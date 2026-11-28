Alex Telles desabafa sobre situação do Botafogo: 'Todos têm que assumir sua responsabilidade'
Jogador destacou que gostaria de falar muito mais sobre a fase do clube
Dentro de casa, o Botafogo tinha a chance de se livrar de qualquer risco de rebaixamento neste sábado (28), mas perdeu por 2 a 1 para o Bahia e pode se complicar para a última rodada do Brasileirão. Na saída de campo, Alex Telles desabafou sobre a situação do clube, que está a dois pontos da zona de rebaixamento.
– Concordo que fizemos um bom jogo, mas não adianta. Futebol é bola dentro da casinha. Sendo muito claro e sincero, estamos vivendo essa situação por total culpa nossa. Jogadores, clube também, direção, funcionários, todos têm culpa – desabafou o jogador em entrevista ao canal Premiere.
– Claro que temos um jogo para lutar, vamos dar tudo porque essa camisa não merece isso. Vontade é de falar muito mais coisa, mas temos um jogo na quarta-feira para vencer, ninguém vai jogar a toalha. Desde que cheguei, todos se dedicam. Não é agora que vamos desistir. Mas todos têm que assumir sua responsabilidade. Nós atletas deixamos muito abaixo, mas há muita coisa que precisa ser mudada – complementou Alex Telles sobre a fase do Botafogo.
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Botafogo 1 x 2 Bahia
O Bahia garantiu sua vaga na próxima edição da Libertadores com uma vitória por 2 a 1 contra o Botafogo neste sábado (28). Os gols tricolores foram marcados por Nestor e Michel Araújo, enquanto Alex Telles marcou para o Glorioso.
Com o resultado, os baianos chegam a 57 pontos, na sexta posição. Enquanto isso, o Alvinegro fica na 14ª posição, com 43 pontos, podendo ser ultrapassado por Corinthians ou Grêmio, e Mirassol nesta rodada.
O Bahia começou melhor e abriu o placar logo aos sete minutos, quando Nestor avançou pela direita e acertou um chute no ângulo. Depois do gol, o Botafogo passou a pressionar em busca do empate e criou boas oportunidades. Tiquinho levou perigo pelo alto, enquanto Matheus Martins e Danilo também tentaram finalizar. Aos 17 minutos, David quase marcou contra, mas acertou a trave. Na sequência, o Alvinegro manteve a pressão, principalmente com cruzamentos de Alex Telles, mas encontrou dificuldades para superar a defesa tricolor e parou nas intervenções de Ronaldo.
O Botafogo voltou do intervalo pressionando e quase empatou logo no primeiro minuto, quando Tiquinho cabeceou na pequena área, mas Ronaldo fez grande defesa. O Bahia também teve oportunidades e chegou a acertar uma sequência de finalizações dentro da área. Após análise do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Alvinegro, convertido por Alex Telles aos 16 minutos. Com o placar igualado, as equipes fizeram alterações e buscaram o gol da vitória. Aos 35, Kauan parou em boa defesa de Ronaldo, mas, três minutos depois, Michel Araújo acertou um belo chute de fora da área, no canto esquerdo, e recolocou o Bahia em vantagem.
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