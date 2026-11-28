Eleito presidente do Corinthians neste sábado (28), Sérgio Janikian será responsável por comandar o clube durante o triênio 2027-2029. O dirigente terá como principais desafios a recuperação financeira, a reorganização administrativa e a manutenção da competitividade esportiva do Alvinegro.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, concedida durante o período eleitoral, Janikian detalhou suas propostas para diferentes departamentos do clube. Entre os principais projetos estão a criação de uma diretoria de combate à corrupção, a renegociação das dívidas e a profissionalização da gestão.

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➡️Sérgio Janikian é eleito presidente do Corinthians

➡️Conheça Sérgio Janikian, novo presidente do Corinthians

O novo presidente também apresentou seu posicionamento sobre uma eventual transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), além de abordar o planejamento para o futebol masculino, feminino e as categorias de base.

Confira os principais planos de Sérgio Janikian para o Corinthians

Recuperação financeira

O dirigente pretende realizar um diagnóstico completo das finanças nos primeiros 100 dias de gestão, além de implementar uma Lei de Responsabilidade Financeira, que prevê a responsabilização dos dirigentes em caso de descumprimento do orçamento.

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— O primeiro passo será fazer um diagnóstico completo da situação financeira do Corinthians. Nos primeiros 100 dias, vamos levantar todas as dívidas, contratos, receitas, despesas, obrigações futuras e projetos em andamento. Precisamos saber exatamente quanto o clube deve, quanto custa sua operação e quais compromissos precisam ser enfrentados com urgência. A partir desse diagnóstico, vamos trabalhar em três frentes: renegociar as dívidas com base no custo total e na capacidade real de pagamento; revisar contratos e despesas; e estabelecer regras para impedir que o clube volte a gastar mais do que pode.

Dívida da Neo Química Arena

Janikian defende a negociação dos naming rights de forma independente da dívida com a Caixa Econômica Federal, com expectativa de alcançar um contrato na casa de R$ 1 bilhão.

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— Minha posição é que precisamos avaliar alternativas para reduzir essa dívida, inclusive uma quitação com dinheiro em mãos, desde que exista uma operação financeiramente viável e vantajosa para o Corinthians. O naming rights é um ativo comercial de enorme valor. Na minha avaliação, deve ser negociado separadamente e pelo seu potencial de mercado, com uma expectativa de contrato na casa do bilhão, considerando referências de outras arenas do estado. Não considero adequado utilizar um ativo dessa dimensão como moeda de troca para quitar uma dívida significativamente menor sem antes avaliar todas as alternativas.

Combate à corrupção

Uma das principais propostas do novo presidente é a criação de um departamento responsável pela fiscalização dos contratos firmados pelo clube, sob o comando de um delegado de polícia ou promotor.

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— Minha proposta é que a gestão trabalhe com diagnóstico documentado, prestação de contas e controles efetivos, respeitando as competências dos órgãos do clube e as decisões judiciais. Para isso, pretendo implementar a Diretoria de Combate à Corrupção, onde nomearei um delegado de polícia ou promotor que será responsável por analisar e investigar, quando necessário, todos os contratos passados, presentes e futuros. Isso nos garantirá maior transparência tanto com nossos torcedores quanto com a Justiça.

SAF

O presidente é contrário à venda do controle do futebol, mas não descarta a possibilidade de estabelecer novas parcerias e estudar modelos de negócio que preservem a autonomia da instituição.

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— Eu não considero a venda do controle do futebol para um investidor uma solução para a crise do Corinthians. Antes de discutir a transferência do controle, precisamos organizar as contas, profissionalizar a administração, estabelecer mecanismos de fiscalização e explorar melhor os ativos que já pertencem ao clube. A chegada de um investidor, por si só, não garante uma boa gestão. Isso não significa fechar as portas para novos modelos de negócio ou parcerias. Estou aberto a estudar alternativas que tragam benefícios concretos, desde que preservem a autonomia decisória, o patrimônio e a identidade do Corinthians.

Marketing e aumento das receitas

O planejamento prevê a divisão do departamento de marketing, a diversificação dos patrocinadores, a reformulação da Corinthians TV e a modernização do programa Fiel Torcedor.

