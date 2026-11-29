Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo importante para as pretensões das duas equipes na reta final da competição. Com o sonho de disputar a próxima edição da Libertadores ainda vivo, os clubes entram em campo pressionados pela necessidade de somar pontos e manter as chances de classificação.

Para o Atlético-MG, o cenário é mais simples. Na sétima colocação, com 52 pontos, o time mineiro precisa vencer seus compromissos e torcer por um tropeço do Bahia, que ocupa a sexta posição, com 54 pontos. Assim, o Galo busca ultrapassar o rival e garantir uma vaga na competição continental.

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A situação do Vasco, por outro lado, é mais complicada. O Cruz-Maltino aparece na 11ª colocação, com 47 pontos, e ainda tem chances matemáticas de classificação. Para isso, além de vencer os dois jogos restantes, a equipe precisa torcer por uma sequência de tropeços de concorrentes diretos, como RB Bragantino, Atlético-MG e Santos.

Atualmente, o Brasileirão oferece seis vagas para a Libertadores. No entanto, esse número pode chegar a oito, dependendo de dois cenários: caso o Palmeiras conquiste a Libertadores, uma vaga adicional será aberta pelo Campeonato Brasileiro. Outra possibilidade é o Grêmio terminar a competição na zona de rebaixamento, o que também pode alterar a distribuição das vagas.

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Atlético-MG venceu o Vasco por 1 a 0 no primeiro turno, em São Januário (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Pressões diferentes na reta final

Além da disputa pela classificação, Vasco e Atlético-MG chegam ao confronto com contextos distintos. O Galo vem de mais uma frustração em uma decisão. A equipe foi derrotada pelo Boca Juniors na final da Sul-Americana e ampliou a sequência de quatro decisões consecutivas sem conquistar um título.

O Vasco, por sua vez, também encerrou a temporada com desilusões nas copas. O time chegou às semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas não conseguiu avançar às decisões. As eliminações deixaram um sentimento de frustração entre os torcedores, principalmente pela expectativa criada ao longo das campanhas.

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Apesar disso, o contexto do Campeonato Brasileiro ajuda a amenizar parte da pressão sobre o Cruz-Maltino. Depois de passar boa parte da competição ameaçado pelo rebaixamento, o clube conseguiu garantir a permanência na Série A e ainda chega às rodadas finais com a possibilidade de disputar uma vaga na Libertadores.

O confronto deste domingo ganha peso para os dois lados: enquanto o Atlético-MG tenta se recuperar de mais uma decisão perdida e alcançar a classificação continental, o Vasco busca transformar uma temporada marcada por altos e baixos em uma campanha com vaga na principal competição da América do Sul.

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