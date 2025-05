O Vitória conseguiu se comportar dentro do planejado contra o Cerro Largo e venceu a primeira partida na Sul-Americana 2025 ao bater o time uruguaio por 1 a 0, no estádio Centenário, na última quarta-feira. O resultado foi fruto das ideias de Thiago Carpini para a partida e deixa o Rubro-Negro com chances reais de classificação para os play-offs na 2ª posição do grupo B, com seis pontos.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Carpini detalhou a estratégia da equipe para controlar o jogo no primeiro tempo, agredir mais na segunda etapa e sair do Centenário com a primeira vitória do clube fora de casa pela Sul-Americana.

- Na minha ideia, iniciar desde o primeiro minuto esse jogo de trocação não seria interessante para nós. É um jogo de segunda bola, de disputa, de duelo, sendo que o Vitória é uma equipe que trabalha para ter o controle do jogo e ter a bola. A ideia para o segundo tempo era justamente ser um pouco mais agressivo, caso esse controle não nos desse a superioridade no placar, como não aconteceu. Então, acho que funcionou bem a estratégia em cada tempo, dentro das nossas limitações, de coisas que a gente precisa seguir evoluindo e ajustando.

Sul-Americana é desejo, mas não prioridade para o Vitória

Carpini comemora após vitória do Rubro-Negro no Uruguai (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Depois de deixar claro após a partida contra o Defensa y Justicia, na última terça-feira, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, Carpini manteve a posição nesta coletiva após o jogo entre Cerro Largo e Vitória, mas exaltou o resultado pela Sula e admitiu ser um sonho ganhar a competição.

Quando eu digo "não quero a Sul-Americana", é óbvio que eu quero. Eu sonho, só que eu não posso vender esse sonho de forma irresponsável". Thiago Carpini

- Internamente, a gente sonha em ser campeão, mas eu não posso externalizar tudo que penso, porque serei cobrado por isso. É muito mais fácil estarmos de novo numa competição da Sul-Americana ano que vem, permanecendo na Série A, do que priorizar essa competição e correr o risco de rebaixamento. Então, eu tento ser precavido nas minhas colocações, mas é claro que eu quero brigar por todas - finalizou.

O Leão segue com atenção especial para o Campeonato Brasileiro, que guarda nada mais nada menos do que um Ba-Vi às 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. O próximo compromisso do Vitória de Thiago Carpini pela Sula está marcado para o dia 28 de maio, contra a Universidad Católica, no Equador, e o Leão depende só de si para assegurar a segunda posição.