucas horas. Logo após a partida, a delegação seguiu para o aeroporto, de onde embarcou rumo a São Paulo. Ainda durante a madrugada, os jogadores foram recebidos com festa pela torcida em frente à Academia de Futebol.

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A celebração, porém, dará lugar rapidamente à preparação para uma nova decisão. No próximo fim de semana, a equipe comandada por Abel Ferreira terá a oportunidade de conquistar a Copa do Brasil e, consequentemente, alcançar sua terceira taça em 2026.

Antes disso, no entanto, o elenco será recebido com toda a festa da torcida no Nubank Parque, naquele que será o último compromisso como mandante na temporada. Dentro de campo, o confronto não terá implicações na disputa por títulos. Fora dele, será a oportunidade de jogadores e torcedores celebrarem juntos mais uma Glória Eterna.