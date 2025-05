O Bahia tinha a difícil missão de quebrar a invencibilidade de nove meses do Atlético Nacional (COL) no Atanasio Girardot para se classificar na Libertadores, mas, em uma desatenção, viu Viveros balançar as redes e fazer o único gol da vitória alviverde por 1 a 0 na noite desta quarta-feira. O Tricolor perdeu a liderança para o próprio time colombiano e decide classificação na última rodada, em partida contra o Internacional.

O resultado fez o Atlético Nacional chegar aos nove pontos e assumir a liderança do grupo F, que até então estava com o Bahia. O Tricolor, por sua vez, estaciona nos sete pontos e pode sair da zona de classificação a depender do resultado da partida entre Nacional (URU) e Internacional, marcada para as 19h desta quinta-feira. Ainda assim, a equipe de Rogério Ceni depende só de si para se classificar.

Atlético Nacional faz dever de casa contra o Bahia

O Atlético Nacional ditou os movimentos iniciais da partida e deu o cartão de visitas logo no primeiro minuto, quando Viveros aproveitou lançamento longo de Tessillo e balançou as redes na saída de Marcos Felipe, mas, para a sorte do Bahia, a arbitragem pegou impedimento na jogada. O Tricolor suportou a pressão inicial e passou a se soltar mais no jogo, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Castillo.

Lucho Rodríguez em ação contra o Atlético Nacional (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Em um confronto equilibrado, o time colombiano aproveitou os erros de saída de bola do Tricolor para criar as principais chances no primeiro tempo. A que mais assustou foi uma finalização de Cardona, que tentou surpreender o goleiro de fora da área em chute de cobertura.

Na segunda etapa o roteiro se repetiu. Após lançamento, Billy Arce disputou com Marcos Felipe dentro da área e a bola sobrou limpa para Viveros, que só fez empurrar para o fundo da rede com menos de um minuto de jogo. O árbitro Dario Herrera ainda revisou o lance por conta de uma possível falta de Arce no goleiro do Bahia, mas o gol foi validado.

O Atlético Nacional soube cozinhar bem a partida no restante do segundo tempo e não deu muitos espaços para jogadas do Tricolor. A melhor chance, inclusive, foi em chute venenoso de Billy Arce de fora da área, que exigiu linda defesa de Marcos Felipe. O Bahia ainda teve uma oportunidade clara com Willian José na reta final, mas o goleiro Castillo fez grande defesa e garantiu o Atlético Nacional no topo da classificação no grupo F.

Juba em ação contra o Atlético Nacional (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Próximos jogos

O Bahia agora vira a chave e volta as atenções para o clássico Ba-Vi, marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Nacional, que tomou a liderança do Bahia na classificação da Libertadores, também joga no domingo, às 20h, contra o Rionegro Águilas, pelo Campeonato Colombiano.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO NACIONAL (COL) 1 X 0 BAHIA

5ª RODADA - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: 14/05/2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Atanasio Girardot, Medellín;

🥅 Gols: Viveros, 1'/2ºT (Atlético Nacional);

🟨 Cartões amarelos: Matheus Uribe e Sarmiento (Atlético Nacional)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

Atlético Nacional (Técnico: Javier Gandolfi)

Harlen Castillo; Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo e Camilo Cándido; Matheus Uribe, Jorman Campuzano e Edwin Cardona (Asprilla); Marino Hinestroza (Rivero), Billy Arce (Sarmiento) e Kevin Viveros (Morelos).

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Erick, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Michel Araújo), Everton Ribeiro (Nestor) e Cauly (Kayky); Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG);

🚩 Assistentes: Cristian Navarro e Pablo Acevedo (ARG);

🖥️ VAR: Jorge Baliño (ARG).