O presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins, fez rápido pronunciamento na noite deste sábado (28), no Nilton Santos, após a derrota por 2 a 1 para o Bahia. O mandatário destacou a quantidade de chances perdidas pelo time, mas mostrou confiança em um resultado positivo contra o Santos, na última rodada.

A derrota em casa deixou o Botafogo em situação delicada na tabela do Brasileirão, com 43 pontos, na 14ª colocação, mas precisando torcer por combinações de resultados para não perder posições. Para a permanência, o clube segue dependendo das próprias forças, agora no duelo final da temporada, com o Santos.

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— Agradecer ao torcedor que veio aqui apoiar debaixo de chuva, e nós também tivemos uma chuva de perder gols. Incrível a quantidade de gols, de oportunidades que não conseguiram transformar em gols. Hoje é um momento difícil. Nós vamos ter mais um jogo importante agora, na quarta-feira da semana que vem, e eu tenho certeza de que o elenco vai se dedicar muito para revertermos esse momento difícil que nós estamos vivendo — disse João Paulo.

— Esse momento só será revertido com a união de todos, inclusive da torcida. Eu entendo que a torcida tem as suas críticas, eu entendo que a torcida está num momento frustrado. Eu também estou, eu também sou torcedor, também estou sofrendo, meu coração também está em dor, mas nós temos que ficar unidos, nós temos que apoiar, nós temos que colocar boas energias para o nosso time continuar na luta na quarta-feira da semana que vem, porque ainda não acabou, e eu tenho certeza de que nós vamos conseguir sair dessa unidos. Obrigado — finalizou.

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O Botafogo volta a campo na quarta-feira (2/12), contra o Santos, a Vila Belmiro, precisando de resultado positivo para escapar do rebaixamento.

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