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— O Corinthians tem uma marca de alcance nacional e internacional, uma torcida gigantesca e ativos comerciais que ainda podem ser mais bem aproveitados. Precisamos transformar essa força em receitas recorrentes. Um dos pilares do meu plano de governo é a separação e profissionalização do departamento de marketing. Dessa forma, pretendo separá-lo em: prospecção e entrega. Assim, potencializando nossa área comercial com metas bem definidas e profissionais capacitados. Não existirá mais essa coisa de o mesmo departamento que vende também entrega.

Profissionalização da diretoria

Janikian pretende estabelecer critérios técnicos para a escolha dos responsáveis pelos departamentos. No futebol, a proposta prevê um diretor-estatutário e dois executivos, divididos entre as áreas técnica e administrativa.

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— A escolha dos profissionais deverá ser baseada em qualificação, tempo e capacidade de entrega, e não em acordos políticos ou interesses pessoais. As funções estratégicas terão atribuições definidas, metas, orçamento e indicadores de desempenho. Cada diretor deverá saber quais são suas responsabilidades, quais resultados precisa alcançar e como será avaliado.

Sérgio Janikian assume a presidência do Corinthians para o triênio 2027-2029 (Foto: Divulgação)

Futebol masculino

O novo presidente condiciona os investimentos em contratações para 2027 à situação financeira do clube. O fortalecimento do departamento de scouting e a integração com as categorias de base estão entre as propostas.

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— O planejamento para 2027 precisa começar com um diagnóstico completo de todos os contratos e compromissos financeiros que o clube já possui. Não seria responsável anunciar um orçamento para qualquer tipo de contratação antes de conhecer a situação real das contas. Isso não significa abrir mão de competitividade. Também vamos fortalecer o scouting, ampliar a observação de atletas e utilizar tecnologia para identificar oportunidades em mercados diferentes. A integração com a base será fundamental para oferecer alternativas ao elenco profissional. O futebol terá autonomia técnica, mas estará submetido a controles financeiros. O objetivo é montar equipes competitivas sem assumir compromissos que o Corinthians não consiga pagar.

Categorias de base

Além da conclusão das reformas nos alojamentos, campos e departamento médico, o presidente estabeleceu a meta de colocar o Alvinegro entre os três clubes brasileiros que mais arrecadam com a negociação de jogadores formados internamente.

— O objetivo esportivo é preparar mais jogadores para o time principal. No aspecto financeiro, estabelecemos a meta de colocar o Corinthians entre os três clubes brasileiros que mais arrecadam com a negociação de atletas formados em casa. Na linguagem do torcedor, precisamos parar de vender atletas formados em casa por "uma coca e duas coxinhas". Mas precisamos negociar no momento certo e por valores compatíveis com o potencial de cada jogador. Sempre que possível, vamos preservar a maior participação do Corinthians nos direitos econômicos. Não podemos depender de vendas incertas para pagar despesas obrigatórias.

Futebol feminino

O dirigente pretende reinvestir integralmente as receitas geradas pela modalidade, fortalecer as categorias de base e transformar a Fazendinha na casa oficial das Brabas.

— O futebol feminino terá planejamento, orçamento e acompanhamento próprios. Minha proposta é reinvestir na modalidade 100% das receitas que ela gerar, com critérios contábeis claros e transparência para que esse compromisso possa ser acompanhado. Também quero, como mencionei em uma das respostas acima, um profissional do departamento comercial dedicado exclusivamente ao futebol feminino, com metas de captação de patrocinadores e novos parceiros. Outra proposta que temos é transformar a Fazendinha na casa oficial das Brabas, com reformas e adequações necessárias para receber as competições. O plano prevê, inclusive, a instalação fixa de VAR, respeitadas as exigências técnicas e de homologação.

Esportes amadores e clube social

O projeto prevê a regularização de certidões para a captação de recursos por meio de leis de incentivo, além de orçamentos e metas específicos para cada modalidade, sem comprometer as receitas do futebol profissional.

— A maioria dos clubes do Brasil vive a partir desse dinheiro incentivado, vamos fazer de tudo para que o Parque São Jorge também tenha acesso a isso. Dessa forma, conseguiremos destinar o investimento necessário para todas as modalidades, olímpicas e amadoras, infraestrutura e atendimento ao associado, sem mexer nas receitas do futebol. Quero um Parque São Jorge bem cuidado, acessível e ativo, com modalidades valorizadas e contas transparentes. O esporte amador e o clube social não podem ser tratados como despesas sem planejamento, mas também não podem comprometer a saúde financeira do futebol profissional.