Com brilho de Vojvoda, Fortaleza vence o Criciúma e volta à Série A
Após derrota no jogo de ida, Leão do Pici venceu por 2 a 0 no Castelão
Durou pouco a passagem do Fortaleza pela Série B. Neste sábado (28), pouco mais de um ano após o rebaixamento, o Leão do Pici venceu o Criciúma por 2 a 0, no Castelão, pelo jogo de volta dos playoffs, e garantiu o acesso para Série A. Mailton e Lucas Gazal garantiram a vitória do time de Vojvoda, que voltou ao clube para os últimos três jogos da temporada.
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Ídolo do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi contratado a uma rodada do fim da temporada regular da Série B, quando o clube já estava garantido nos playoffs, mas vivia fase irregular sob o comando de Paulo Autuori. Na 38ª rodada do Brasileiro, o Fortaleza venceu o Vila Nova e se classificou na quarta colocação, ficando com a vantagem de decidir em casa contra o Criciúma.
No primeiro jogo, no Heriberto Hulse, o Criciúma venceu por 1 a 0, com gol de Marcelo Hermes. Na volta, empurrado por mais de 56 mil torcedores no Castelão, o Fortaleza venceu por 2 a 0. Maílton abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, com uma finalização de fora da área. Pouco antes do intervalo, aos 48', Lucas Gazal ampliou aproveitando o rebote em uma cobrança de falta.
Agora, o Fortaleza se junta ao Novorizontino, Juventude e Vila Nova, que já haviam garantido o acesso à Série A do Brasileirão.
Vojvoda voltou sem receber salário
Depois de uma passagem histórica entre 2021 e 2025, Vojvoda voltou ao Fortaleza para as partidas finais da Série B sem receber salário. Além dele, os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini também chegaram ao clube sem vencimentos.
Com o acesso à Série A, Vojvoda ampliou a sua idolatria e as suas marcas pelo Fortaleza.
- Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023)
- Copa do Nordeste (2022 e 2024)
- Vice-campeão de Sul-Americana (2023)
- Semifinal de Copa do Brasil (2021)
- Três classificações à Libertadores (2022, 2023 e 2025)
- 4º lugar no Brasileirão (2021 e 2024)
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