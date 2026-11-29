Brasileirão: como fica a briga por vaga na Libertadores após título do Palmeiras?
Brasileirão agora tem G-7 e mais clubes ainda disputam uma vaga na próxima edição
O título do Palmeiras na Copa Libertadores mexeu com a briga por uma vaga na próxima edição da competição. Com a vitória do Verdão sobre o Estudiantes, neste sábado (28), no Estádio Centenário, o clube paulista fez o G-6 do Campeonato Brasileiro virar G-7, aumentando a disputa pelas vagas a duas rodadas do fim do Brasileirão.
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Neste momento, o Bahia, que venceu o Botafogo no último sábado, é o sexto colocado, com 57 pontos, e já tem vaga garantida na próxima Libertadores. O Atlético-MG, sétimo colocado com 52 pontos, seria o beneficiado pelo aumento no número de vagas na próxima Copa Libertadores.
No entanto, outros três clubes ainda podem brigar por essa vaga extra. Red Bull Bragantino (50 pontos), Santos (50) e Vasco (47) ainda podem alcançar o Atlético-MG. O São Paulo, que tem 48 pontos e é o 10º colocado, tem um jogo a mais e não briga mais por esta sétima vaga.
Confrontos de cada clube na briga por vaga na Libertadores
37ª rodada
Vitória x Santos - domingo (29/11), 16h
Internacional x Red Bull Bragantino - domingo (29/11), 18h30
Atlético-MG x Vasco - domingo (29/11), 19h30
38ª rodada
Vasco x Vitória - quarta-feira (2/12), 21h30
Santos x Botafogo - quarta-feira (2/12), 21h30
Red Bull Bragantino x Fluminense - quarta-feira (2/12), 21h30
Bahia x Atlético-MG - quarta-feira (2/12), 21h30
Brasileirão ainda pode ter G-8
Além da vaga extra pelo título do Palmeiras na Copa Libertadores, o Brasileirão ainda pode ter outra vaga para a próxima edição da competição continental. Isso porque o Grêmio, finalista da Copa do Brasil, tem vaga na Libertadores, mas apenas se não for rebaixado no Campeonato Brasileiro.
Caso o Grêmio, que atualmente é 16º colocado, com os mesmos 41 pontos do Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, caia para a Série B, esta vaga da Copa do Brasil vai para o Brasileiro, abrindo um G-8.
Nesse caso, até o Vasco, 11º colocado com 47 pontos, teria chance de alcançar o G-8. Coritiba, com 45, e Vitória, com 44, ainda teriam chances matemáticas, mas precisariam tirar grandes diferenças no saldo de gols.
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