O tetracampeonato da Libertadores, conquistado neste sábado (28), diante do Estudiantes, em Montevidéu, ampliou o calendário internacional do Palmeiras para os próximos anos. Além de levantar a taça continental pela quarta vez, o Verdão assegurou participação em outras três competições: a Copa Intercontinental da Fifa de 2026, a Recopa Sul-Americana de 2027 e o Mundial de Clubes de 2029.

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A primeira delas será disputada ainda em dezembro. Com a conquista da América, o time comandado por Abel Ferreira terá a oportunidade de buscar mais um título internacional antes do encerramento da temporada. Na sequência, o clube voltará a disputar uma decisão continental no início de 2027 e já tem presença confirmada na próxima edição do Mundial de Clubes.

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Copa Intercontinental de 2026

O primeiro compromisso será a Copa Intercontinental, disputada no Catar. O Palmeiras estreia no dia 9 de dezembro, contra o Toluca, do México, pelo Dérbi das Américas, no Estádio Jassim Bin Hamad.

Caso avance, o Verdão enfrentará o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no dia 12, pela Copa Challenger. A classificação para a decisão colocaria a equipe brasileira diante do Paris Saint-Germain, campeão europeu, em 16 de dezembro.

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Recopa Sul-Americana de 2027

No início do próximo ano, o Palmeiras terá mais uma oportunidade de conquistar um título continental. O adversário será o Boca Juniors, campeão da Copa Sul-Americana de 2026.

A Recopa reúne os vencedores das duas principais competições de clubes da América do Sul. Os confrontos estão previstos para os dias 17 e 24 de fevereiro de 2027, em jogos de ida e volta. O Palmeiras, como campeão da Libertadores, decidirá a disputa em casa.

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Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2029

A terceira vaga assegurada pelo tetra é para a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, prevista para 2029. O torneio será a segunda edição do formato ampliado, que estreou em 2025, nos Estados Unidos, com 32 equipes.

O Palmeiras será o segundo representante brasileiro confirmado na competição. O Flamengo já havia garantido presença após conquistar a Libertadores de 2025.

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A América do Sul terá seis vagas no torneio: quatro destinadas aos campeões da Libertadores entre 2025 e 2028 e outras duas distribuídas pelo ranking da Conmebol. A sede da edição de 2029 ainda será definida.