O Santos enfrenta o Vitória neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, na Bahia, em partida válida pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. Além de manter vivo o sonho por uma vaga na Libertadores de 2027, a equipe comandada pelo técnico Cuca entra em campo com a possibilidade de igualar a melhor campanha do clube como visitante desde a adoção do formato atual dos pontos corridos.

No atual Campeonato Brasileiro, o Peixe soma 25 pontos longe de seus domínios, com sete vitórias, quatro empates e sete derrotas em 18 jogos, além de 28 gols marcados e 28 sofridos, o que representa um aproveitamento de 46,3%. Com esse desempenho, o Alvinegro chega à penúltima rodada como o quarto melhor visitante da Série A, atrás apenas de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras.

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Caso vença o Vitória no último compromisso fora de casa na competição, o Santos chegará aos 28 pontos como visitante e igualará a marca histórica de 2019, quando o time então treinado por Jorge Sampaoli somou oito vitórias, quatro empates e sete derrotas em 19 partidas longe da Vila Belmiro. Atualmente, os 25 pontos conquistados em 2026 já empatam com a campanha de 2007 (oito vitórias, um empate e dez derrotas) como a segunda melhor pontuação santista fora de casa no formato com 20 clubes.

A reação como visitante chama atenção pelo contraste entre os dois turnos do Brasileirão. No primeiro turno, o Santos disputou nove partidas longe de seus domínios e não conquistou nenhuma vitória, somando quatro empates e cinco derrotas, com 12 gols marcados, 19 sofridos e apenas 14,8% de aproveitamento, desempenho que deixou o clube na 16ª colocação do recorte como visitante.

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No segundo turno, por outro lado, o cenário mudou. Em nove jogos disputados fora de casa no returno, o Peixe conquistou sete vitórias e sofreu apenas duas derrotas, marcando 16 gols e sofrendo nove. Com 77,8% de aproveitamento, o Alvinegro lidera a classificação dos visitantes na segunda metade do campeonato.

Duelo no Barradão é decisivo na briga por vaga na Libertadores

Além da marca como visitante, o confronto deste domingo é fundamental para as pretensões do Santos na reta final da Série A. Na nona colocação com 50 pontos, o Peixe aparece atrás de Red Bull Bragantino, com a mesma pontuação, e Atlético-MG, que soma 52 pontos.

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Com o tetra-campeonato conquistado pelo Palmeiras na Libertadores, neste sábado (28), o Brasileirão ganha mais uma vaga, abrindo assim um G-7, para a competição continental.

Para seguir com chances de alcançar o G-7 nas duas rodadas finais, o time de Cuca precisa pontuar fora de casa, especialmente após a derrota por 2 a 0 para o Grêmio, na última segunda-feira (23), no Morumbis..

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Retrospecto como mandante contrasta com força fora de casa

Ao mesmo tempo em que figura entre os melhores visitantes do Brasileirão, o Santos convive com números mais modestos atuando diante de sua torcida. No retrospecto geral como mandante, o Peixe disputou 18 partidas e soma seis vitórias, sete empates e cinco derrotas, registrando os mesmos 25 pontos e 46,3% de aproveitamento obtidos longe de seus domínios.

A queda de rendimento em casa ficou ainda mais evidente após a pausa para a Copa do Mundo. Nesse recorte pós-Mundial, o Alvinegro disputou oito jogos como mandante e conquistou apenas uma vitória, além de cinco empates e duas derrotas, somando oito pontos de 24 disputados, um aproveitamento de 33,3%, índice que contrasta com a força demonstrada pelo elenco fora de casa na segunda metade do campeonato.

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Cuca conta com retorno de Lucas Veríssimo

Para o compromisso em Salvador, o técnico Cuca ganha um reforço importante no sistema defensivo. O zagueiro Lucas Veríssimo, que estava afastado dos gramados desde o dia 18 de outubro, na partida contra o Fluminense, após sofrer uma lesão na posterior da coxa direita, voltou a treinar com o elenco nesta semana e está novamente relacionado após mais de um mês fora.

Próxima partida do Santos

Após o duelo contra o Vitória neste domingo (29), no Barradão, o Santos encerra sua participação no Brasileirão na próxima quarta-feira (2), quando enfrenta o Botafogo, na Vila Belmiro, pela 38ª e última rodada da competição.

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