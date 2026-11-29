Vasco e Atlético-MG fazem confronto direto por sonho de Libertadores
Equipes buscam vaga na competição internacional para salvar temporada
Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo importante para as pretensões das duas equipes na reta final da competição. Com o sonho de disputar a próxima edição da Libertadores ainda vivo, os clubes entram em campo pressionados pela necessidade de somar pontos e manter as chances de classificação.
Para o Atlético-MG, o cenário é mais simples. Na sétima colocação, com 52 pontos, o time mineiro precisa vencer seus compromissos e torcer por um tropeço do Bahia, que ocupa a sexta posição, com 54 pontos. Assim, o Galo busca ultrapassar o rival e garantir uma vaga na competição continental.
➡️ Torcida do Vasco reage à fala de Leila Pereira: 'Vem logo'
A situação do Vasco, por outro lado, é mais complicada. O Cruz-Maltino aparece na 11ª colocação, com 47 pontos, e ainda tem chances matemáticas de classificação. Para isso, além de vencer os dois jogos restantes, a equipe precisa torcer por uma sequência de tropeços de concorrentes diretos, como RB Bragantino, Atlético-MG e Santos.
Atualmente, o Brasileirão oferece seis vagas para a Libertadores. No entanto, esse número pode chegar a oito, dependendo de dois cenários: caso o Palmeiras conquiste a Libertadores, uma vaga adicional será aberta pelo Campeonato Brasileiro. Outra possibilidade é o Grêmio terminar a competição na zona de rebaixamento, o que também pode alterar a distribuição das vagas.
Pressões diferentes na reta final
Além da disputa pela classificação, Vasco e Atlético-MG chegam ao confronto com contextos distintos. O Galo vem de mais uma frustração em uma decisão. A equipe foi derrotada pelo Boca Juniors na final da Sul-Americana e ampliou a sequência de quatro decisões consecutivas sem conquistar um título.
O Vasco, por sua vez, também encerrou a temporada com desilusões nas copas. O time chegou às semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas não conseguiu avançar às decisões. As eliminações deixaram um sentimento de frustração entre os torcedores, principalmente pela expectativa criada ao longo das campanhas.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Apesar disso, o contexto do Campeonato Brasileiro ajuda a amenizar parte da pressão sobre o Cruz-Maltino. Depois de passar boa parte da competição ameaçado pelo rebaixamento, o clube conseguiu garantir a permanência na Série A e ainda chega às rodadas finais com a possibilidade de disputar uma vaga na Libertadores.
O confronto deste domingo ganha peso para os dois lados: enquanto o Atlético-MG tenta se recuperar de mais uma decisão perdida e alcançar a classificação continental, o Vasco busca transformar uma temporada marcada por altos e baixos em uma campanha com vaga na principal competição da América do Sul.
Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Mais LANCE!
Palmeiras garante vaga em três competições internacionais após tetra da Libertadores; veja quais
Verdão disputará a Copa Intercontinental ainda em dezembro, terá o Boca Juniors pela frente na Recopa e já está classificado para o Mundial de 2029
Corinthians e Grêmio fazem duelo dos 'desesperados' contra o rebaixamento
Equipes somam 41 pontos e disputam confronto direto pela permanência
Eleição do São Paulo: veja quem pode votar e como será a escolha do novo presidente
Sócios participam da votação para eleger 100 integrantes do Conselho Deliberativo, que se juntam aos vitalícios e escolhem o presidente para o triênio de 2027 a 2029
Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Grêmio no Brasileirão
Partida tem caráter decisivo na briga contra o rebaixamento
Sosa, Breno Lopes e a mística da camisa 19 do Palmeiras em Libertadores
Alviverde volta a levantar a taça mais cobiçada do continente com um herói improvável
Santos sonha com Libertadores e busca igualar melhor campanha como visitante nos pontos corridos
Elenco comandado por Cuca viaja para enfrentar o Vitória neste domingo (29), às 16h, no Barradão, pela 37ª rodada do Brasileirão
Botafogo pode se livrar do rebaixamento neste domingo; entenda
Glorioso depende de combinação de resultados dos quatro adversários diretos
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo — domingo (29/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Diretor do Botafogo, Léo Coelho lamenta momento do clube e destaca: 'Somos responsáveis'
Dirigente falou da responsabilidade de todos do clube e pregou foco na decisão da última rodada
Presidente do Botafogo critica time após derrota: 'Chuva de perder gols'
Glorioso perdeu para o Bahia por 2 a 1 e segue vivendo drama na reta final da temporada
Alex Telles desabafa sobre situação do Botafogo: 'Todos têm que assumir sua responsabilidade'
Jogador destacou que gostaria de falar muito mais sobre a fase do clube
Com brilho de Vojvoda, Fortaleza vence o Criciúma e volta à Série A
Após derrota no jogo de ida, Leão do Pici venceu por 2 a 0 no Castelão
Sérgio Janikian: veja os planos do novo presidente do Corinthians
Recuperação financeira e combate à corrupção estão entre as prioridades
Conheça Sérgio Janikian, novo presidente do Corinthians
Empresário de 58 anos já integrou a diretoria de futebol do clube em 2015
Sérgio Janikian é eleito presidente do Corinthians
Dirigente comandará o clube durante o triênio 2027-2029
Veja os gols da vitória do Bahia sobre o Botafogo no Brasileirão
Equipes se enfrentaram pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia vence, garante vaga na Libertadores, e complica vida do Botafogo
As equipes se enfrentaram no Estádio Nilton Santos pela 37ª rodada do Brasileirão
Ídolo histórico do Palmeiras celebra título nas redes sociais
Sosa foi o autor do gol que deu o título ao Verdão
Fala de Leila Pereira viraliza entre torcedores do Palmeiras
Sosa foi o autor do gol da vitória Alviverde