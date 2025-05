Internacional lança novo uniforme branco na sexta-feira (17)

O Internacional lançará oficialmente, nesta sexta-feira (17), o seu segundo uniforme para a temporada 2025. A nova camisa branca será utilizada já no domingo (19), na partida contra o Mirassol, no Beira-Rio, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro – o jogo está marcado para as 20h30min (de Brasília). Assim como a versão número 1, a segunda faz uma homenagem ao primeiro título nacional colorado.

Antes mesmo da divulgação oficial, imagens do modelo vazaram nas redes sociais. As imagens foram postadas no perfil de uma das lojas da fornecedora de material esportivo do clube, localizada em um shopping de Porto Alegre. A publicação, que foi deletada horas depois, mostrava a versão feminina da nova camisa, revelando um visual minimalista com referências históricas.

Design limpo e escudo antigo

Com design limpo, o modelo tem como destaque as tradicionais listras da Adidas em vermelho nos ombros e o escudo do Inter no lado esquerdo do peito. Nas costas, há apenas uma citação especial à conquista do Campeonato Brasileiro de 1975, que completa 50 anos em dezembro. O título marcou a primeira taça nacional de um clube gaúcho e serve de inspiração para o novo uniforme.

Outro elemento que chamou atenção é o escudo escolhido. Assim como na camisa vermelha lançada no começo do ano, distintivo retoma o desenho utilizado antes do centenário do clube, comemorado em 2009, sem a borda com o nome completo “Sport Club Internacional” e o ano de fundação. A nova versão retoma apenas as iniciais “S.C.I.”, desenhadas com traços mais finos e entrelaçados, como era usado entre os anos 60 e 70 do século 20.