O título do Palmeiras na Copa Libertadores mexeu com a briga por uma vaga na próxima edição da competição. Com a vitória do Verdão sobre o Estudiantes, neste sábado (28), no Estádio Centenário, o clube paulista fez o G-6 do Campeonato Brasileiro virar G-7, aumentando a disputa pelas vagas a duas rodadas do fim do Brasileirão.

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Neste momento, o Bahia, que venceu o Botafogo no último sábado, é o sexto colocado, com 57 pontos, e já tem vaga garantida na próxima Libertadores. O Atlético-MG, sétimo colocado com 52 pontos, seria o beneficiado pelo aumento no número de vagas na próxima Copa Libertadores.

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No entanto, outros três clubes ainda podem brigar por essa vaga extra. Red Bull Bragantino (50 pontos), Santos (50) e Vasco (47) ainda podem alcançar o Atlético-MG. O São Paulo, que tem 48 pontos e é o 10º colocado, tem um jogo a mais e não briga mais por esta sétima vaga.

Confrontos de cada clube na briga por vaga na Libertadores

37ª rodada

Vitória x Santos - domingo (29/11), 16h

Internacional x Red Bull Bragantino - domingo (29/11), 18h30

Atlético-MG x Vasco - domingo (29/11), 19h30

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38ª rodada

Vasco x Vitória - quarta-feira (2/12), 21h30

Santos x Botafogo - quarta-feira (2/12), 21h30

Red Bull Bragantino x Fluminense - quarta-feira (2/12), 21h30

Bahia x Atlético-MG - quarta-feira (2/12), 21h30

Brasileirão ainda pode ter G-8

Além da vaga extra pelo título do Palmeiras na Copa Libertadores, o Brasileirão ainda pode ter outra vaga para a próxima edição da competição continental. Isso porque o Grêmio, finalista da Copa do Brasil, tem vaga na Libertadores, mas apenas se não for rebaixado no Campeonato Brasileiro.

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Caso o Grêmio, que atualmente é 16º colocado, com os mesmos 41 pontos do Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, caia para a Série B, esta vaga da Copa do Brasil vai para o Brasileiro, abrindo um G-8.

Nesse caso, até o Vasco, 11º colocado com 47 pontos, teria chance de alcançar o G-8. Coritiba, com 45, e Vitória, com 44, ainda teriam chances matemáticas, mas precisariam tirar grandes diferenças no saldo de gols.

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