Com a conquista do Palmeiras na Libertadores, o Brasileirão abriu mais uma vaga para a próxima edição da Libertadores. Neste momento, os sete primeiros colocados da competição estarão no maior torneio de futebol da América do Sul em 2027.

➡️ Simulador: veja cenários da luta por vaga na Libertadores no Brasileirão

Com a vitória sobre o Botafogo, o Bahia chegou aos 57 pontos e se garantiu matematicamente na próxima Libertadores. O Tricolor não consegue ser ultrapassado pelo Bragantino, que tem 50 pontos e ocupa a 8ª colocação do Brasileirão.

continua após a publicidade

Com isso, o Campeonato Brasileiro tem uma vaga aberta para a próxima Libertadores com quatro clubes lutando por uma vaga na competição: Atlético-MG, Bragantino, Santos e Vasco. E o Galo tem a maior probabilidade de classificação.

Na 7ª colocação com 52 pontos, o Atlético-MG saiu de 30,9% para 61,5% de classificação para a Libertadores mesmo sem entrar em campo, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A vaga "criada" pelo Palmeiras praticamente dobrou as chances do Galo em estar presente no torneio na próxima temporada.

continua após a publicidade

O Bragantino chegou a 20,7%, e o Santos tem 15,8% de chance de conquistar uma vaga para a próxima Libertadores. Antes do Palmeiras vencer a Libertadores, os clubes paulistas possuíam menos de 4% de probabilidade de ir para a principal competição do continente.

E o Vasco apareceu na briga, mas com apenas 2% de chance de se classificar para a Libertadores em 2027. Neste momento, o Cruz-Maltino se vê obrigado a vencer seus dois jogos, sendo um confronto direto com o Atlético-MG.

continua após a publicidade

Apesar do São Paulo estar na frente do Vasco provisoriamente no Brasileirão, o Soberano não tem chances de chegar à 7ª colocação, pois tem 48 pontos e só pode chegar a 51 pontos, uma vez que já atuou na 37ª rodada, onde venceu o Remo por 3 a 1, na quinta-feira (26).

Tabela com chances de classificação à Libertadores via Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

Como um rebaixamento do Grêmio mudaria o cenário do Brasileirão?

O Grêmio tem uma vaga garantida na próxima edição da Libertadores por chegar à decisão da Copa do Brasil. No entanto, o Tricolor perderia essa vaga em caso de rebaixamento no Brasileirão, o que criaria um G-8.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Atlético-MG

Atlético-MG x Vasco – 29 de dezembro, às 19h30, na Arena MRV.

– 29 de dezembro, às 19h30, na Arena MRV. Bahia x Atlético-MG – 2 de dezembro, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

Próximos jogos do Bragantino

Internacional x Bragantino – 29 de novembro, às 18h30, no Beira-Rio.

x – 29 de novembro, às 18h30, no Beira-Rio. Bragantino x Fluminense – 2 de dezembro, às 21h30, no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques.

Próximos jogos do Santos

Vitória x Santos – 29 de novembro, às 16h, no Barradão.

– 29 de novembro, às 16h, no Barradão. Santos x Botafogo – 2 de dezembro, às 21h30, na Vila Belmiro.

Próximos jogos do Vasco