Fidelidade em jogo: os desafios dos programas de sócio-torcedor

O programa de sócio-torcedor tornou-se uma parte relevante da receita dos clubes brasileiros, reforçando o sentimento de pertencimento e proporcionando experiências exclusivas. Na Rio Innovation Week, os convidados do palco Lance! falaram sobre os desafios atuais e futuros da gestão desse relacionamento.

Participaram do painel, nesta quinta-feira (13), os gerentes de marketing de Botafogo e Fluminense, Pedro Souto e Caio Araújo, respectivamente, e Marcelo Accioly, head de Loyalty do Lance!, além do mediador Bruno Brum, sócio e CMO da End to End.

O desafio da fidelização dos torcedores

Um dos motivos pelo qual um torcedor torna-se sócio é a possibilidade de participar da vida do clube, mas na análise dos participantes, não é o bastante para fidelizá-lo. Para eles, hoje é preciso oferecer mais em quantidade e qualidade para fazer com que esse sócio resista a mudanças e desafios.

No caso do Botafogo, a transformação em SAF mudou mais do que apenas o controle do futebol (algo que o Flu também pode precisar lidar no futuro). Na visão de Pedro, isso também mudou a relação de alguns torcedores com o clube, algo que o departamento busca conhecer cada vez mais.

— A motivação do torcedor para fazer o sócio não é mais "estou aqui para ajudar", embora ela ainda apareça nas pesquisas que realizamos anualmente. O John Textor fala muito que o torcedor também é dono do clube e nós precisamos estimular esse sentimento, mas sabendo que cobra-se também o retorno esportivo — explicou.

Já o Fluminense, teve a difícil missão de encontrar novas formas para reter seus sócios em meio à uma temporada ruim. A insatisfação do torcedor tricolor em 2024 fez com que eles fizessem algo incomum para um departamento de marketing.

— Tivemos algumas ações, como diminuir o preço dos ingressos e fazer promoções de cerveja no estádio. Nós “gastamos dinheiro” nessas ações, o que não é comum — contou Caio.

Um ponto em comum entre o Alvinegro e o Tricolor é que os descontos nos ingressos são o carro chefe do sócio-torcedor, mas buscam fortalecer outras formas de atrair os torcedores. Sobre esse ponto, Marcelo falou sobre a estratégia do “Sócio-Lance!”, programa de vantagens lançado em 2025.

— Procuramos fazer parcerias com empresas que prestam serviços cotidianos, da área de transporte, entretenimento, gastronomia. E tentamos fazer isso de uma forma que a pessoa sinta que o plano se pagou ao utilizar os benefícios. Além disso, mostrar aos nossos parceiros que podemos levar novos clientes e trazer receita — explicou.

Olhando para o futuro, analisaram que os clubes possuem ativos, que vão desde os dados de seus torcedores, até produtos do time, e que a tendência é que cada vez mais eles pertençam aos clubes. Dessa forma, poderão oferecer um serviço personalizado com experiências e benefícios exclusivos.

Ainda, levantaram outros desafios, como o cambismo. Para ele, ainda que a biometria digital tenha mitigado a ação de cambistas, eles ainda encontram formas de burlar o sistema e devem enfrentar isso para que não siga um problema no futuro.

Painel da Rio Innovation Week debate desafios dos programas de sócio-torcedor (Foto: Sharon Prais / Lance!)

O que é a Rio Innovation Week?

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expandirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.

Presença do Lance! no evento

Ao promover os debates, o Lance! se coloca no mercado como um espaço onde o público e os parceiros podem consumir informações, mas também se associar aos projetos do grupo no mercado esportivo. O palco Sportech apresentará aos visitantes alguns dos produtos da marca, como o Arquiba, aplicativo voltado para a experiência de torcedores nos estádios de futebol, e o Sócio Lance!, programa de assinatura de pontos e recompensas.