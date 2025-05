A volatilidade é uma das características que melhor representam o futebol brasileiro atualmente, e é justamente esse o principal elemento que ronda o clássico entre Bahia e Vitória, marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Brasileirão. Em duas semana, o Tricolor saiu da lua de mel com a torcida para um jogo dramático contra o maior rival, que, por sua vez, estava sem luz no fim do túnel e chega para a partida em um momento de retomada.

O clássico, inclusive, pode aproximar as duas equipes na tabela de classificação, a depender do resutado. Enquanto o Bahia está na 8ª posição, com 12 pontos, o Vitória é o 14º, com nove. Se vencer, o Rubro-Negro passa o Tricolor na tabela de classificação pelo critério do saldo de gols ou gols marcados.

Bahia em momento crítico

Não há nenhuma crise instalada no Bahia neste momento, afinal perder para Nacional, Flamengo e Atlético Nacional não é nada de outro mundo. O problema é que o time de Rogério Ceni criou altas expectativas, principalmente na Libertadores, e perdeu os dois últimos jogos por erros pontuais que podem custar a classificação do time para as oitavas de final, que estava praticamente certa. O Tricolor precisa vencer o Internacional na última rodada, fora de casa, para garantir a vaga.

A única exceção foi o jogo contra o Flamengo, em que o Bahia entrou com um time misto por conta dos jogos da Libertadores e fez uma partida disputada com os cariocas no Maracanã, apesar da derrota por 1 a 0.

Se há duas semanas o Bahia vencia o Botafogo, atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, e chegava à quinta vitória consecutiva, a melhor sequência da temporada, o Tricolor pode sofrer a quarta derrota seguida se perder o clássico, que seria disparada a pior sequência de 2025, e se complicar também no torneio nacional.

Vitória em crescente

Para o Rubro-Negro o cenário é totalmente oposto. Há menos de duas semanas o time treinado por Thiago Carpini empatava com o Defensa y Justicia no Barradão e chegava ao quinto jogo seguido sem vencer na temporada, resultados que deixaram a equipe em apuros no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana.

Mas, de uma semana para cá, tudo mudou. Se antes eram seis jogos sem vencer, agora são três sem perder com direito a duas vitórias seguidas, contra Vasco e Cerro Largo (URU). Os resultados tiraram o time da zona de rebaixamento do Brasileirão e o fizeram entrar na zona de classificação na competição continental. Carpini, inclusive, sempre deixou claro que a prioridade era o Brasileiro, mas já deu indícios de que vai atacar nas duas frentes.

Se sair vencedor do clássico Ba-Vi contra o Bahia, o Vitória passa o rival e deve chegar à primeira página da tabela, para afastar de vez o risco de entrar no Z-4.

- Chegamos em um bom momento, mas a gente sabe que o clássico são particularidades muito diferentes. É um jogo atípico e diferente de qualquer outra competição. Vale o bom momento, mas é um jogo com tudo muito igual, muito disputado. A gente espera competir bem - destacou Thiago Carpini após vitória contra o Cerro Largo.

Próximos compromissos da dupla

Enquanto o Vitória tem semana cheia para trabalhar depois do Ba-Vi, já de olho na partida contra o Santos, às 18h do próximo domingo (horário de Brasília), dia 25, no Barradão, o Bahia tem decisão pela Copa do Brasil na quarta-feira, quando enfrenta o Paysandu às 21h30 na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da terceira fase. O Tricolor venceu por 1 a 0 na ida e tem a vantagem do empate para se classificar.