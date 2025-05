Bahia ou Internacional, só um dos dois passa na Libertadores

Os resultados da quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América tiraram qualquer chance de as duas equipes brasileiras da chave F se classificarem para as oitavas de final. Ou seja, entre Bahia ou Internacional, só um dos dois passa para a próxima fase do torneio continental. E a definição tem data e hora marcada. As duas equipes se enfrentam às 19h (de Brasília), no dia 28, no estádio Beira-Rio.

Na quarta-feira (14), o Esquadrão de Aço perdeu por 1 a 0 para o Atlético Nacional-COL, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín. Na quinta (15), o Internacional venceu o Nacional-URU por 2 a 0, no Gran Parque Central, em Montevidéu.

Um classificado e um eliminado

A rodada deixou o Atlético na liderança do grupo, com nove pontos, seguido pelo Colorado, com oito, e pelo Bahia, com sete. Já o tricolor montivedeano estacionou na lanterna com quatro. Ou seja, os colombianos estão garantidos na próxima fase. Já o Bolso não tem chances de se classificar.

Enquanto isso, Bahia e Internacional disputam a outra vaga do grupo. Caso de vitória alvirrubra ou empate, o time do técnico Roger Machado vai às oitavas. Se a vitória for da equipe de Rogério Ceni, os baianos classificam.

Além disso, a liderança do grupo ainda está em jogo, mas depende do resultado da partida entre Nacional e Atlético, no mesmo dia e hora, em Montevidéu. Caso o time uruguaio vença ou o jogo termine em igualdade, basta uma vitória para Bahia ou Inter ficarem em primeiro na chave.

Vale lembrar que o terceiro colocado de cada chave tem a chance de entrar na Sul-Americana, disputando a repescagem com os segundo dos grupos do outro torneio.