Internacional: Roger Machado fala do abraço de Ricardo Mathias

Os 2 a 0 do Internacional sobre o Nacional-URU, pela quinta rodada da Libertadores da América, passa pelos pés de dois nomes improváveis. São eles Ricardo Mathias, autor do primeiro gol, e Braian Aguirre, que fechou o placar. E foram a eles os principais elogios do técnico Roger Machado na coletiva. O treinador falou inclusive do abraço dado ao garoto de 18 anos que jogou pela primeira vez como titular no ano.

O comandante colorado começou contestando uma pergunta sobre ter colocado a responsabilidade da vitória sobre os garotos da base.

– Em nenhum momento coloquei a responsabilidade nos meninos. Ela não é deles. Só oportunizei a chance de eles estarem em campo. A responsabilidade é do Alan [Patrick], do Fernando, do Bruno [Henrique], do Thiago [Maia], do Vitão. Eles são o guarda-chuva para em algum momento os meninos poderem nos ajudar – comentou.

Depois, falou do abraço recebido do menino após o gol que abriu o placar:

– O abraço que ele me deu é reconhecimento por tudo que tenho conversado com ele. Sempre digo que ele é muito talentoso, mas vinha faltando um pouco de concentração nos trabalhos diários. De uns 20 dias para cá, ele já estava se mostrando mais competitivo nos treinos. Só disse para ele que ele tinha que ter nível de competição alto.

Roger Machado também respondeu sobre a atuação e o gol marcado por Aguirre, que entrou com bola e tudo.

– O Braian vem crescendo a cada jogo. Ele tem uma vocação ofensiva muito grande. Colocar dois meio-campistas junto do Fernando [Bruno Henrique e Thiago Maia] para dar sustentação para o que o Aguirre faz de melhor. Com a ausência dos homens de lado, eu dei opção para o Braian aparecer na frente. Hoje, eu tenho os lados mais equilibrados.