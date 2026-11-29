Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Grêmio no Brasileirão
Partida tem caráter decisivo na briga contra o rebaixamento
Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou o confronto. Os times se enfrentam em confronto direto, brigando para escapar da zona de rebaixamento.
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Veja a projeção da IA:
A tendência é de um triunfo do Corinthians por 2 a 1 em Itaquera. Jogando diante de sua torcida na Neo Química Arena, a equipe paulista deve buscar o controle das ações desde os primeiros minutos, apostando na intensidade ofensiva e na força coletiva para somar pontos importantes na reta final da competição. Apesar de o Grêmio ter qualidade para equilibrar o jogo em determinados momentos e conseguir balançar as redes em uma transição rápida, o fator casa e a pressão alvinegra devem fazer a diferença para assegurar a vitória.
Corinthians e Grêmio vivem momento de reação
Apesar da situação delicada na tabela, os dois clubes apresentam uma recuperação nas últimas rodadas do campeonato.
Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians está invicto há quatro partidas, com duas vitórias e dois empates. Neste período, o Timão venceu o Mirassol (2 a 0) e o Botafogo (4 a 0), além de empatar com o São Paulo (0 a 0) e o Atlético-MG (1 a 1).
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Já o Grêmio, comandado por Renato Gaúcho, não perde há três compromissos. O Tricolor empatou com Bahia (0 a 0) e Atlético-MG (1 a 1) antes de vencer o Santos por 2 a 0, no Morumbis.
Após o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão diante do já rebaixado Remo, fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Mirassol, em mais um confronto direto na luta contra a queda.
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