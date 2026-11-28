AO VIVO: Nestor faz golaço, e Bahia vai vencendo o Botafogo
As equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos pela 37ª rodada do Brasileirão
Botafogo e Bahia se enfrentam na noite deste sábado (28), às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! segue em tempo real o duelo que é decisivo para as duas equipes em suas ambições no Brasileirão.
Antes da partida, o Glorioso ocupava a 14ª posição com 43 pontos, enquanto o Tricolor estava em sexto, com 54 pontos somados.
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SIGA BOTAFOGO X BAHIA
1T/ 42' Kike faz cruzamento que passa pela área e vai para a lateral
1T/ 39' Huguinho finaliza de fora da área, mas bola fica com Ronaldo
1T/ 38' Matheus Martins recebe na direita, mas para em defesa de Ronaldo
1T/ 37' Bahia troca passes no campo de defesa
1T/ 36' Danilo cabeceia sozinho dentro da área, mas David Duarte salva o Bahia
1T/ 34' Danilo abre na direita para Matheus Martins que cruza, mas Duarte afasta o perigo
1T/ 31' Telles faz cruzamento perigoso, mas Danilo perde chance na pequena área
1T/ 30' Medina avança pelo meio e chuta na defesa do Bahia
1T/ 29' Medina finaliza da entrada da área, mas isola
1T/ 28' Nestor arrisca de longe, Gabriel Batista rebate, mas defesa alvinegra afasta
1T/ 26' Bahia chega ao ataque, mas Veliz erra cabeceio
Fala, Bessa!
1T/ 23' Danilo faz cruzamento que sai pela linha de fundo
1T/ 22' Telles cobra escanteio na primeira trave, mas defesa do Bahia afasta
1T/ 21' Matheus tenta cruzamento, mas defesa tricolor afasta
1T/ 21' Matheus Martins finaliza de fora da área, mas Ronaldo faz a defesa
1T/ 20' Kike faz cruzamento, que desvia na defesa e fica com o goleiro do Botafogo
1T/20' Telles faz cruzamento para Danilo, que não consegue dominar a bola
1T/ 18' Tiquinho recebe mais um cruzamento e cabeceia por cima do gol
1T/ 17' David quase faz gol contra, mas acerta a trave do goleiro Ronaldo
1T/ 16' Telles faz cruzamento perigoso, mas defesa do Bahia afasta
1T/ 15' Botafogo troca passes na intermediária
1T/ 14' Bahia troca passes no campo de defesa
1T/ 11' Botafogo chega com perigo com Tiquinho, que cabeceia à direita do gol
1T/ 9' Gabriel Batista intercepta cruzamento
1T/ 8' Botafogo tenta resposta com Tiquinho, mas para na defesa tricolor
1T/ 7' GOOOOOOOOOOOL DO BAHIA!!!!
Nestor avança pela direita e chuta no ângulo para abrir o placar
1T/ 6' Bahia troca passes no campo de defesa
1T/ 5' Bahia chega pelo alto com Roman, mas cabeceio passa por cima do gol
1T/ 4' Bahia chega com perigo pela direita, com Jean Lucas, mas cruzamento é afastado pela defesa. Escanteio para o Tricolor
1T/ 4' Veliz recebe bola na área, mas defesa botafoguense afasta o perigo
1T/ 3' Gabriel tenta lançamento, mas bola fica com o goleiro Ronaldo
1T/ 1' Falta de Tiquinho em Kanu
1T/ 1' Bahia troca passes no campo de defesa
COMEÇA O JOGO!
PRÉ-JOGO
Hino Nacional executado no Nilton Santos
Tite foi vaiado quando seu nome foi anunciado no Nilton Santos
Desfalques do Bahia: Acevedo (suspenso); Léo Vieira (lesionado);
Desfalques do Botafogo: Jordan Barrera (fora da temporada, lesão em ligamentos do tornozelo esquerdo); Ferraresi (suspenso pelo 3º amarelo); Marçal (expulso e suspenso pelo STJD).
Escalação do Botafogo: Gabriel Batista, Vitinho, Kaio Pantaleão, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Matheus Martins e Tiquinho.
Escalação do Bahia: Ronaldo; Roman Gomes, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Veliz.
O Botafogo precisa de um triunfo no Nilton Santos para escapar definitivamente do rebaixamento, enquanto o Bahia busca confirmar vaga na Libertadores.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X BAHIA
🏆 Brasileirão - 37ª rodada
📆 Data e horário: sábado, de novembro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
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