Sérgio Janikian é o novo presidente do Corinthians. Candidato da Chapa 05 – Corinthians de Verdade, o empresário de 58 anos venceu a eleição realizada neste sábado (28), no Parque São Jorge, com 952 votos (39,58% dos válidos). O mandatário comandará o clube durante o triênio 2027-2029.

➡️Sérgio Janikian: veja os planos do novo presidente do Corinthians

➡️Conheça Sérgio Janikian, novo presidente do Corinthians

Janikian já teve passagem pela administração do Corinthians, quando integrou a diretoria de futebol do clube em 2015. A chapa vencedora também conta com Antonio Jorge Rachid Junior, eleito primeiro vice-presidente, e Simone Martins dos Anjos, que ocupará o cargo de segunda vice-presidente.

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Com as 16 urnas apuradas, Rozallah Santoro terminou na segunda colocação, com 685 votos (28,48%), seguido por José Augusto Cardoso Mendes, com 471 (19,58%), André Castro, com 225 (9,36%), e Ilmar Schiavenato, com 72 (2,99%). A diferença entre Janikian e o segundo colocado foi de 267 votos.

Ao todo, a eleição registrou 2.469 votos, sendo 2.405 válidos, 39 em branco e 25 nulos.

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Quem é Sérgio Janikian?

Sérgio Janikian é empresário e economista, com atuação no setor de materiais escolares e pedagógicos. É fundador e CEO da Master Indústria e Comércio, empresa que possui aproximadamente 400 produtos em seu catálogo e registra faturamento anual de cerca de R$ 800 milhões.

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Em 2026, a empresa inaugurou um novo complexo industrial em Jundiaí, no interior de São Paulo, após um investimento de R$ 70 milhões para ampliar sua capacidade de produção e estrutura operacional.

No Corinthians, Janikian integrou a diretoria de futebol em 2015. Essa foi uma de suas experiências na administração do clube antes de anunciar a candidatura à presidência para o triênio de 2027 a 2029.

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Entre suas propostas para a administração do Corinthians, estão o controle de despesas, a ampliação das fontes de receita, a responsabilidade fiscal e mudanças nos mecanismos de governança do clube.

Sérgio Janikian assume o Corinthians com o desafio de reorganizar as finanças (Foto: Divulgação)

Planos para o Corinthians

Em entrevista ao Lance!, Sérgio Janikian, eleito presidente do Corinthians para o triênio 2027-2029, detalhou suas propostas para a recuperação financeira, a reestruturação administrativa e o desenvolvimento esportivo do clube. Confira os principais pontos:

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- Recuperação financeira: realizar um diagnóstico completo das contas nos primeiros 100 dias de gestão, renegociar dívidas, revisar contratos e reduzir despesas.

- Lei de Responsabilidade Financeira: estabelecer limites orçamentários e responsabilizar dirigentes com seus bens pessoais em caso de descumprimento das regras financeiras.

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- Dívida da Neo Química Arena: avaliar alternativas para a quitação do financiamento com a Caixa Econômica Federal, incluindo a possibilidade de pagamento à vista, desde que financeiramente viável.

- Naming rights: negociar separadamente os direitos de nome do estádio, com expectativa de alcançar um contrato na casa de R$ 1 bilhão.

- Marketing: profissionalizar o departamento, separar as áreas de prospecção e entrega comercial e estabelecer metas de desempenho.

- Patrocínios: diversificar as fontes de receita, buscando empresas dos setores de tecnologia, serviços financeiros, telecomunicações, varejo e entretenimento, reduzindo a dependência das casas de apostas.

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- Lojas oficiais: revisar o modelo de operação, estudar a expansão para outros estados e desenvolver produtos destinados aos torcedores que vivem no exterior.

- Corinthians TV: reformular o canal com programação própria, documentários, séries e entrevistas, além de captar patrocinadores específicos.

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- Exploração comercial da Arena: modernizar o estacionamento, ampliar experiências premium, visitas guiadas e promover shows, feiras e eventos corporativos.

- Fiel Torcedor: modernizar o programa por meio de um processo competitivo para contratar uma empresa especializada, ampliando serviços e benefícios aos associados.

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- SAF: rejeitar a venda do controle do futebol, mas estudar modelos de negócio e parcerias que preservem a autonomia, o patrimônio e a identidade do clube.

- Combate à corrupção: criar uma diretoria específica, comandada por um delegado de polícia ou promotor, responsável por analisar e, quando necessário, investigar contratos passados, atuais e futuros.

Sérgio Janikian foi escolhido pelos associados para comandar o Corinthians até o fim de 2029 (Foto: José Manuel Idalgo/Agência Corinthians)

- Profissionalização da gestão: escolher dirigentes com base na qualificação profissional, estabelecer metas e indicadores de desempenho e evitar nomeações motivadas por acordos políticos.

- Estrutura do futebol: implementar um modelo híbrido, com um diretor estatutário e dois executivos, sendo um responsável pela parte técnica e outro pela gestão administrativa e financeira.

- Futebol masculino: avaliar os compromissos financeiros antes de definir o orçamento para contratações, fortalecer o departamento de scouting e ampliar a integração com as categorias de base.

- Categorias de base: concluir reformas nos alojamentos, campos e departamento médico, investir na formação de atletas e colocar o Corinthians entre os três clubes brasileiros que mais arrecadam com a venda de jogadores formados internamente.

- Futebol feminino: reinvestir 100% das receitas geradas pela modalidade, estabelecer orçamento próprio, fortalecer as categorias de base e contar com um profissional comercial exclusivo.

- Fazendinha: transformar o estádio na casa oficial das Brabas, com reformas estruturais e instalação fixa do VAR, condicionada às exigências técnicas e de homologação.

- Esportes olímpicos e amadores: estabelecer orçamentos individuais, regularizar certidões e captar recursos por meio de leis de incentivo, patrocínios e parcerias com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

- Parque São Jorge: melhorar a infraestrutura e o atendimento aos associados, garantir transparência nas contas e buscar sustentabilidade financeira sem comprometer as receitas do futebol profissional.