Paulistão Feminino: classificação e resultados da 6ª rodada

Corinthians é o líder isolado da competição até aqui

Corinthians vence Ferroviária por 2 a 0 no Paulistão Feminino. (Foto: Agência Corinthians)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/08/2025
21:53
Com a vitória do Santos sobre o Palmeiras por 1 a 0, foi encerrada a 6ª rodada do Paulistão Feminino 2025. A classificação segue com Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Ferroviária ocupando a zona de acesso às semifinais.

A rodada começou na terça-feira (12), com o Corinthians derrotando a Ferroviária por 2 a 0, gols de Day Rodríguez e Carol Nogueira.

Na quarta-feira (13), o Red Bull Bragantino superou o Taubaté pelo mesmo placar, com Paulina Gramaglia e Jane Tavares marcando. No mesmo dia, o São Paulo venceu o Realidade Jovem por 1 a 0, com gol de Karla Alves. Nesta quinta, Pardal marcou o gol da vitória santista no clássico contra o Palmeiras.

Resultados da 6ª rodada

  • 12 de agosto (terça-feira) - 18h: Corinthians 2 x 0 Ferroviária
  • 13 de agosto (quarta-feira) - 16h: Red Bull Bragantino 2 x 0 Taubaté
  • 14 de agosto (quinta-feira) - 18h: São Paulo 1 x 0 Realidade Jovem
  • 14 de agosto (quinta-feira) - 19h: Palmeiras 0 x 1 Santos

Próximos jogos do Paulistão Feminino

Confira jogos da 7ª rodada.

  • Terça, 19/08 - Ferroviária x São Paulo - 18h - Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Quarta, 20 - Taubaté x Palmeiras - 15h - Estádio Joaquim de Morais Filho, Taubaté (SP)
  • Quinta, 21 - Realidade Jovem x Corinthians - 15h - João Mendes Athayde, São José do Rio Preto (SP)
  • Quinta, 2 de outubro - Santos x Red Bull Bragantino - 17h - Vila Belmiro, em Santos (SP)

Classificação do torneio

Após seis rodadas, o Corinthians lidera o Paulistão Feminino com 15 pontos, seguido pelo São Paulo, que soma 12. Na sequência aparecem Palmeiras (10), Ferroviária (8), Red Bull Bragantino (8) e Santos (8), todos ainda na briga por uma vaga no G-4. Na parte de baixo da tabela, o Taubaté tem 3 pontos, enquanto o Realidade Jovem é o lanterna, com apenas 1 ponto conquistado.

  1. Corinthians - 15 pontos
  2. São Paulo - 12
  3. Palmeiras - 10
  4. Ferroviária - 8
  5. Red Bull Bragantino - 8
  6. Santos - 8
  7. Taubaté - 3
  8. Realidade Jovem - 1

